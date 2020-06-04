İmece uydusunun montajı tamamladı

Türkiye’nin yerli imkanlarla geliştirdiği ilk yer gözlem uydusu İmece’nin montaj işlemi tamamlandı. Bundan sonraki adımda İmece’nin testleri yapılacak ardından 2021 yılında uzaya fırlatılması hedefleniyor.İlginizi Çekebilir 2019’da fırlatılması planlanan Türksat 6A dördüncü kez ertelendi
Ayrıca Bkz. "2019’da fırlatılması planlanan Türksat 6A dördüncü kez ertelendi"
İmece hem sivil hem de askeri amaçla kullanılacak. İmece, 1 metreden daha düşük çözünürlükte görüntüleme yapıyor. BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 gibi uydulara göre çok daha yüksek çözünürlüklü çekim yapıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıklamalarına göre İmece’nin testleri Eylül ayına kadar tamamlanırsa son üretim aşamasına geçilecek ve 2021’de fırlatmaya hazır hale getirilmiş olacak. İmece daha önce uzaya gönderdiğimiz BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularından farklı olarak ekipmanlarının ve yazılımlarının yerli imkanlarla geliştirilmesiyle öne çıkıyor. İmece'nin güneş algılayıcı, yıldız izler, yüksek çözünürlüklü kamera, tepki tekeri, eni nesi luçuş bilgisayarı, elektrikli itki motoru ve yönlendirilebilir anten gibi alt sistemleri Türkiye'de üretiliyor.
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İmece, bir köy ya da köy topluluğu içinde işlerin gönüllü ya da zorunlu olarak ve el birliği içinde yapılması. Köyün herhangi bir sorununun giderilmesi karar verilmişse, köydeki her ev işgücü açığını karşılamak zorundadır. Eğer para da toplanacaksa buna salma denir. Vikipedi
Cevap sanırım burada.