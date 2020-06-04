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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İmece uydusunun montajı tamamladı

    Türkiye'nin ilk yerli metre altı çözünürlükte gözlem uydusu İmece'nin montaj işlemi tamamlandı. 2021 yılında uzaya gönderilecek.
    17 sa.
    1,2b
    14
    9
    Uzay
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    İmece uydusunun montajı tamamladı
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin yerli imkanlarla geliştirdiği ilk yer gözlem uydusu İmece’nin montaj işlemi tamamlandı. Bundan sonraki adımda İmece’nin testleri yapılacak ardından 2021 yılında uzaya fırlatılması hedefleniyor.

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    Ayrıca Bkz. "2019’da fırlatılması planlanan Türksat 6A dördüncü kez ertelendi"

    İmece hem sivil hem de askeri amaçla kullanılacak. İmece, 1 metreden daha düşük çözünürlükte görüntüleme yapıyor. BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 gibi uydulara göre çok daha yüksek çözünürlüklü çekim yapıyor.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıklamalarına göre İmece’nin testleri Eylül ayına kadar tamamlanırsa son üretim aşamasına geçilecek ve 2021’de fırlatmaya hazır hale getirilmiş olacak. İmece daha önce uzaya gönderdiğimiz BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularından farklı olarak ekipmanlarının ve yazılımlarının yerli imkanlarla geliştirilmesiyle öne çıkıyor. İmece'nin güneş algılayıcı, yıldız izler, yüksek çözünürlüklü kamera, tepki tekeri, eni nesi luçuş bilgisayarı, elektrikli itki motoru ve yönlendirilebilir anten gibi alt sistemleri Türkiye'de üretiliyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    vs-fb (Vn S) 16 sa. en beğenilen
    Uzay ve havacılığı sonunda tekrar keşfedebildik. 1950'den sonraki, Amerikancı zihniyet dönemi olmasa idi, bu ülke gerçekten çok iyi yerlerde olabilirdi.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    hidrojennn (gizli yok) 13 sa. vs-fb
    aslında 1950 öncesi. 2 uçak fabrikasını kapatılması ve 1947,1948 de alınan marshall yardımlarıyla imzalanan anlaşmalar sonucu sanayi üretimimize darbe vuruldu. alınan silah yardımlarıyla imzalanan gelen silahların yedek parçacalarının amerikadan alınacagı ve amerikalılar tarafında tamir edileceği anlaşması olan bütün döviz yurtdışına gitmesine sebeb oldu. amerika 2.dünya savaşından kalan amerikaya götüremeyeceği bütün silahları bize kakaladı. parasını sonra misli misli çıkardı. 1938'de Atatürk öldükten sonra basireti bağlandı bu ülkenin. 1937'de olacakları görüp ismet inönü'yü görevden almıştı Atatürk ama ömrü yetmedi.
    Yanıtla +5
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    hidrojennn (gizli yok) 13 sa. vs-fb
    aslında 1950 öncesi. 2 uçak fabrikasını kapatılması ve 1947,1948 de alınan marshall yardımlarıyla imzalanan anlaşmalar sonucu sanayi üretimimize darbe vuruldu. alınan silah yardımlarıyla imzalanan gelen silahların yedek parçacalarının amerikadan alınacagı ve amerikalılar tarafında tamir edileceği anlaşması olan bütün döviz yurtdışına gitmesine sebeb oldu. amerika 2.dünya savaşından kalan amerikaya götüremeyeceği bütün silahları bize kakaladı. parasını sonra misli misli çıkardı. 1938'de Atatürk öldükten sonra basireti bağlandı bu ülkenin. 1937'de olacakları görüp ismet inönü'yü görevden almıştı Atatürk ama ömrü yetmedi.
    aslında 1950 öncesi. 2 uçak fabrikasını kapatılması ve 1947,1948 de alınan marshall yardımlarıyla imzalanan anlaşmalar sonucu sanayi üretimimize darbe vuruldu. ...
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    Yanıtla +5
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    classf2re (Emre Mendelyev) 16 sa.
    Yerli harita hizmeti olacak mı ? Biz de kullanabilecek miyiz?
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    yyyaaannnbu (Yavuz Akcan) 12 sa. classf2re
    Harita hizmetlerinin uydularla pek bir alakası yoktur. Ayrıca yerli harita hizmetleri de halihazırda bulunmaktadır.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    tunc4y (Tuncay ak) 12 sa.
    ülkede güzel şeylerde oluyor.
    Yanıtla +1
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    Ltf19 (lütfullah gürer) 16 sa.
    Adı neden imece? Yada bu imece nin acılımı ne?
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    spencermila (Hasan Saltık) 13 sa. Ltf19
    herhalde plakcılar carşısından ortaya cıktı galiba imc den anlamı olarak köyü işaret ediyor

    İmece, bir köy ya da köy topluluğu içinde işlerin gönüllü ya da zorunlu olarak ve el birliği içinde yapılması. Köyün herhangi bir sorununun giderilmesi karar verilmişse, köydeki her ev işgücü açığını karşılamak zorundadır. Eğer para da toplanacaksa buna salma denir. Vikipedi
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    classf2re (Emre Mendelyev) 16 sa.
    Yerli harita hizmeti olacak mı ? Biz de kullanabilecek miyiz?
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    yyyaaannnbu (Yavuz Akcan) 12 sa. classf2re
    Harita hizmetlerinin uydularla pek bir alakası yoktur. Ayrıca yerli harita hizmetleri de halihazırda bulunmaktadır.
    1 Yanıt Yanıtla
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    vs-fb (Vn S) 16 sa. en beğenilen
    Uzay ve havacılığı sonunda tekrar keşfedebildik. 1950'den sonraki, Amerikancı zihniyet dönemi olmasa idi, bu ülke gerçekten çok iyi yerlerde olabilirdi.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    hidrojennn (gizli yok) 13 sa. vs-fb
    aslında 1950 öncesi. 2 uçak fabrikasını kapatılması ve 1947,1948 de alınan marshall yardımlarıyla imzalanan anlaşmalar sonucu sanayi üretimimize darbe vuruldu. alınan silah yardımlarıyla imzalanan gelen silahların yedek parçacalarının amerikadan alınacagı ve amerikalılar tarafında tamir edileceği anlaşması olan bütün döviz yurtdışına gitmesine sebeb oldu. amerika 2.dünya savaşından kalan amerikaya götüremeyeceği bütün silahları bize kakaladı. parasını sonra misli misli çıkardı. 1938'de Atatürk öldükten sonra basireti bağlandı bu ülkenin. 1937'de olacakları görüp ismet inönü'yü görevden almıştı Atatürk ama ömrü yetmedi.
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