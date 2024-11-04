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Tam Boyutta Gör TÜİK, bugün Ekim 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 2,88 artış gösterirken yıllık enflasyon yüzde 49,38 olarak gerçekleşti. Bu oran aynı zamanda yeniden değerleme oranı olarak gerçekleşti. Bu bağlamda 2025 yılında yurt dışından getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti de 45 bin TL’yi geçmiş olacak. IMEI kayıt ücretinin seneler içindeki artışı ise dudak uçuklatıyor.

10 yılda yüzde 59 bin yükseldi

Halihazırda IMEI kayıt ücreti 31.692 TL olarak işletiliyor. Ancak bu ücret, 1 Ocak 2025 tarihinde 45.614 TL’ye yükselecek. Zaten son yıllarda birkaç istisna dışında yurt dışından telefon almak pek mantıklı değildi ancak bu zamlarla birlikte hiçbir modelde avantaj kalmamış olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranını yüzdel 50 azaltma ya da yüzde 50 artırma yetkisine sahip. Eğer değişiklik yapılmazsa 1 Ocak 2025 itibarıyla çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 43,93 oranında zamlandığını göreceğiz.

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Öte yandan IMEI kayıt ücretinin seneler içindeki yükselişi ise dikkat çekiyor. 2015 yılında kayıt ücreti sadece 131 TL’ydi. Dolayısıyla 10 yıl içinde IMEI kayıt ücreti tam yüzde 59.754 (Elli̇ dokuz bi̇n yedi̇ yüz elli̇ dört) oranında artmış oldu.

Yıllara göre IMEI ücreti

2015 : 131 TL

: 131 TL 2016 : 138 TL

: 138 TL 2017 : 149 TL

: 149 TL 2018 : 500 TL

: 500 TL 2019 : 1.500 TL

: 1.500 TL 2020 : 1.838 TL

: 1.838 TL 2021 : 2.006 TL

: 2.006 TL 2022 : 2.732 TL

: 2.732 TL 2023 (ilk 6 ay): 6.091 TL

(ilk 6 ay): 6.091 TL 2023 (ikinci 6 ay): 20.000 TL

(ikinci 6 ay): 20.000 TL 2024 : 31.692 TL

: 31.692 TL 2025: 45.614 TL

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IMEI kayıt ücreti 10 yılda yüzde 59 bin artış gösterdi