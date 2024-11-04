IMEI kayıt ücreti 10 yılda yüzde 59 bin artış gösterdi

10 yılda yüzde 59 bin yükseldi
Halihazırda IMEI kayıt ücreti 31.692 TL olarak işletiliyor. Ancak bu ücret, 1 Ocak 2025 tarihinde 45.614 TL’ye yükselecek. Zaten son yıllarda birkaç istisna dışında yurt dışından telefon almak pek mantıklı değildi ancak bu zamlarla birlikte hiçbir modelde avantaj kalmamış olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranını yüzdel 50 azaltma ya da yüzde 50 artırma yetkisine sahip. Eğer değişiklik yapılmazsa 1 Ocak 2025 itibarıyla çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 43,93 oranında zamlandığını göreceğiz.
Öte yandan IMEI kayıt ücretinin seneler içindeki yükselişi ise dikkat çekiyor. 2015 yılında kayıt ücreti sadece 131 TL’ydi. Dolayısıyla 10 yıl içinde IMEI kayıt ücreti tam yüzde 59.754 (Elli̇ dokuz bi̇n yedi̇ yüz elli̇ dört) oranında artmış oldu.
Yıllara göre IMEI ücreti
- 2015: 131 TL
- 2016: 138 TL
- 2017: 149 TL
- 2018: 500 TL
- 2019: 1.500 TL
- 2020: 1.838 TL
- 2021: 2.006 TL
- 2022: 2.732 TL
- 2023 (ilk 6 ay): 6.091 TL
- 2023 (ikinci 6 ay): 20.000 TL
- 2024: 31.692 TL
- 2025: 45.614 TL
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über