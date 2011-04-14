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In Win oyuncular için hazırladığı yeni kasa modeli BUC'ı satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,9b
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Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Pek çok kullanıcı tarafından bilinmese de dünyanın en büyük kasa üreticilerinden birisi olan ve pek çok firma adına üretim gerçekleştiren In Win, oyuncular için hazırladığı BUC isimli yeni modeeini Avrupa'da satışa sundu.  210 x 485 x 500 mm boyutlarında ve 7 Kg ağırlığında olan mid-tower formundaki yeni kasanın yapısında SECC çelik kullanılıyor.

Üzerinde adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen kasada aynı zamand aüç adet EZ-Swap sabit disk rafına yer veriliyor. Giriş-çıkış panelinde bir adet eSATA, bir adet USB 3.0 ve iki adet USB 2.0 portuna yer verilen kasa, optik sürücüler için aletsiz kurulum olanağı tanırken, havalandırma peteklerine sahip olan yan panelde ayrıca kilit kapıya yer veriliyor.

Önde, arkada ve üstü kısımda olmak üzere 120mm çapında üç adet fan ile gelen kasada, ön fanın ve yine ön kısımda yer alan firma logosunun LED aydınlatmalar ile desteklendiğini görüyoruz. In Win'in tamamı siyah olan yeni oyuncu kasası BUC, Avrupa'da 69,90 Avro olarak belirlenen son kullanıcı fiyatıyla raflardaki yerini almayı başlıyor.


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Rastamans 8 yıl
buneya eski kasalarında yan kapak fanları vardı bu modelde o bile yok
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Ju1i@~ 8 yıl
Klasik, ağırbaşlı bir tasarım olmuş. Kasaya baktığınızda -sarı fanları haricinde- hmm, bunu kesinlikle In Win yapmıştır demiyorsunuz.
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Xagdas 8 yıl
ucuz mu ne...?
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peters 8 yıl
Kasa güzel görünüyor fiyatıda türkiyede düşük olursa güzel olur:)
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RichardRose 8 yıl
In-Win'in kendine has tasarımlarından biri olmuş.Yalnız In-Win kasalarının içindeki o sarımsı fanlar kötü gözüküyor gerçekten.Daha önceki kasalarındada vardı.
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ugacomtr 8 yıl
normal sata harddisklerimiz ez swap uyumlu mudur? çıkart tak yapabilir miyiz acaba? merak ettim şimdi. benim işime çok yarayacak bir özellik.
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t3 8 yıl
Sekli semali yerinde güzel bir kasa ama türkiye piyasasında yer edinmesi için sağlam kampanyalar yapıp insanların gözüne, önceliklede bu forumun gözüne girmesi gerekiyor. Fiyat/Performans olarak tek kasasını görüyorum o da maelstrom. Onunda bazı eksikleri mevcut(toz filitreleri gibi) Bunun gibi bir kaç f/p kasa daha üretmesi lazım.

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