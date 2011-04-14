In Win oyuncular için hazırladığı yeni kasa modeli BUC'ı satışa sundu

Pek çok kullanıcı tarafından bilinmese de dünyanın en büyük kasa üreticilerinden birisi olan ve pek çok firma adına üretim gerçekleştiren In Win, oyuncular için hazırladığı BUC isimli yeni modeeini Avrupa'da satışa sundu. 210 x 485 x 500 mm boyutlarında ve 7 Kg ağırlığında olan mid-tower formundaki yeni kasanın yapısında SECC çelik kullanılıyor.

Üzerinde adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen kasada aynı zamand aüç adet EZ-Swap sabit disk rafına yer veriliyor. Giriş-çıkış panelinde bir adet eSATA, bir adet USB 3.0 ve iki adet USB 2.0 portuna yer verilen kasa, optik sürücüler için aletsiz kurulum olanağı tanırken, havalandırma peteklerine sahip olan yan panelde ayrıca kilit kapıya yer veriliyor.

Önde, arkada ve üstü kısımda olmak üzere 120mm çapında üç adet fan ile gelen kasada, ön fanın ve yine ön kısımda yer alan firma logosunun LED aydınlatmalar ile desteklendiğini görüyoruz. In Win'in tamamı siyah olan yeni oyuncu kasası BUC, Avrupa'da 69,90 Avro olarak belirlenen son kullanıcı fiyatıyla raflardaki yerini almayı başlıyor.