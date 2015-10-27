Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

InFocus dahili bataryaya sahip çubuk bilgisayarı Kangaroo'yu tanıttı

Çubuk bilgisayarlar genellikle az çıkış portu bulunan ve güç kaynağına ihtiyaç duyan ürünler. InFocus'un yeni ürünü Kangaroo ise bu eksiklikleri tamamlayarak ilginç bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.
3 yıl
3,5b
1
6
Çevre Birimleri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
InFocus dahili bataryaya sahip çubuk bilgisayarı Kangaroo'yu tanıttı
 
Günümüzde çok portatif boyutlarda bir çok bilgisayara ulaşmak mümkün. Hatta bu ürünler için "çubuk bilgisayar" adında özel bir sınıflandırma da mevcut. Bu ürünler taşınabilirlik konusunda oldukça kullanışlı ancak güç kaynağına ihtiyaç duymaları taşınabilirlik avantajını büyük ölçüde baltalıyor. Projektör üreticisi olarak bilinen InFocus ise yeni ürünüyle birlikte bu soruna yeni bir çözüm getirmiş durumda.

Kangaroo adındaki çubuk bilgisayar içerisinde Windows 10 yüklü olmasının yanı sıra ufak boyutları ve dahili bataryası ile de dikkat çekiyor. Genişliği 8 cm ve uzunluğu da yaklaşık 12 cm boyutlarında olan bilgisayar Intel Atom X5 işlemci, 2 GB bellek ve 32 GB arttırılabilir depolama alanına sahip. Tüm bunlardan daha önemlisi ise bilgisayarın içerisinde 4 saat aktif şekilde çalışmasını sağlayacak bir pil mevcut.

Bir adet HDMI ve iki adette USB çıkış portuna sahip bilgisayarı mobil cihazlara bağlamak da mümkün. 200 gram ağırlığa sahip Kangaroo'nun ön siparişleri Newegg internet mağazasında 99 dolardan toplanmaya başlandı. Çubuk bilgisayarı diğerlerinden ayıran özellikleri ve fiyatıyla birlikte düşündüğümüzde tercih edilesi bir ürün olarak gözüküyor.

http://www.kangaroo.cc/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BRNSpawn 3 yıl
Ram 4gb ve 64gb dahili batarya ile gelseydi mantıklı olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NRLLH42 3 yıl
Ön sipariş linkini verebilecek varmı acaba bulamadım ben de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
hafızası çok az 32 gb tın zaten 20 si windows sa gidiyor en az 160 gb olmalı hafıza yada 320
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihburak95 3 yıl Patren
Senin benim windowsum gibi olmayacak bu model o yuzden cok daha minimal bir windows vardir diye dusunuyorum(max 10 GB)

Hdmi dan veya usb den elektrik alan ve harici hdd okuyabilen sorunsiz internet sunan bir pc olsa dusunulebilir. Tak hdmi dan ugrasma smart tvlerin akilsiz seyleriyle ac chromadan izle ne izliyorsan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bratishka 3 yıl
MHL 3.0 ile 10W güç sağlanabilecekmiş o zamana kadar micro usb kullanmaya mecburuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 3 yıl
Su bilgisayarlari bir de harici adaptor kullanmadan hdmi dan guc alarak yapabilseler harika olacak. Ya da direkt usb den alma guc ile calissa. Sirf adaptor derdi var diye intel compute stick ten uzak duruyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Uygulama Haber : Öğrenciler için işe yaracak 5 uygulama 3 yıl Türkiye'nin en güçlü Dizüstü Bilgisayarı Testte "Monster Tulpar T7 v5 5TB SSD ve fazlası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim