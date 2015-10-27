InFocus dahili bataryaya sahip çubuk bilgisayarı Kangaroo'yu tanıttı

Günümüzde çok portatif boyutlarda bir çok bilgisayara ulaşmak mümkün. Hatta bu ürünler için "çubuk bilgisayar" adında özel bir sınıflandırma da mevcut. Bu ürünler taşınabilirlik konusunda oldukça kullanışlı ancak güç kaynağına ihtiyaç duymaları taşınabilirlik avantajını büyük ölçüde baltalıyor. Projektör üreticisi olarak bilinen InFocus ise yeni ürünüyle birlikte bu soruna yeni bir çözüm getirmiş durumda.

Bir adet HDMI ve iki adette USB çıkış portuna sahip bilgisayarı mobil cihazlara bağlamak da mümkün. 200 gram ağırlığa sahip Kangaroo'nun ön siparişleri Newegg internet mağazasında 99 dolardan toplanmaya başlandı. Çubuk bilgisayarı diğerlerinden ayıran özellikleri ve fiyatıyla birlikte düşündüğümüzde tercih edilesi bir ürün olarak gözüküyor.

http://www.kangaroo.cc/

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Kangaroo adındaki çubuk bilgisayar içerisinde Windows 10 yüklü olmasının yanı sıra ufak boyutları ve dahili bataryası ile de dikkat çekiyor. Genişliği 8 cm ve uzunluğu da yaklaşık 12 cm boyutlarında olan bilgisayar Intel Atom X5 işlemci, 2 GB bellek ve 32 GB arttırılabilir depolama alanına sahip. Tüm bunlardan daha önemlisi ise bilgisayarın içerisinde 4 saat aktif şekilde çalışmasını sağlayacak bir pil mevcut.