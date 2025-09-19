Giriş
    İnanılmaz hassasiyet gösteren robot insan eli: Wuji Hand

    Wuji Tech, insan elini taklit eden yüksek hassasiyetli robot eli Wuji Hand’i tanıttı. 20 eklem, 10 kg kavrama gücü ve endüstriyel dayanıklılıkla insansı robotlar için yeni bir seçenek sunuyor.

    İnanılmaz hassasiyet gösteren robot insan eli: Wuji Hand Tam Boyutta Gör
    Robotik alanında faaliyet gösteren Wuji Tech, ilk ürünü olan Wuji Hand isimli yüksek hassasiyetli robot elini duyurdu. Şirket, sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı açıklamayla özellikle insansı robotlar ve ileri otomasyon sistemleri için geliştirilen bu yeni ürününü piyasaya sundu.

    Robot ellerinde büyük sıçrama

    20 aktif eklem serbestliğine (DOF) sahip Wuji Hand, her parmakta dört bağımsız eklem bulunduruyor. Bu yapı, insan elinin karmaşık hareket kabiliyetini taklit ederek, hassas kavrama ve nesne manipülasyonu gerektiren görevlerde öne çıkmasını sağlıyor. Şirketin açıkladığı teknik verilere göre elin ağırlığı 600 gramın altında, uzunluğu ise 201 mm. Boyutları itibarıyla yetişkin bir insan eliyle benzerlik gösteren cihaz, hafif yapısına rağmen 10 kilogram statik kavrama gücü ve 15 Newton uç kuvveti üretebiliyor.

    Dayanıklılık da ürünün en dikkat çeken yönlerinden biri. Wuji Tech, elin 1 milyon döngü üzerinde test edildiğini ve sevkiyat öncesinde fabrika standartlarının 300 bin kavrama döngüsü olduğunu belirtiyor. Bu da ürünü yalnızca araştırma değil, endüstriyel kullanım için de güçlü bir aday haline getiriyor.

    Wuji Tech’in arkasında, motor üretimi konusunda deneyimli Pan-Motor bulunuyor. Bu durum, şirketin elin aktüatör sistemlerini kendi bünyesinde geliştirebilmesini sağlıyor. Wuji Tech, hedefinin hem performans hem de maliyet alanında çifte atılım gerçekleştirmek olduğunu vurguluyor. Şimdilik fiyatlandırma ve genel satış planları açıklanmasa da, Wuji Hand’in pazara güçlü bir alternatif sunarak adım attığını söylemek mümkün.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 10 saat önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 2 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

