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İnce çerçeveli Xiaomi Redmi 5 serisi 7 Aralık tarihinde tanıtılacak

Yakın zamanda Xiaomi’nin ince ekran çerçevesi ile donattığı yeni Redmi 5 akıllı telefon serisi piyasaya çıkıyor. 18:9 görüntü oranını merak edenler çok ucuz fiyata bunu deneyimleyebilecek.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin en çok satan akıllı telefon serisi konumundaki Redmi, bu yıl daha büyük bir öneme sahip. Firmanın çerçevesiz olarak tabir edilen 18:9 ekran oranına geçtiği telefonlar yeni Redmi 5 serisi olacak.

Xiaomi Redmi 5 serisi neler sunuyor?

Firma paylaştığı bilgiler ile bazı önemli noktaları aydınlattı. İlk olarak 7 Aralık tarihinde Xiaomi Redmi 5 ve Redmi 5 Plus şeklinde iki akıllı telefon modelinin tanıtılacağı kesinleşti. İkinci olarak bu iki telefonda da 18:9 ekran oranını göreceğiz. Daha kompakt bir yapı sayesinde Xiaomi ekran boyutlarını büyütüyor. Ayrıca metal kasa geleneği de devam ediyor. Son olarak 4000mAh kapasiteli batarya her iki modele de enerji verecek.

Sızıntılara geçecek olursak Xiaomi Redmi 5 modelinde 5.7 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran olması bekleniyor. Yonga seti tarafında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 450 yonga seti yer alacak.

3GB RAM ve 16GB/32GB depolama kapasitesi ile desteklenen telefonun ana kamerası 12MP çözünürlüğünde, ön kamerası ise 5MP çözünürlüğünde olacak.

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Redmi 5 Plus için ise 5.7 veya 5.99 inçlik bir boyut konuşuluyor. Çözünürlük ise 1080x2160 seviyesine yükseliyor. Snapdragon 625 yonga setinden güç alan model kameraları aynı. RAM ve kapasite tarafında ise biraz artış bekleniyor.

Xiaomi Redmi 5 en ucuz çerçevesiz ekranlı akıllı telefonlar olma yolunda. Firmanın Redmi 5 için 100$ civarında bir etiket koyacağı belirtiliyor. Redmi 5 Plus ise 151$ seviyesinden başlayacak. 

 

https://www.androidheadlines.com/2017/11/xiaomi-redmi-5-redmi-5-plus-will-launch-december-7.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Redmi 4x. KVK garantili olarak A101 den aldım, fevkalade kullanışlı,pili ki gün rahat gidiyor,her türlü donanım sahip. Boyutları da 5 inç olarak tam cep telefon büyüklüğünde, hele FM bantı da kurulu gelmesi
Büyük avantaj, nedense o kadar pahalı telefonlarda bu yok.899.TL bir fiyat çok cazip idi, sadece fm bantı için bile alınırdı.
Redmi 5 eğer bu donanımlara artı olarak çözünürlük ve kamera kalitesi yükseltir az bir farklı fiyat ile iyi satar.
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DH Misafiri 1 yıl
4 inch boyutunda Android
2-3k batarya
Minimum 2 gb ram
HD veya farketmez
piyasaya şöyle bir telefon ne zaman çıkacak?
İphone SE özelliklerinde Android istiyorum.
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El_domingo 1 yıl
android one eko sistemine dahil etselerdi iyiydi..
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system electronıc 1 yıl
Sanırım beklediğimiz tasarım redmi note 5 de olacak, redmi 5 bu hali ile tamamen hayal kırıklığı. Redmi note 5 çok daha iyi olacak gibi.
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zdhakan 1 yıl
resimler doğruysa maalesef alt ve üst çerçeveler çok kalın umarım gerçekten böyle olmaz alt ve üstün biraz daha ince olmasını beklerdim.
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emre1393 1 yıl
Ulan ne 625 miş arkadaş, 1 senedir her telefona aynı işlemciyi koydu herifler.
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King Stannis 1 yıl
gizmochina.com/...
Bu haberde kullanılan görselde çerçeve kalın görünüyor, 18:9 ekran 0 çerçeveyle anca güzel görünüyor, bu tasarımla gelirse bence Redmi Note 4x daha iyi bir seçenek olur, çok iyi bir kamera kullanırsa o zaman işler değişir ama Xiaomi Redmi serisinde büyük bir kamera atılımı yapmaz diye düşünüyorum.
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