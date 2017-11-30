İnce çerçeveli Xiaomi Redmi 5 serisi 7 Aralık tarihinde tanıtılacak

Xiaomi’nin en çok satan akıllı telefon serisi konumundaki Redmi, bu yıl daha büyük bir öneme sahip. Firmanın çerçevesiz olarak tabir edilen 18:9 ekran oranına geçtiği telefonlar yeni Redmi 5 serisi olacak.

Xiaomi Redmi 5 serisi neler sunuyor?

Firma paylaştığı bilgiler ile bazı önemli noktaları aydınlattı. İlk olarak 7 Aralık tarihinde Xiaomi Redmi 5 ve Redmi 5 Plus şeklinde iki akıllı telefon modelinin tanıtılacağı kesinleşti. İkinci olarak bu iki telefonda da 18:9 ekran oranını göreceğiz. Daha kompakt bir yapı sayesinde Xiaomi ekran boyutlarını büyütüyor. Ayrıca metal kasa geleneği de devam ediyor. Son olarak 4000mAh kapasiteli batarya her iki modele de enerji verecek.

Sızıntılara geçecek olursak Xiaomi Redmi 5 modelinde 5.7 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran olması bekleniyor. Yonga seti tarafında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 450 yonga seti yer alacak.

3GB RAM ve 16GB/32GB depolama kapasitesi ile desteklenen telefonun ana kamerası 12MP çözünürlüğünde, ön kamerası ise 5MP çözünürlüğünde olacak.

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Redmi 5 Plus için ise 5.7 veya 5.99 inçlik bir boyut konuşuluyor. Çözünürlük ise 1080x2160 seviyesine yükseliyor. Snapdragon 625 yonga setinden güç alan model kameraları aynı. RAM ve kapasite tarafında ise biraz artış bekleniyor.

Xiaomi Redmi 5 en ucuz çerçevesiz ekranlı akıllı telefonlar olma yolunda. Firmanın Redmi 5 için 100$ civarında bir etiket koyacağı belirtiliyor. Redmi 5 Plus ise 151$ seviyesinden başlayacak.