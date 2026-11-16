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    İnce ve hafif tasarımıyla Oppo Watch 5 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Uzun bir aradan sonra dikdörtgen ekran tasarımına geri dönen Oppo, Watch 5 modelinde gelişmiş sağlık takibi, dahili GPS ve 1.500 nit tepe parlaklık sunan AMOLED ekrana yer veriyor.

    İnce ve hafif tasarımıyla Oppo Watch 5 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Oppo, yeni akıllı saati Watch 5 modelini Çin'de resmi olarak tanıttı. Şirketin uzun bir aradan sonra piyasaya sürdüğü ilk dikdörtgen tasarımlı saat olan Watch 5, ince ve hafif tasarımıyla dikkatleri çekiyor.

    Oppo Watch 5 özellikleri

    Oppo Watch 5, 390 x 450 piksel çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan 1,85 inç AMOLED ekranla geliyor. Ekran, standart kullanımda 600 nit parlaklığa ulaşırken tepe parlaklık değeri 1.500 nit seviyesine çıkıyor. Gorilla Glass 5 ile korunan ekranın çevresinde alüminyum çerçeve bulunuyor. En kalın noktasında 9,2 mm ölçülen akıllı saat, kayış hariç yalnızca 25 gram ağırlığında.

    İnce ve hafif tasarımıyla Oppo Watch 5 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yazılım tarafında ColorOS Watch 17 işletim sistemini kullanan cihaz, BES2710IBP işlemcisinden güç alıyor. Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5.2 ve NFC yer alıyor. Çin pazarına yönelik olarak AliPay ve WeChat Pay desteği sunan saat, ayrıca dahili GPS alıcısıyla akıllı telefondan bağımsız konum takibi yapabiliyor. Kullanıcılar Oppo'nun Xiaobu Assistant isimli dijital asistanına da erişebiliyor.

    Sağlık özellikleri bakımından Oppo Watch 5, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, cilt sıcaklığı, uyku ve stres takibi yapabiliyor. Bunun yanında 100'den fazla spor ve aktivite modu sunarak farklı egzersiz türlerini takip edebiliyor.

    Dayanıklılık tarafında IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olan cihaz, 5ATM suya dayanıklılık derecesiyle yüzme aktivitelerinde de kullanılabiliyor.

    Akıllı saat, 351 mAh kapasiteli bataryadan güç alıyor. Oppo'nun açıklamasına göre Watch 5, tek şarjla 7 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. 

    Oppo Watch 5, şimdilik Çin pazarında duyuruldu. Cihazın uluslararası pazarlara çıkıp çıkmayacağı ve satış fiyatı hakkında ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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