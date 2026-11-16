İnce ve hafif tasarımıyla Oppo Watch 5 tanıtıldı: İşte özellikleri

Yapay Zeka Özeti:
- Oppo, yeni akıllı saati Watch 5’i duyurdu. Şık cihaz, markanın yeniden dikdörtgen tasarıma geçişini simgeliyor. Saatte 1.500 nit tepe parlaklığa ulaşan 1,85 inçlik AMOLED ekran yer alıyor. Yalnızca 25 gram ağırlığındaki model; dahili GPS, gelişmiş sağlık takibi, 100’den fazla spor modu ve 7 güne varan pil ömrü vaat ediyor. Şimdilik Çin’de tanıtılan saatin küresel pazara çıkış tarihi ve fiyatı henüz netleşmedi.
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Oppo Watch 5 özellikleri
Oppo Watch 5, 390 x 450 piksel çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan 1,85 inç AMOLED ekranla geliyor. Ekran, standart kullanımda 600 nit parlaklığa ulaşırken tepe parlaklık değeri 1.500 nit seviyesine çıkıyor. Gorilla Glass 5 ile korunan ekranın çevresinde alüminyum çerçeve bulunuyor. En kalın noktasında 9,2 mm ölçülen akıllı saat, kayış hariç yalnızca 25 gram ağırlığında.
Sağlık özellikleri bakımından Oppo Watch 5, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, cilt sıcaklığı, uyku ve stres takibi yapabiliyor. Bunun yanında 100'den fazla spor ve aktivite modu sunarak farklı egzersiz türlerini takip edebiliyor.
Dayanıklılık tarafında IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olan cihaz, 5ATM suya dayanıklılık derecesiyle yüzme aktivitelerinde de kullanılabiliyor.
Akıllı saat, 351 mAh kapasiteli bataryadan güç alıyor. Oppo'nun açıklamasına göre Watch 5, tek şarjla 7 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor.
Oppo Watch 5, şimdilik Çin pazarında duyuruldu. Cihazın uluslararası pazarlara çıkıp çıkmayacağı ve satış fiyatı hakkında ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: