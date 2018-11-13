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İnceleme: Hostinger Web Hizmetleri

Bu makalemizde Hostinger firmasının Web hosting hizmetini ele alacağız. VPS, Cloud ve Wordpress hosting gibi hizmetlerini de gözden geçirdik. Ürün fiyatlarını değerlendirdik.
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İster blog sitesi olsun ister e-ticaret sitesi olsun, ev inşa ederken zemini inceler gibi web sitemizi barındıracağımız hostingi de doğru şekilde belirlemek gerekiyor. Günümüzde çok fazla web hosting firması var. Bu markaların birbirine göre avantajı ve dezavantajı var. Kimisi hızlı, kimisi daha güvenli bazıları da rakiplerinden çok daha uygun fiyatlı. Bu yazımızda Türkiye’de faaliyet gösteren Hostinger’in web hosting hizmetlerini ele alacağız, sunduğu avantajlara yakından bakacağız.


Hostinger, bir dönem sunduğu ücretsiz hosting hizmeti ile ülkemizdeki bilinirliğini önemli ölçüde arttırdı. Ücretsiz hosting hizmetini uzun zaman önce durduran Hostinger’in yeni faaliyetlerine göz atacağız. Hız, fiyat gibi konuları inceleyecek VPS, Cloud, WordPress hosting gibi hizmetlerini gözden geçireceğiz.

Planlar & Fiyatlandırma

Dövizin durumu, ülkemizdeki teknoloji severleri önemli ölçüde etkiliyor. Hostinger’in fiyatlarına baktığımızda dövizin etkisine karşı örnek bir duruş sergilediğini görüyoruz. Firma, uzun zamandır olduğu gibi bütçe dostu fiyatlar ile karşımıza çıkıyor. Hostinger'de Kara Cuma indirimleri de başladı. Biz indirimsiz fiyatlara göre değerlendirme yaptık. Yazımızda geçen fiyat bilgileri, indirimsiz dönemin fiyatlarıdır. Şu an kimi paketlerde yüzde 65'e varan indirimler var. Kara Cuma indirimleri iki hafta sürecek. Sitedeki indirimli fiyatlar ile yazımızdaki normal fiyatları karşılaştırarak kendi değerlendirmenizi yapabilirsiniz.

Web hosting fiyatlarına baktığımızda üç farklı plan bulunduğunu görüyoruz. Bu planlardan bahsetmeden önce, sahip olduğunuz veya olmayı düşündüğünüz web sitesinin ölçeğine karar vermeniz gerekiyor. Bireysel küçük bir proje mi yapacaksınız? Orta çaplı bir işletmeyi internet ortamına mı taşıyacaksınız? Kurumsal nitelikte bir firmaya ömürlük bir yuva mı?

Başlangıç planı olan Tekil Web Hosting 5,99 TL’den başlıyor. Adından ve fiyatından anlaşılacağı üzere nispeten küçük çaplı projelere uygun bir plan. Özellikleri açısından diğer paketlerle karşılaştırıldığında yavan kalsa da yeni fikirlerinizi deneme aşamasındaysanız veya tek web siteniz varsa başlangıç için yeterli ve uygun bir seçim olacaktır.

Ortanca paket olan Premium Web Hosting paketi ise 11,79 TL’den başlıyor ve bir nevi İsviçre çakısı gibi bir plan olmakla birlikte en çok tercih edilen plan olma özelliğine de sahip. Kurumsal ölçekte bir yapı değilseniz, bu planda size sunulan kotaları doldurmak neredeyse imkansız. Çoğu hizmette herhangi bir sınır bulunmuyor. Tekil web hosting planında tek bir web sitesi, tek bir eposta hesabı, 100 GB’a kadar trafik limiti bulunurken premium’da bu sınırlamaların hiçbiri bulunmuyor. Buna ek olarak otomatik yedekleme, WordPress optimizasyonu gibi özellikler mevcut.

Şimdi de listenin ekstrem üyesine geldik. Kurumsal Web Hosting planı 17,69 TL’den başlıyor ve önceki paketlerin bütün özelliklerine sahip olmakla birlikte daha hızlı performans, ücretsiz SSL sertifikası ve bir yıl ve üzeri satın alımlar için ücretsiz domain içeriyor. Her ne kadar sahip olduğu özelliklerle abartılı gibi görünse de bu plan, kafanızda hosting açısından herhangi bir soru işareti bırakmayacak.

Diğer özellikler ve Hosting türleri

Yukarıda bahsettiğimiz üç mütevazi planın dışında Hostinger, nispeten daha belirli ve özel ihtiyaçları olan kişiler için bu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik farklı paketler sunuyor.

Örneğin bulut sunucu hizmeti bunlardan bir tanesi ve yine web hosting hizmetinde olduğu gibi giriş, orta ve gelişmiş olarak isimlendirebileceğimiz üç farklı planla birlikte geliyor. Bulut sunucular sıfır downtime özelliğiyle popülerlik kazandığından, sadece belirli bir kitleye hitab ediyor. Diğer hosting firmalarıyla karşılaştırıldığında yine bu alanda da uygun fiyat ve üstün özellikleri bir araya getirerek gerçekten de reddetmesi zor teklif sunuyor. Bulut sunucularının bir diğer özelliği ise kolay ölçeklenebilir olması. Yani hızlı veya ani büyüme durumlarında hiçbir aksaklık yaşamadan ihtiyacınız olanı (işlemci gücü, disk alanı gibi) elde edebiliyorsunuz.

Hostinger’ın cephanesindeki bir diğer ürün ise VPS hosting hizmeti. VPS, cloud ve paylaşımlı hosting hizmetlerinin artı ve eksilerinden bahsederek konuyu uzatmak yerine doğrudan özellik ve fiyatlarına geçelim. VPS hosting hizmeti içerisinde 6 farklı plan bulunuyor ve fiyatları aylık 23 TL’den başlıyor.

WordPress’e özel

Hostinger, WordPress’in yerel ve küresel popülerliği sebebiyle bu içerik yönetim sistemine özel ilgi gösteriyor. Tabiri caizse WordPress için ihtiyacınız olan ne varsa bunların hepsini tek çatı altında topluyor.

Bu özel ilginin en önemli meyvelerinden birisi hızlı WordPress kurulumu. Kontrol panelinde bulunan otomatik kurulum sihirbazı ile sadece birkaç adım ve dakikalar içerisinde WordPress kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz.

Hızlı kurulumun yanında Hostinger sunucuları WordPress için özel olarak optimize edilmiş. Bu sayede WordPress siteniz, mümkün olan en yüksek hızlarla kullanımınıza sunuluyor.

WordPress ile bilgilerin bulundu rehber bölümü ise beğenimizi kazanmayı başardı. Bu bölümde WordPress sitenizle ilgili karşılaşmanızın muhtemel olduğu yaygın hata ve sorunlara yönelik detaylı anlatımlar bulunuyor. Üstelik sadece WordPress ile ilgili sorun çözümleri değil, WordPress sitenize nasıl yeni özellikler ve işlevler ekleyebileceğiniz üzerinde de duruluyor. Sonuç olarak WordPress tabanlı bir projeye başlamak üzereseyseniz, ister amatör ister profesyonel olun Hostinger topraklarına adım attıktan sonra kurulumdan düzenlemeye kadar bütün herşeyi tek çatı altında çözebiliyorsunuz. Hem uygun fiyatlardan yararlanıyor hem de muhtemel aksaklıkları minimuma indirerek zamandan tasarruf sağlıyorsunuz. 

Güvenlik, Destek ve Memnuniyet Garantisi

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere belirli Hostinger planlarıyla ücretsiz SSL sertifikası edinerek daha güvenli bir site sahibi olabiliyorsunuz. Özellikle de Google’ın HTTP’ye karşı olan savaşı alevlendirmesiyle SSL sertifikaları önem kazanmış durumda. Bireysel önlemlerin yanında Hostinger sunucularının DDoS korumasına sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Bunun yanında Hostinger canlı destek ekibi ile ilgili görüşmelerimizde işinin ehli kişilerle karşılaştık. Büyük bir sabırla size yardım edebilecekleri ve edemeyecekleri konuları açık şekilde plan bilgileri içerisinde belirtiyorlar. Bu yaklaşım dürüst bir marka imajı çiziyor. Canlı destek ekibine haftanın 7 günü, 24 saat ulaşabilmeniz mümkün.

Yazımızın yavaş yavaş sonuna gelirken, Hostinger’ın kendine güveninin en büyük sembolü olan 30 gün risksiz deneme programından bahsetmemek olmaz. Öyle ki bu program sayesinde bizim yorumlarımızın yanında kendiniz gözlemde bulunmak için denemeye başlayabilirsiniz. Herhangi bir memnuniyetsizlik durumunda sorgusuz, sualsiz şekilde paranızı iade alabilirsiniz.

Bitirirken

Her açıdan kuvvetli olup, aynı zamanda uygun fiyatlara sahip hizmet bulmak gerçekten zor. Ancak Hostinger bu noktada ideale en yakın adaylardan bir tanesi ve bu durum özellikle de WordPress ile uğraşanlar için geçerli.

Yine de, herkesin kişisel tecrübesi farklılık gösterebileceği için, test sürecini değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Kara Cuma indirimlerinin iki hafta süreceğini ve yazımızdaki indirimsiz fiyatlara göre yüzde 65'e varan indirimler bulunduğunu da bir kez daha hatırlatmakta fayda var.


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DH Misafiri 4 ay
%100 uptime lı hosting arıyordum ve uptime oranlarını canlı canlı yayınlayan bir tek hostinger buldum: stats.hostinger.com/...
Şimdilik 3 ay premium plan alıp deniyeceğim
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se7v7en 6 ay
kara cuma nedir ya müslümanların bu mübarek günü indirim yapacaksanız bunun adı kara cuma olmamalı .
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Y-ZiyA 6 ay
Sınırsız trafik demişler de herhalde normal siteleri kast ediyor. Ben youtube veya amazon yerinde olsam bütün data center ları kapatır, ayda 18 TL'ye buraya taşırdım siteyi :)
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eCoLL 6 ay
Güzel reklam olmuş. 4 senelik alımlarda indirim oluyor. Guzel.net.tr de daha uygun fiyata yıllık alım planları var.
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ilkekaratas 6 ay
hostingeri görünce kahkaha attım
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murdocklawless 6 ay
aruba'dan 1 eur'ya vps kiraladım. üzerine vesta control panel kurdum. mis gibi hosting oldu. şu anda iki tane site barındırıyorum üzerinde. trafiği çok olmayacak sitelerin altından çok güzel kalkıyor.
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