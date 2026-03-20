İnanılmaz Aile geri dönüyor; Incredibles 3'ün vizyon tarihi açıklandı

Son aylarda hızla şekillenmeye başlayan Incredibles 3'ün artık prodüksiyon aşamasına geçmesiyle birikte filmin vizyon tarihi de paylaşıldı.
Incredibles 3, 16 Haziran 2028'de Çıkacak
Disney, Incredibles 3'ün 16 Haziran 2028'de vizyona gireceğini açıkladı. Daha önce gelenler de 2028'e işaret ediyordu ama şu ana kadar net bir tarih paylaşılmamıştı.
İlk iki Incredibles filmini yöneten Brad Bird, artık farklı projelerle meşgul olduğu için yönetmen koltuğunu başka bir isme devrediyor. Brad Bird'ün bu kez sadece senarist ve yapımcı olarak katkı sunduğu Incredibles 3'ü Peter Sohn yönetiyor. Sohn, daha önce Pixar için Elemental ve The Good Dinasour gibi animasyon filmlerini yönetmişti.
