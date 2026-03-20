Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İnanılmaz Aile geri dönüyor; Incredibles 3'ün vizyon tarihi açıklandı

    Tüm zamanların en sevilen animasyon serileri arasında yer alan İnanılmaz Aile (Incredibles), beyaz perdeye geri dönüyor. Merakla beklenen Incredibles 3'ün vizyon tarihi resmen açıklandı.

    Incredibles 3 ne zaman çıkacak? Resmi olarak açıklandı Tam Boyutta Gör
    Efsanevi animasyon stüdyosu Pixar, bir yandan Luca, Onward, Hoppers gibi orijinal filmlere imza atarken, diğer yandan sevilen serilerine de yeni filmler ekliyor. Bu yıl Oyuncak Hikâyesi serisine yeni bir film ekleyecek olan stüdyo, Incredibles 3 (İnanılmaz Aile 3) için de hazırlıklara başlamış durumda.

    Son aylarda hızla şekillenmeye başlayan Incredibles 3'ün artık prodüksiyon aşamasına geçmesiyle birikte filmin vizyon tarihi de paylaşıldı.

    Incredibles 3, 16 Haziran 2028'de Çıkacak

    Disney, Incredibles 3'ün 16 Haziran 2028'de vizyona gireceğini açıkladı. Daha önce gelenler de 2028'e işaret ediyordu ama şu ana kadar net bir tarih paylaşılmamıştı.

    İlk iki Incredibles filmini yöneten Brad Bird, artık farklı projelerle meşgul olduğu için yönetmen koltuğunu başka bir isme devrediyor. Brad Bird'ün bu kez sadece senarist ve yapımcı olarak katkı sunduğu Incredibles 3'ü Peter Sohn yönetiyor. Sohn, daha önce Pixar için Elemental ve The Good Dinasour gibi animasyon filmlerini yönetmişti.

    Incredibles 3 ne zaman çıkacak? Resmi olarak açıklandı Tam Boyutta Gör

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    alfa romeo giulietta itunes satın alınan müziği zil sesi yapma araç kapı fitili kim değiştirir tavuk ciğerindeki öd zehirlimidir fixdual nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Hp 250R G9
    Hp 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum