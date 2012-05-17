Infinity Blade Dungeons'dan yeni bir oynanış videosu yayınlandı

Yeni iPad modelinin lansmanında referans oyun olarak görücüye çıkan Infinity Blade Dungeons oyunu için Joystiq sitesi tarafından ilk oynanış videosu yayınlandı.





Eskiye göre farklı mekaniklere sahip olduğu görülen oyun, Diablo tarzındaki oynanışıyla dikkat çekiyor. Videoda göze çarpan ayrıntılar bir demircilik mini oyunu ve parmak hareketleriyle kombolar yaptığınız bir boss dövüşü. Bunun haricinde herhangi bir bilgi yok.





İlk iki yapımıyla rekorlar kıran ve pek çok ödül alan Epic Games, Infinity Blade Dungeons ile ilk iki yapımın başarısını unutturacak gibi görünüyor.