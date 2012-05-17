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Infinity Blade Dungeons'dan yeni bir oynanış videosu yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni iPad modelinin lansmanında referans oyun olarak görücüye çıkan Infinity Blade Dungeons oyunu için Joystiq sitesi tarafından ilk oynanış videosu yayınlandı.

Eskiye göre farklı mekaniklere sahip olduğu görülen oyun, Diablo tarzındaki oynanışıyla dikkat çekiyor. Videoda göze çarpan ayrıntılar bir demircilik mini oyunu ve parmak hareketleriyle kombolar yaptığınız bir boss dövüşü. Bunun haricinde herhangi bir bilgi yok.

İlk iki yapımıyla rekorlar kıran ve pek çok ödül alan Epic Games, Infinity Blade Dungeons ile ilk iki yapımın başarısını unutturacak gibi görünüyor.



http://www.joystiq.com/2012/05/17/descend-into-infinity-blade-dungeons-gameplay-footage/ Yorum Yaz
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07ugur 7 yıl
Oynanmaya değer bir oyun :)
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E_Aydin35 7 yıl
Pek tercih etmedim birazda sevmediğim oyun tarzlarıdır, ancak çok sevildiğini biliyorum Infinity Blade'i sabırsızlıkla bekleyen bir çok oyuncu vardır :)
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RehgarEarthfury 7 yıl
İpad için çıkmış ilk defa oyun gibi oyun. Flash tabanlı oyunları saymıyorum.
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Buzmavisi 7 yıl
god of war'a benziyor. Beğendim.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Etkileyici :)
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aohung1104 7 yıl
Sıralamayı değiştirmek için sağdaki menüyü kullanabilirsiniz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sarjaleti 7 yıl
Bıktım mobil oyun haberlerinden. Sesimi duyun sayın editörler. BSC varken neden oyun haberleri burada?
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Cool Boy 7 yıl
Sadece İpad için mi çıktı bu İphone versiyonu yok mu?
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omura_vs 7 yıl
Bu video giriş seviyesi bir telefonla izlenebiliyor dh'nin diğer incelemelerininde bu şekilde bir alernatif video oynatıcının yer alması artık şart lütfen bu konuda bir şeyler yapın artık
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XanthiN 7 yıl omura_vs
omura_vs
Bu video giriş seviyesi bir telefonla izlenebiliyor dh'nin diğer incelemelerininde bu şekilde bir alernatif video oynatıcının yer alması artık şart lütfen bu konuda bir şeyler yapın artık

+1905 ! Mobilden giriyoruz videolar izlenmiyor !!
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Lordinarius 7 yıl
diablo clon u olması oyunun oynaması için yeterli :D
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