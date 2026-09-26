Infinix merakla beklenen mobil kontrolcüsünü duyurdu

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Tam Boyutta Gör Bugüne kadar fiyat-performans ürünü akıllı telefon ve tabletleri ile tanıdığımız Infinix markası, Çinli markalardan alışık olduğumuz üzere oyuncu ekipmanları pazarına adım atıyor. Firma ilk mobil oyun kontrolcüsünü duyurdu.

Infinix GT NX Controller özellikleri ve fiyatı

Infinix GT NX Controller mobil oyun kontrolcüsü akıllı telefonunuzu tamamen saracak şekilde tasarlanmış. Telefonun ekranını rahat bir şekilde kullanırken fiziksel kontrol tuşları ile de destek sağlanıyor.

Kontrolcüde dünyanın ilk cam dokunmadık yüzeyi yer alıyor. Pixel-Level FPS Precision Touchpad adındaki yüzey üst seviye hassasiyet sunuyor. Bunun dışında joystick, tetik tuşları ve yön ile aksiyon tuşları yer alıyor.

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USB Tip-C üzerinden bağlanan kontrolcü 3 adet espor seviyesinde yonga ve Direct Connect teknolojisi ile gecikmeleri milisaniyelere indiriyor. Batarya 22 saate kadar kullanım süresi sunarken özelleştirilebilir titreşimli geri bildirim mevcut.

Kontrolcüye bir de stand eşlik ediyor. Bu standda 2 adet USB Tip-A portu, 2 adet USB Tip-C portu, hızlı şarj, micro SD yuvası, dahili host USB Tip-C kablo, HDMI, RJ45 Ethernet ve 3.5mm jak girişi bulunuyor. Termoelektrik ile soğutulan stand manyetik olarak kontrolcüyü kavrayabiliyor ve harici monitörler çıkış verebiliyor. Infinix GT NX Controller modeli ve Infinix GT NX Station stand ayrı ayrı 71$ olarak satılacak.

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Infinix GT NX Controller tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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