    Infinix Note 60 serisi, küresel olarak uydu görüşmesi yapabilen ilk telefonlar olacak

    Infinix, CES 2026 fuarında Note 60 serisinin küresel ölçekte uydu araması desteği sunan ilk akıllı telefonlar olacağını duyurdu. Şirket ayrıca, telefonlar için yeni aksesuarlarını da sergiledi.

    Infinix Note 60 küresel uydu araması yapabilen ilk telefon olacak Tam Boyutta Gör
    Infinix, CES 2026 fuarında Note 60 serisinin küresel ölçekte uydu araması desteği sunan ilk akıllı telefonlar olacağını duyurdu. Uydu üzerinden iletişim yeni bir teknoloji olmasa da, Infinix’in yaklaşımı bu özelliği yalnızca acil durumla sınırlı olmaktan çıkararak daha işlevsel hale getiriyor.

    Dünya yüzeyinin üçte ikisini kapsıyor

    Infinix’e göre Note 60 serisindeki uydu bağlantısı, sonradan eklenmiş bir yenilikten ziyade sürekli hazır bekleyen bir acil iletişim altyapısı olarak tasarlandı. Sistem, Dünya yüzeyinin yaklaşık üçte ikisini kapsıyor ve kullanıcıdan herhangi bir ek kayıt ya da abonelik gerektirmeden çalışıyor. Bu da teoride, dünyanın çok büyük bir bölümünde bu özelliğin kullanılabileceği anlamına geliyor.

    Veri aktarım hızı 4 Kbps ile sınırlı, ancak Infinix bu bant genişliğinin HD sesli aramalar ve çift yönlü SMS için özel olarak optimize edildiğini söylüyor. Telefon, mobil şebeke bulunmadığında uydu ve dolaşım ağları arasında otomatik geçiş yapabiliyor; böylece kapsama alanı olmayan bölgelerde bile bağlantıyı sürdürebiliyor.

    Oyun, soğutma ve aksesuarlar

    Uydu iletişiminin yanı sıra Infinix, HydroFlow sıvı soğutma sistemini de duyurdu. Note 60, şirketin bu yeni soğutma mimarisini kullanan ilk telefonu olacak. Sistem, çift piezoelektrik seramik pompa sayesinde dakikada 6,5 ml soğutucu sıvı dolaştırabiliyor.

    Infinix Note 60 küresel uydu araması yapabilen ilk telefon olacak Tam Boyutta Gör
    Bu yapıya ek olarak, geleneksel fanlara dayanmayan titreşimli piezoelektrik bir fan kullanılıyor. Yalnızca 0,1 mm kalınlığındaki ultra ince kanatlar, saniyede 25.000 kez titreşerek çalışıyor. Infinix, bu katı hal fan tasarımının özellikle uzun süreli oyunlarda ve yoğun yapay zeka işlemlerinde, klasik fanlara kıyasla çok daha etkili ısı kontrolü sağladığını iddia ediyor.
    Infinix Note 60 küresel uydu araması yapabilen ilk telefon olacak Tam Boyutta Gör
    Şirket aynı zamanda oyun aksesuarları tarafına da adım atıyor. Infinix’e göre sektörün ilk bölünebilir oyun kontrolcüsü, basınca duyarlı ve son derece düşük gecikmeli bir dokunmatik yüzeyle geliyor. Buna ek olarak, mouse sınıfı mikro anahtarlar kullanan kablosuz manyetik tetik aksesuarı da tanıtıldı.
    Infinix Note 60 küresel uydu araması yapabilen ilk telefon olacak Tam Boyutta Gör
    Note 60 serisinin arka yüzeyinde ise fotokromik deri ve termokromik mürekkep gibi akıllı malzemeler kullanılıyor. Bu yüzeyler, ışığa ve sıcaklığa bağlı olarak renk değiştirebiliyor, 3D efektler oluşturabiliyor ya da akışkan animasyonlar gösterebiliyor.
    Infinix Note 60 küresel uydu araması yapabilen ilk telefon olacak Tam Boyutta Gör
    Infinix ayrıca AI Module Universe adını verdiği manyetik ve modüler bir aksesuar ekosistemini de tanıttı. Bunlar arasında, anlık çeviri yapabilen bir konferans modülü, yapay zeka destekli konu takibi sunan VlogCam, profesyonel mikrofon modülü ve StackPower adlı genişletilebilir batarya paketi gibi eklentiler yer alıyor. 
