Infinix Note 60 serisi, küresel olarak uydu görüşmesi yapabilen ilk telefonlar olacak

Infinix’e göre Note 60 serisindeki uydu bağlantısı, sonradan eklenmiş bir yenilikten ziyade sürekli hazır bekleyen bir acil iletişim altyapısı olarak tasarlandı. Sistem, Dünya yüzeyinin yaklaşık üçte ikisini kapsıyor ve kullanıcıdan herhangi bir ek kayıt ya da abonelik gerektirmeden çalışıyor. Bu da teoride, dünyanın çok büyük bir bölümünde bu özelliğin kullanılabileceği anlamına geliyor.
Veri aktarım hızı 4 Kbps ile sınırlı, ancak Infinix bu bant genişliğinin HD sesli aramalar ve çift yönlü SMS için özel olarak optimize edildiğini söylüyor. Telefon, mobil şebeke bulunmadığında uydu ve dolaşım ağları arasında otomatik geçiş yapabiliyor; böylece kapsama alanı olmayan bölgelerde bile bağlantıyı sürdürebiliyor.
Oyun, soğutma ve aksesuarlar
Uydu iletişiminin yanı sıra Infinix, HydroFlow sıvı soğutma sistemini de duyurdu. Note 60, şirketin bu yeni soğutma mimarisini kullanan ilk telefonu olacak. Sistem, çift piezoelektrik seramik pompa sayesinde dakikada 6,5 ml soğutucu sıvı dolaştırabiliyor.