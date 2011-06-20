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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İngiliz Kütüphanesi ve Google Books 250 bin telif dışı kitap için işbirliğine gidiyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknolojinin insanlığın faydasına olacak işlerde kullanılması şüphesiz en büyük kazanç. Google, son yaptığı anlaşma ile internet dünyasına eşsiz bir kaynak daha kazandırmak üzere. Yürüttüğü kitap dijitalleştirme projesi kapsamında Google, İngiliz Kütüphanesi ile işbirliği yaparak envanterde bulunan 18. ve 19. yüzyıllara ait kitapların dijital kopyalarını Google Books veri tabanına aktaracak.
Envanterde Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi, Kırım Harbi, telgrafın icadı, köleliğin sona ermesi gibi çok önemli tarihi olaylardan bahseden eserler bulunuyor. Bu kitapların toplam sayısı ise 250 bin civarında.
Kitapların tamamı telif hakkı dışında kaldığı için Google Books ve İngiliz Kütüphanesi web sitesinden özgürce okunabilecek. Kitapların dijitalleştirilmesi ve sanal ortama aktarılması esnasında ortaya çıkacak tüm maliyetler Google tarafından karşılanacak. Böyle bir hazinenin kullanıma sunulmasının yanında paranın elbette ki bir önemi kalmıyor.


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shadowosman 7 yıl
adam interneti TEKEL ine alıyor yakında herşey Googlee olucak benden söylemesi :D
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