İngiliz ordusu için savaşa hazırlandı: 6x6 hibrit Ford Ranger

İngiliz ordusunun ömrünü tamamlayan efsanevi Land Rover Defender ve emektar Steyr-Puch Pinzgauer filosunun yerini alması planlanan 2.500 araçlık ihale için Ford; savunma devi General Dynamics UK ve mühendislik firması Ricardo ile güçlerini birleştirdi.
Ekim 2026 ile Ocak 2027 tarihleri arasında saha testlerine girmesi beklenen Ford Ranger tabanlı askeri araç ailesi, Ineos Grenadier, Chevrolet Colorado (GM) ve Land Rover Defender Wolf Series II gibi çok dişli rakiplere karşı mücadele edecek.
6 tekerlekli hibrit canavar: Ranger Super Duty 6x6
Ağır hizmet tipi arazi şanzımanı, kilitli ön ve arka diferansiyeller, çelik alt koruma plakaları ve güçlendirilmiş süspansiyon sistemi araca 300 mm yerden yükseklik ve 850 mm sudan geçiş kabiliyeti sağlıyor. Bu 6 tekerlekli taktik dev; 4.500 kg çekme ve 1.982 kg taşıma değerleriyle sınıfının en güçlü seçeneklerinden biri haline geliyor.
Ordunun her ihtiyacına uygun modüler tasarım
İngiltere'de Dunton, Dagenham, Halewood ve Daventry tesislerindeki yerel üretim altyapısını kullanarak İngiltere ekonomisine katkı sağlama sözü veren bu üçlü ittifak, ihaleyi kazanması durumunda ilk teslimatları 2030 yılına kadar ordunun kullanımına sunmayı hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: