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    İngiliz ordusu için savaşa hazırlandı: 6x6 hibrit Ford Ranger

    Ford, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın 4.8 milyar sterlinlik ihalesi için General Dynamics UK ve Ricardo ortaklığıyla geliştirilen 6x6 hibrit ve taktik askeri Ranger modellerini sergiledi.

    İngiliz ordusu için savaşa hazırlandı: 6x6 hibrit Ford Ranger Tam Boyutta Gör
    Ticari pickup modellerin askeri alanlarda kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte Ford, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Hafif Hareketlilik Aracı (LMV) programı için devasa bir askeri dönüşüm hamlesi başlattı.

    İngiliz ordusunun ömrünü tamamlayan efsanevi Land Rover Defender ve emektar Steyr-Puch Pinzgauer filosunun yerini alması planlanan 2.500 araçlık ihale için Ford; savunma devi General Dynamics UK ve mühendislik firması Ricardo ile güçlerini birleştirdi.

    Ekim 2026 ile Ocak 2027 tarihleri arasında saha testlerine girmesi beklenen Ford Ranger tabanlı askeri araç ailesi, Ineos Grenadier, Chevrolet Colorado (GM) ve Land Rover Defender Wolf Series II gibi çok dişli rakiplere karşı mücadele edecek.

    6 tekerlekli hibrit canavar: Ranger Super Duty 6x6

    İngiliz ordusu için savaşa hazırlandı: 6x6 hibrit Ford Ranger Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan konsept ve prototipler arasında en dikkat çekici versiyon, gücünü Ford Ranger Super Duty şasisinden alan 6 tekerlekli (6x6 ve 6x4) özel tasarım oldu. Kaputun altında Londra üretimi 206 hp ve 600 Nm tork sunan 3.0 litrelik V6 turbo dizel motor yer alıyor. Ricardo tarafından arka aksa entegre edilen elektrik motoru ise sisteme tam 210 kW ekstra güç kazandırıyor.

    Ağır hizmet tipi arazi şanzımanı, kilitli ön ve arka diferansiyeller, çelik alt koruma plakaları ve güçlendirilmiş süspansiyon sistemi araca 300 mm yerden yükseklik ve 850 mm sudan geçiş kabiliyeti sağlıyor. Bu 6 tekerlekli taktik dev; 4.500 kg çekme ve 1.982 kg taşıma değerleriyle sınıfının en güçlü seçeneklerinden biri haline geliyor.

    Ordunun her ihtiyacına uygun modüler tasarım

    İngiliz ordusu için savaşa hazırlandı: 6x6 hibrit Ford Ranger Tam Boyutta Gör
    Askeri Ranger prototiplerinin standart 12 inçlik multimedya ekranına üçüncü taraf taktik görev yazılımları entegre edilmiş durumda. Ayrıca Ford; zırhlı personel taşıyıcı, sahra ambulansı, komuta kontrol, lojistik destek ve hafif devriye gibi ordunun farklı alanlarında hizmet verebilecek modüler gövde tiplerini de resmi olarak konseptleştirdi.

    İngiltere'de Dunton, Dagenham, Halewood ve Daventry tesislerindeki yerel üretim altyapısını kullanarak İngiltere ekonomisine katkı sağlama sözü veren bu üçlü ittifak, ihaleyi kazanması durumunda ilk teslimatları 2030 yılına kadar ordunun kullanımına sunmayı hedefliyor.

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