İngilizce Türkçe Çeviri.net Yenilendi.

İletişimin son derece hızlı oldu bir dönemde artık farklı ülkeler ve farklı diller arasında iletişim kurmak çeviri siteleri sayesinde hızlı olduğu kadar kolay..

Yabancı üniversitelerin eğitim ve öğrenim için gerekli makale çevirileri, sosyal hayatın getirdiği tanışmak ve iletişim kurmak için doğru telaffuz ve sözlük destekli çeviriler ya da yurt dışından sipariş ettiğimiz ürünlerin kullanım kılavuzunda yer alan uzun paragrafların anlaşılması için Türkçe diline çeviri ihtiyacı her gün katlanarak artıyor.

Çeviri sitesi İngilizce Türkçe Çeviri .NET 2009 yılında açılmış ve bugüne kadar çeviri hizmeti sunmayı vizyon edinen bir web sitedir.

2020 yılı Temmuz ayında mobil cihazlara uyumlu yeni tasarımı ile birlikte yeni diller ile 4 farklı çeviri özelliği ile 99 dilde çeviri hizmeti sunmaya devam etmektedir.

1-Metin Çeviri

Kelime, Cümle veya Paragraf gibi yazılı metinleri çeviren özelliği ile 99 dilde sözlük ve imla kurallarına yardımcı olacak bir algoritmaya sahip “metin çeviri” özelliği ile genele hitap etmektedir.

2-Web Sayfa Çeviri

İhtiyaç duyduğumuz bilgi ve içerikleri yabancı sitelerde bulup kendi istediğimiz dili seçerek anlaşılır bir çeviri yaparak online web dünyasında daha hızlı yol almanızı sağlar.

3-Dosya Çeviri

Sosyal, İş ve Eğitim hayatınızda diğer programlarda oluşturulmuş .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx gibi uzantılara sahip dosyaların çevirisi ile daha sağlıklı bir sunumu zaman kaybetmeden yapabilirsiniz.

4-Fotoğraf Çeviri

Anlık çekilen fotoğrafları veya daha önceden galerinizde yer alan fotoğraflarda yer alan yazıları kısa zamanda kolaylıkla çevirebilirsiniz.

Tüm bunları İngilizce Türkçe çeviri hizmeti ile direkt olarak çevirebileceğiniz gibi alttaki dillerde de çeviri hizmetimiz mevcuttur.



Desteklenen Diller;

Afrikanca

Almanca

Amharca

Arapça

Arnavutça

Azerice

Baskça

Başkurtça

Batı Mari Dili

Belarusça

Bengalce

Birmanca

Boşnakça

Bulgarca

Cava Dili

Çekçe

Çince

Çuvaşça

Danca

Elfçe (Sindarin Dili)

Emoji

Endonezce

Ermenice

Esperanto

Estonca

Farsça

Felemenkçe

Fince

Fransızca

Gal Dili

Galiçyaca

Gucaratça

Gürcüce

Haiti Dili

Hırvatça

Hintçe

İbranice

İngilizce

İrlandaca

İskoçça (Kelt Dili)

İspanyolca

İsveççe

İtalyanca

İzlandaca

Japonca

Kannada Dili

Katalanca

Kazakça

Kazakça Latin

Khmerce

Kırgızca

Korece

Laoca

Latince

Lehçe

Letonca

Litvanca

Lüksemburgca

Macarca

Makedonca

Malayalamca

Malayca

Malgaşça

Maltaca

Maorice

Marathi

Mari Dili

Moğolca

Nepali

Norveççe

Özbekçe

Özbekçe Kiril

Papiamento

Pencapça

Portekizce

Romence

Rusça

Sabuanca

Seylanca

Sırpça

Slovakça

Slovence

Sundaca

Svahili

Tacikçe

Tagalogca

Tamilce

Tatarca

Taylandça

Teluguca

Türkçe

Udmurtça

Ukraynaca

Urduca

Vietnamca

Xhosa Dili

Yakutça

Yidiş

Yunanca

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