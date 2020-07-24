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    İngilizce Türkçe Çeviri.net Yenilendi.

    İletişimin son derece hızlı oldu bir dönemde artık farklı ülkeler ve farklı diller arasında iletişim kurmak çeviri siteleri sayesinde hızlı olduğu kadar kolay..
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    İletişimin son derece hızlı oldu bir dönemde artık farklı ülkeler ve farklı diller arasında iletişim kurmak çeviri siteleri sayesinde hızlı olduğu kadar kolay..

    Yabancı üniversitelerin eğitim ve öğrenim için gerekli makale çevirileri, sosyal hayatın getirdiği tanışmak ve iletişim kurmak için doğru telaffuz ve sözlük destekli çeviriler ya da yurt dışından sipariş ettiğimiz ürünlerin kullanım kılavuzunda yer alan uzun paragrafların anlaşılması için Türkçe diline çeviri ihtiyacı her gün katlanarak artıyor.

    Çeviri sitesi İngilizce Türkçe Çeviri .NET 2009 yılında açılmış ve bugüne kadar çeviri hizmeti sunmayı vizyon edinen bir web sitedir.

    2020 yılı Temmuz ayında mobil cihazlara uyumlu yeni tasarımı ile birlikte yeni diller ile 4 farklı çeviri özelliği ile 99 dilde çeviri hizmeti sunmaya devam etmektedir.

    1-Metin Çeviri
    Kelime, Cümle veya Paragraf gibi yazılı metinleri çeviren özelliği ile 99 dilde sözlük ve imla kurallarına yardımcı olacak bir algoritmaya sahip “metin çeviri” özelliği ile genele hitap etmektedir.

    2-Web Sayfa Çeviri
    İhtiyaç duyduğumuz bilgi ve içerikleri yabancı sitelerde bulup kendi istediğimiz dili seçerek anlaşılır bir çeviri yaparak online web dünyasında daha hızlı yol almanızı sağlar.

    3-Dosya Çeviri
    Sosyal, İş ve Eğitim hayatınızda diğer programlarda oluşturulmuş .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx gibi uzantılara sahip dosyaların çevirisi ile daha sağlıklı bir sunumu zaman kaybetmeden yapabilirsiniz.

    4-Fotoğraf Çeviri
    Anlık çekilen fotoğrafları veya daha önceden galerinizde yer alan fotoğraflarda yer alan yazıları kısa zamanda kolaylıkla çevirebilirsiniz.
    Tüm bunları İngilizce Türkçe çeviri hizmeti ile direkt olarak çevirebileceğiniz gibi alttaki dillerde de çeviri hizmetimiz mevcuttur.


    Desteklenen Diller;
    Afrikanca
    Almanca
    Amharca
    Arapça
    Arnavutça
    Azerice
    Baskça
    Başkurtça
    Batı Mari Dili
    Belarusça
    Bengalce
    Birmanca
    Boşnakça
    Bulgarca
    Cava Dili
    Çekçe
    Çince
    Çuvaşça
    Danca
    Elfçe (Sindarin Dili)
    Emoji
    Endonezce
    Ermenice
    Esperanto
    Estonca
    Farsça
    Felemenkçe
    Fince
    Fransızca
    Gal Dili
    Galiçyaca
    Gucaratça
    Gürcüce
    Haiti Dili
    Hırvatça
    Hintçe
    İbranice
    İngilizce
    İrlandaca
    İskoçça (Kelt Dili)
    İspanyolca
    İsveççe
    İtalyanca
    İzlandaca
    Japonca
    Kannada Dili
    Katalanca
    Kazakça
    Kazakça Latin
    Khmerce
    Kırgızca
    Korece
    Laoca
    Latince
    Lehçe
    Letonca
    Litvanca
    Lüksemburgca
    Macarca
    Makedonca
    Malayalamca
    Malayca
    Malgaşça
    Maltaca
    Maorice
    Marathi
    Mari Dili
    Moğolca
    Nepali
    Norveççe
    Özbekçe
    Özbekçe Kiril
    Papiamento
    Pencapça
    Portekizce
    Romence
    Rusça
    Sabuanca
    Seylanca
    Sırpça
    Slovakça
    Slovence
    Sundaca
    Svahili
    Tacikçe
    Tagalogca
    Tamilce
    Tatarca
    Taylandça
    Teluguca
    Türkçe
    Udmurtça
    Ukraynaca
    Urduca
    Vietnamca
    Xhosa Dili
    Yakutça
    Yidiş
    Yunanca



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