İngilizce Türkçe Çeviri.net Yenilendi.

İletişimin son derece hızlı oldu bir dönemde artık farklı ülkeler ve farklı diller arasında iletişim kurmak çeviri siteleri sayesinde hızlı olduğu kadar kolay..
Yabancı üniversitelerin eğitim ve öğrenim için gerekli makale çevirileri, sosyal hayatın getirdiği tanışmak ve iletişim kurmak için doğru telaffuz ve sözlük destekli çeviriler ya da yurt dışından sipariş ettiğimiz ürünlerin kullanım kılavuzunda yer alan uzun paragrafların anlaşılması için Türkçe diline çeviri ihtiyacı her gün katlanarak artıyor.
Çeviri sitesi İngilizce Türkçe Çeviri .NET 2009 yılında açılmış ve bugüne kadar çeviri hizmeti sunmayı vizyon edinen bir web sitedir.
2020 yılı Temmuz ayında mobil cihazlara uyumlu yeni tasarımı ile birlikte yeni diller ile 4 farklı çeviri özelliği ile 99 dilde çeviri hizmeti sunmaya devam etmektedir.
1-Metin Çeviri
Kelime, Cümle veya Paragraf gibi yazılı metinleri çeviren özelliği ile 99 dilde sözlük ve imla kurallarına yardımcı olacak bir algoritmaya sahip “metin çeviri” özelliği ile genele hitap etmektedir.
2-Web Sayfa Çeviri
İhtiyaç duyduğumuz bilgi ve içerikleri yabancı sitelerde bulup kendi istediğimiz dili seçerek anlaşılır bir çeviri yaparak online web dünyasında daha hızlı yol almanızı sağlar.
3-Dosya Çeviri
Sosyal, İş ve Eğitim hayatınızda diğer programlarda oluşturulmuş .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx gibi uzantılara sahip dosyaların çevirisi ile daha sağlıklı bir sunumu zaman kaybetmeden yapabilirsiniz.
4-Fotoğraf Çeviri
Anlık çekilen fotoğrafları veya daha önceden galerinizde yer alan fotoğraflarda yer alan yazıları kısa zamanda kolaylıkla çevirebilirsiniz.
Tüm bunları İngilizce Türkçe çeviri hizmeti ile direkt olarak çevirebileceğiniz gibi alttaki dillerde de çeviri hizmetimiz mevcuttur.
Desteklenen Diller;
Afrikanca
Almanca
Amharca
Arapça
Arnavutça
Azerice
Baskça
Başkurtça
Batı Mari Dili
Belarusça
Bengalce
Birmanca
Boşnakça
Bulgarca
Cava Dili
Çekçe
Çince
Çuvaşça
Danca
Elfçe (Sindarin Dili)
Emoji
Endonezce
Ermenice
Esperanto
Estonca
Farsça
Felemenkçe
Fince
Fransızca
Gal Dili
Galiçyaca
Gucaratça
Gürcüce
Haiti Dili
Hırvatça
Hintçe
İbranice
İngilizce
İrlandaca
İskoçça (Kelt Dili)
İspanyolca
İsveççe
İtalyanca
İzlandaca
Japonca
Kannada Dili
Katalanca
Kazakça
Kazakça Latin
Khmerce
Kırgızca
Korece
Laoca
Latince
Lehçe
Letonca
Litvanca
Lüksemburgca
Macarca
Makedonca
Malayalamca
Malayca
Malgaşça
Maltaca
Maorice
Marathi
Mari Dili
Moğolca
Nepali
Norveççe
Özbekçe
Özbekçe Kiril
Papiamento
Pencapça
Portekizce
Romence
Rusça
Sabuanca
Seylanca
Sırpça
Slovakça
Slovence
Sundaca
Svahili
Tacikçe
Tagalogca
Tamilce
Tatarca
Taylandça
Teluguca
Türkçe
Udmurtça
Ukraynaca
Urduca
Vietnamca
Xhosa Dili
Yakutça
Yidiş
Yunanca
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