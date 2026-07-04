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    İngiltere’den dev enerji hamlesi: 14 küçük nükleer reaktör geliyor

    İngiltere’de özel bir konsorsiyum, üç farklı sahada toplam 14 küçük modüler nükleer reaktör kurmak için başvuruda bulundu. Toplam 4.2 GW kapasiteli proje ile 8 milyon haneye elektrik sağlanacak.

    İngiltere, 14 küçük modüler reaktör kurmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    İngiltere’de özel bir konsorsiyum, üç farklı sahada toplam 14 küçük modüler nükleer reaktör (SMR) kurmak için resmi başvuruda bulundu. Proje hayata geçirilirse ülkeye 4,2 gigavat (GW) yeni nükleer enerji kapasitesi kazandıracak ve yaklaşık 8 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.

    Ülke elektrik ihtiyacının %11'ini karşılayacak

    Avrupalı SMR geliştiricisi SGE liderliğinde hazırlanan teklif, İngiltere’nin Advanced Nuclear Framework (ANF) programı kapsamında sunuldu. Onay alması durumunda proje, ülkenin toplam elektrik talebinin yaklaşık yüzde 11’ini karşılayacak ve en az 60 yıl boyunca faaliyet gösterecek.

    Konsorsiyum, GE Vernova Hitachi tarafından geliştirilen BWRX-300 reaktör tasarımını kullanmayı planlıyor. Projede Samsung C&T, Laing O’Rourke, Aecon Group, Google Cloud, Fermi Development ve Etara gibi şirketlerin yanı sıra deneyimli bir nükleer santral işletmecisi de yer alıyor. 

    İngiltere, 14 küçük modüler reaktör kurmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör

    Tek reaktör yerine “Filo” modeli

    Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, bağımsız reaktörler yerine filo yaklaşımının benimsenmesi. İlk sahada 6 adet BWRX-300 ünitesi kurulacak. Daha sonra iki farklı bölgede çoklu reaktör sahaları devreye alınacak. Geliştiricilere göre standartlaştırılmış tasarım ve seri üretim yaklaşımı, inşaat sürelerini kısaltırken maliyetleri ve proje risklerini de azaltacak.

    BWRX-300 tasarımı halihazırda Kanada’daki Darlington New Nuclear Project kapsamında inşa ediliyor ve OECD ülkeleri arasında faaliyete geçen ilk SMR olması bekleniyor. 

    İlk reaktörün 2034’te devreye alınması hedefleniyor

    Konsorsiyumun planına göre proje Kasım 2026’da İngiltere’nin Advanced Nuclear Pipeline programına dahil edilecek. Saha seçimleri ve devlet desteğine ilişkin görüşmelerin 2027’nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Lisanslama, saha hazırlıkları ve yatırım süreçlerinin ardından ilk BWRX-300 reaktörünün 2034 yılında ticari işletmeye alınması hedefleniyor.

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