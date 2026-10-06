İngiltere, Çinli otomobillere gümrük vergisi getirmeyi değerlendiriyor

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Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticilerinin birbirlerine karşı üstünlük kurabilmek için giriştiği fiyat düşürme yarışı, sadece Çin'de değil tüm dünyada otomotiv üreticilerini derinden etkiliyor. Öyle ki Avrupalı otomobil üreticileri artık fiyatlandırma konusunda Çinli rakipleriyle yarışamayacak hâle gelmiş durumda. Bu durum Avrupa ekonomisi için önemli bir probleme dönüşmeye başlayınca, Avrupa Birliği de duruma el attı. Avrupa Birliği, Ekim 2024'ten bu yana Çin'de üretilen elektrikli otomobillere üreticiye göre değişen oranlarda ek gümrük vergileri uyguluyor. Gelen son haberlere bakılırsa şimdi İngiltere de benzer bir düzenlemeyi değerlendiriyor.

The Guardian tarafından aktarılan bilgilere göre İngiliz hükümeti Çin'den ithal edilen otomobillere gümrük vergisi uygulamayı değerlendiriyor.

İngiltere, "Made in Europe"un Parçası Olmak İstiyor

İngiliz hükümetinin Çin'den ithal edilen otomobillere yönelik olası gümrük vergilerini değerlendirmesinin arkasında yalnızca otomotiv sektörü bulunmuyor. İngiltere, Avrupa Birliği'nin hazırladığı ve Avrupa'daki üretimi güçlendirmeyi amaçlayan "Made in Europe" programında dâhil olmak istiyor. Made in Europe kapsamında otomotiv ve kimya gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin Avrupa'daki tedarikçilere daha fazla yönelmesi planlanıyor. İngiltere şimdi Çinli otomobiller konusunda AB'yle benzer bir uygulamaya geçerek, bu programa entegrasyonunu kolaylaştırmış olacak.

Tabii bunun yanında Çinli otomobil markalarının son dönemde İngiltere pazarını giderek ele geçirmesi de şimdi İngiliz hükûmetini bu yönde bir yaptırıma itiyor. BYD, Leapmotor, Jaecoo gibi Çin merkezli markaların İngiltere'deki yeni otomobil satışlarındaki toplam payı bu yıl yüzde 12'ye ulaştı. BYD'nin pazar payı özellikle dikkat çekiyor. Şirket, Eylül 2026'da İngiltere'deki yeni otomobil satışlarının yüzde 5,75'ini oluşturdu. Bir yıl önce aynı dönemde bu oran yüzde 3 seviyesindeydi.

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İngiltere'nin Önünde Zor Bir Tercih Var

Çinli üreticilerin İngiltere pazarındaki yükselişi, hükümet açısından oldukça zor bir denge yaratıyor. Bir tarafta İngiliz otomotiv sektörünün Avrupa Birliği ile son derece güçlü ticari bağları bulunuyor. Diğer tarafta ise Çinli şirketlerin İngiltere'de yaptığı yatırımlar ve yerel üretim için oluşturabilecekleri fırsatlar bulunuyor. Uzmanlara göre Çin yatırımları İngiliz otomotiv şirketleri için önemli bir finansman ve üretim kaynağı oluşturuyor. Avrupa pazarına erişim ise özellikle küçük üreticiler açısından hayati önem taşıyor. Bu yüzden İngiltere'nin önünde zor bir tercih var.

Tabii burada AB'nin bulduğuna benzer bir çözüm bulunabilir. Avrupa Birliği, kendi sınırları içerisinde üretim yapan Çinli şirketlere, Çin'den doğrudan otomobil ithal eden şirketlerden farklı yaklaşıyor. Örneğin BYD'nin Macaristan'da ürettiği otomobiller, Çin'den ithal edilen araçlara uygulanan ek vergilerin kapsamına girmiyor. Bunun temel nedeni, AB'nin Avrupa'da üretim yapan ve Avrupa'da istihdam sağlayan şirketleri kendi sanayi ekosisteminin bir parçası olarak görmesi. Şimdi İngiltere de benzer bir uygulamaya geçebilir. Böylece Çinli şirketlerin İngiltere'deki yatırımları korunurken, yerli üretim ön plana çıkarılabilir.

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İngiltere, Çinli otomobillere ek vergi getirebilir

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