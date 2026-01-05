Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İngiltere’de Çinli elektrikli otobüs krizi: Uzaktan kapatılabilirler

    İngiltere’de kullanılan yüzlerce Çinli elektrikli otobüsün, internete bağlı sistemleri nedeniyle uzaktan devre dışı bırakılabileceği ortaya çıktı. Güvenlik birimleri riski yakından izliyor.

    İngiltere’de Çinli otobüs krizi: Uzaktan kapatılabilirler Tam Boyutta Gör
    İngiltere’de kullanılan yüzlerce Çin üretimi elektrikli otobüsün teknik olarak uzaktan kapatılabilecek bir sisteme sahip olabileceği yönündeki bulgular, ülkede altyapı güvenliği ve dışa bağımlılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İngiliz güvenlik birimlerinin yaptığı teknik incelemeler, bu araçların internete bağlı yapıları nedeniyle uzaktan müdahaleye açık olabileceğini ortaya koydu.

    Ülkede yüzlerce Yutong otobüsü var

    İngiltere Ulaştırma Bakanlığı (DfT) ve Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), Çin merkezli Yutong tarafından üretilen elektrikli otobüslerin, yazılım güncellemeleri için kullanılan dahili SIM kartlar aracılığıyla internete bağlı olduğunu tespit etti. Yetkililere göre bu bağlantı altyapısı, teorik olarak üretici ya da üçüncü taraflarca uzaktan müdahaleye imkan tanıyabilir.

    NCSC, bu araçların Çin’den uzaktan kapatılmasının “teknik olarak mümkün” olduğunu doğrularken şu ana kadar bu yönde fiili bir müdahaleye dair somut bir kanıt bulunmadığını vurguladı.

    Yutong marka elektrikli otobüsler konusundaki bu “uzaktan kapatma” krizi geçtiğimiz kasım ayında ilk olarak Norveç’te gündeme gelmişti. Öte yandan İngiliz hükümeti, ortada kanıta dayalı bir sabotaj bulgusu olmadığı için söz konusu otobüslerin satışını ya da kullanımını engellemeyi planlamıyor.

    Soruşturmaya yakın bir kaynak, güvenlik birimlerinin şu aşamada ciddi bir risk öngörmediğini ve “kill switch” olarak adlandırılan uzaktan kapatma fonksiyonunun kullanıldığına dair bir bulguya rastlanmadığını ifade ediyor. Buna rağmen konu, Çin’in İngiltere’deki kritik altyapılar üzerindeki etkisine ilişkin siyasi tartışmaları derinleştiriyor

    İngiltere genelinde yaklaşık 700 adet Yutong elektrikli otobüsün aktif olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Stagecoach ve First Bus gibi büyük toplu taşıma işletmecilerinin her birinin 200’den fazla Yutong araca sahip olduğu ifade ediliyor.

    Güncellemeler manuel yapılıyor

    İngiltere’de Çinli otobüs krizi: Uzaktan kapatılabilirler Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte The Telegraph’a konuşan kaynaklara göre İngiltere’deki Yutong otobüslerinin büyük bölümünde yazılım güncellemeleri, kablosuz “over-the-air” yöntemi yerine fiziksel kablo bağlantısıyla manuel olarak yapılıyor. Norveç’in aksine, İngiltere’de şu aşamada otobüsler için herhangi bir güvenlik uyarı etiketi uygulanması planlanmıyor.

    Buna karşın NCSC, Danimarka ve Avustralya dahil olmak üzere diğer ülkelerde yürütülen Yutong incelemelerini yakından izlemeye devam ediyor. Norveç’in başkenti Oslo’daki toplu taşıma kurumu Ruter ise araçlara güvenlik duvarları eklenmesi gibi yeni siber güvenlik şartları getirmiş durumda.

    Çin’in Zhengzhou kentinde faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük elektrikli otobüs ihracatçısı konumundaki Yutong, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada araçlarının uzaktan kontrol edilemeyeceğini savunuyor. Şirket, internet bağlantılı yazılım biriminin fren ve direksiyon gibi temel sürüş sistemleriyle bağlantılı olmadığını özellikle vurguluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    p1700 arıza kodu opel para üstü hesaplama renault 226322 suudi arabistan teknoloji mağazaları twin turbo nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Exa Trend3 C3
    Exa Trend3 C3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum