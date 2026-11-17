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Oynat İngiltere’de elektrikli araç şarj maliyetleri, şebeke ücretlerindeki artış nedeniyle hızla tırmanıyor. Düzenleyici kurumun aldığı kararlar sonucu istasyonların sabit giderleri beş yılda yüzde 616 arttı. Bu durum, 2027 yılında hızlı şarj ücretlerinin kilovatsaat başına 1 sterlini aşmasına ve evinde şarj imkanı olmayan sürücülerin benzinden daha fazla ödeme yapmasına yol açacak. Hükümetin sunduğu kısıtlı destekler ise hızlı şarj istasyonlarını kapsamadığı için sorunu çözmeye yetmiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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İngiltere'de halka açık hızlı şarj istasyonlarını kullanan elektrikli araç sahipleri, gelecek yıl kilometre başına benzinli araç sürücülerinden yüzde 33 daha fazla ödeme yapabilir. Artan şebeke maliyetlerinin özellikle evinde şarj imkanı bulunmayan sürücüleri etkileyeceği belirtiliyor.

Elektrikli araçla yolculuk benzinden daha pahalı hale gelebilir

The Fast Charge ve İngiliz şarj operatörü Zest tarafından yapılan değerlendirmeye göre halka açık hızlı şarj istasyonlarının tarifesi, 2027'de kWh başına 79 peniden 1,03 sterline yükselebilir. Bu artış, elektrikli araçların kilometre başına kullanım maliyetini de önemli ölçüde artıracak.

Hesaplamada Tesla Model Y Long Range RWD ile Nissan Qashqai hibrit karşılaştırılıyor. Buna göre Tesla Model Y'nin hızlı şarj istasyonlarında mil başına kullanım maliyeti 20 peniyi aşabilir. Gerçek kullanımda ortalama 50 mpg (yaklaşık 5,65 litre/100 km) yakıt tüketen Nissan Qashqai hibrit ise mevcut benzin fiyatlarıyla mil başına yaklaşık 15 peni harcıyor.

Böylece yalnızca halka açık hızlı şarj istasyonlarını kullanan elektrikli araç sahiplerinin kilometre başına maliyeti, karşılaştırılan hibrit modele göre yaklaşık yüzde 33 daha yüksek olabilir.

Şarj maliyetlerinin arkasında şebeke ücretleri var

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Artışın temelinde İngiltere enerji düzenleyicisi Ofgem'in 2019'da aldığı ve 2022'de yürürlüğe giren ücretlendirme kararı bulunuyor. Düzenlemeyle şarj operatörlerinin şebeke bağlantı ücretleri, gerçek elektrik tüketimleri yerine kullanabilecekleri maksimum kapasiteye göre belirlenmeye başladı.

Bu nedenle az kullanılan şarj istasyonları da yüksek sabit giderler ödemek zorunda kalıyor. Operatörlerin haftalık sabit şebeke maliyetleri 2021'de ortalama 61,47 sterlin seviyesindeyken 2026'da 440,13 sterline yükseldi. 2027'de ise bu tutarın 541,73 sterline ulaşması bekleniyor. Beş yıllık süreçte maliyet artışının yüzde 616'yı geçtiği belirtiliyor.

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Hızlı şarj operatörlerinin toplam şebeke giderlerinin de 2026'daki 336 milyon sterlinden 2027'de 413 milyon sterline çıkacağı tahmin ediliyor. Üstelik bu artış, yeni şarj istasyonları kurulmasa bile gerçekleşebilir.

Artan maliyetler, elektrikli araç sahipleri arasında evde şarj imkanı bulunanlarla halka açık istasyonlara bağımlı olanlar arasındaki maliyet farkını da büyütüyor.

Hükümet sorunun farkında

İngiltere hükümeti, şarj maliyetlerini azaltmak amacıyla 100 milyon sterlinlik destek açıklamış olsa da bu kaynak yalnızca düşük güçlü yerel şarj istasyonları için kullanılabilecek. Otoyol dinlenme tesislerinde ve benzeri noktalarda bulunan hızlı şarj istasyonları ise destek kapsamı dışında kalıyor.

The Fast Charge tarafından elde edilen belgeler, İngiltere Hazinesi'nin de yüksek sabit şebeke ücretlerinin etkilerinden haberdar olduğunu gösteriyor. Ofgem'in 2025 yılında Hazine yetkililerine sunduğu bilgilendirmede yüksek sabit giderlerin hızlı şarj istasyonlarını düşük müşteri sayısı ve yüksek maliyet arasında sıkışmış bir döngüye soktuğu belirtilmişti. Şebeke ücretlerini azaltmaya yönelik iki farklı çözüm önerisi ise yaklaşık üç yıldır sektör çalışma gruplarında bekliyor ve henüz Ofgem'in kararına sunulmuş değil.

Öte yandan İngiltere hükümetinin gelecek yıldan itibaren elektrikli araç satış hedeflerini gevşetmesi bekleniyor. Rapora göre elektrikli araç talebinin azalması ve şebeke maliyetlerinin yükselmesi, operatörleri fiyat artırmaya veya düşük kullanım oranına sahip istasyonlarda zarar etmeye zorlayabilir. Bunlar da yatırımların düşmesiyle sonuçlanabilir.

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İngiltere'de elektrikli araç şarj ücretleri kontrolden çıkıyor

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