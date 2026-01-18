İngiltere’de rüzgar enerjisi doğal gazdan yüzde 40 daha ucuz oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık, şimdiye kadarki en kritik açık deniz rüzgar enerjisi ihalelerinden birine imza attı. Ülkenin son açık deniz rüzgar tahsis turu olan AR7, hem kapasite büyüklüğü hem de fiyat seviyesiyle Avrupa enerji piyasasında yeni bir referans noktası oluşturuyor. İhale sonucunda ortaya çıkan rakamlar, rüzgarın artık yalnızca temiz değil, aynı zamanda en ucuz büyük ölçekli elektrik üretim kaynaklarından biri haline geldiğini net biçimde ortaya koydu.

AR7 kapsamında toplam 8,4 gigawatt (GW) kapasitesi için sözleşme verildi. Bu rakam, Avrupa’da bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük açık deniz rüzgar ihalesi olarak kayda geçti. Projeler tamamlandığında, yaklaşık 12 milyon hanenin elektrik ihtiyacının bu santrallerden karşılanması hedefleniyor. Kurulumlar ise İngiltere, İskoçya ve Galler açıklarında olacak.

Gaz ve nükleerden çok daha ucuz

İhalenin asıl dikkat çekici yönü ise ortaya çıkan fiyatlar oldu. Yoğun rekabet sayesinde, ortalama alım fiyatları İngiltere ve Galler için megavatsaat başına 91,20 sterlin, İskoçya için ise 89,49 sterlin seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlar, Birleşik Krallık’ta yeni fosil yakıtlı veya nükleer santral yatırımlarının maliyetlerinin oldukça altında kaldı. Bu seviye, bir önceki ihaleye göre yaklaşık yüzde 11 artış anlamına geliyor.

Mevcut hesaplamalara göre ülkede yeni bir doğal gaz santralinin elektrik üretim maliyeti yaklaşık 147 sterlin/MWh, yeni bir nükleer santralin maliyeti ise 124 sterlin/MWh seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla yeni ihalede rüzgar enerjisi fiyatları doğal gaza kıyasla yaklaşık yüzde 40, nükleere kıyasla ise yüzde 30’a yakın daha ucuz durumda. İhalede tahsis edilen 8,4 GW’lık yeni kapasitenin, gazla çalışan santrallere kıyasla yıllık yaklaşık 1,7 milyar sterlin tasarruf (2,28 milyar dolar) sağlayacağı hesaplanıyor.

Birleşik Krallık hükümetine göre AR7 ihalesi, ülkede yaklaşık 22 milyar (29,5 milyar dolar) sterlinlik özel sektör yatırımını tetikleyecek. Aynı zamanda bu süreçte tedarik zinciri boyunca yaklaşık 7 bin kişilik istihdam yaratılması bekleniyor. İhalenin açık ara en büyük kazananı ise Alman enerji devi RWE oldu. Şirket, AR7 kapsamında yaklaşık 7 GW’lık kapasite için sözleşme alındı.

