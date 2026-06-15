İngiltere'den 16 yaş altına kapsamlı sosyal medya yasağı

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Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayacak yeni düzenlemeleri hayata geçireceklerini açıkladı. Hükümetin planı, sosyal medya platformlarının yanı sıra çocukların yabancılarla iletişim kurmasına imkan tanıyan oyun ve canlı yayın platformlarını da kapsıyor.

Starmer, alınacak kararların İngiltere'nin değerlerini yansıtacağını ve çocukları çevrimiçi ortamda korurken büyük teknoloji şirketlerinin etkisine karşı da bir sınır çizeceğini söyledi. Başbakan, “Tam bir yasağın doğru seçim olduğu benim için açık” ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme kapsamında Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ve X gibi platformların 16 yaş altındaki kullanıcılar için erişime kapatılması gündemde bulunuyor.

Yasak 2027 ilkbaharında yürürlüğe girebilir

Starmer, hükümetin ilk adımları atabilmek için gerekli yetkilere halihazırda sahip olduğunu belirtti. Buna göre düzenlemelerin ilk aşamasının yıl sonuna kadar şekillenmesi, yasakların ise 2027 ilkbaharı civarında yürürlüğe girmesi bekleniyor. İlgili düzenleme İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’yı yani Birleşik Krallık'ı kapsıyor.

Starmer, bu düzenlemelerin çocukların daha güvende olmasını sağlayacağını, onlara daha fazla zaman ve özgürlük kazandıracağını dile getirerek, gelişim süreçlerine olumlu katkı sunacağını ifade etti.

Tam Boyutta Gör İngiliz hükümetinin planları yalnızca geleneksel sosyal medya uygulamalarıyla sınırlı değil. Özellikle çocukların çevrimiçi oyunlar veya canlı yayın servisleri aracılığıyla tanımadıkları yetişkinlerle iletişim kurabilmesine yönelik yeni kısıtlamalar da hazırlanıyor.

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Starmer, bu konuda yaptığı değerlendirmede, ebeveynlerin gerçek hayatta çocuklarının tanımadıkları yetişkinlerle eşleşmesine izin vermeyeceğini belirterek dijital ortamda da aynı yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

İlk adımı Avustralya attı

Avustralya, 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya yasağını uygulamaya koyan ilk ülke olmuştu. Ülkede geçen yıl aralık ayında yürürlüğe giren düzenleme kapsamında TikTok'un yanı sıra Alphabet bünyesindeki YouTube ile Meta'ya ait Instagram ve Facebook gibi platformlara erişim sınırlandırılmıştı.

Avustralya'nın ardından çok sayıda ülke, çocukların sağlık ve güvenliği üzerindeki olası etkiler nedeniyle sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenlemeleri değerlendirmeye başladı.

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İngiltere'den 16 yaş altına kapsamlı sosyal medya yasağı

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