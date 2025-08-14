Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İngiltere’den “e-postalarınızı silin” çağrısı: Sebebi su tasarrufu

    İngiltere kuraklıkla mücadele ederken hükümet, su tasarrufu için vatandaşlara alışılmadık bir öneride bulundu: “Eski e-postalarınızı ve fotoğraflarınızı silin.”

    İngiltere’den e-postalarınızı silin çağrısı: Sebebi su tasarrufu Tam Boyutta Gör
    Birleşik Krallık yaz aylarında ortalama 9–18°C arasında seyreden sıcaklıklara alışkın olmasına rağmen, son altı ay 1976’dan bu yana en kurak dönemini yaşadı. Su kıtlığı durumu artık “ulusal çapta önemli bir olay” olarak değerlendiriliyor. Şu anda beş bölge resmen kuraklıkla mücadele ederken, altı bölge uzun süreli kurak hava koşulları altında bulunuyor. Şimdi ise su kıtlığını hafifletmek için hükümetten vatandaşlara yönelik alışılmadık bir çağrı geldi: “eski e-postaları ve fotoğrafları silin

    Su tasarrufu için e-posta silmek

    İngiltere Ulusal Kuraklık Grubu (NDG), evde su tasarrufu için çeşitli öneriler de yayımladı. Çimlerin sulanmaması, kısa duşlar, sızdıran tuvaletlerin tamiri gibi klasik önlemlerin yanı sıra daha önce hiç görülmemiş bir tavsiye de yer aldı. Bu tavsiyede eski e-postaların ve fotoğrafların silinmesi isteniyor, çünkü veri merkezleri sistemlerini soğutmak için büyük miktarda su kullanılıyor.

    Öte yandan bu tavsiye bazı eleştirileri de beraberinde getirdi. Aktarılanlara göre veri merkezleri, buharlaştırma yoluyla soğutma için çok fazla su kullanıyor ve küresel çapta yıllık tüketimin yaklaşık 560 milyar litre olduğu tahmin ediliyor.

    Uzmanlara göre kayda değer etkisi yok

    İngiltere’den e-postalarınızı silin çağrısı: Sebebi su tasarrufu Tam Boyutta Gör
    Ancak uzmanlar, bireylerin e-postalarını silmesinin su tasarrufuna kayda değer bir etkisi olmayacağını belirtiyor. Çünkü veri depolama cihazları veriler saklandıktan sonra çok az ısı üretir ve eski verileri aramak kısa vadede silmekten daha fazla enerji ve su harcayabilir.

    Su tasarrufuna daha büyük katkı sağlayabilecek bir diğer alan ise yapay zeka. Yapay zeka veri merkezleri, geleneksel veri merkezlerinden çok daha fazla enerji ve haliyle su tüketiyor. Mistral AI tarafından yayımlanan çevresel bir rapora göre, bir sayfalık (400 token) yapay zeka yanıtı yaklaşık 45 ml su tüketiyor ve 1,14 gram CO2e üretiyor. Günümüzde milyarlarca insan bir şekilde yapay zekayı kullanıyor ve çoğu ülke bu kullanımın artırılması için çaba sarf ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ps5 klavye mouse yazıcı çevrimdışı görünüyor klavye noktalı harfleri yazmıyor skoda rapid 1.4 tdi greentec style yorum toplu müzik indirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum