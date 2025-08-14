İngiltere’den “e-postalarınızı silin” çağrısı: Sebebi su tasarrufu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık yaz aylarında ortalama 9–18°C arasında seyreden sıcaklıklara alışkın olmasına rağmen, son altı ay 1976’dan bu yana en kurak dönemini yaşadı. Su kıtlığı durumu artık “ulusal çapta önemli bir olay” olarak değerlendiriliyor. Şu anda beş bölge resmen kuraklıkla mücadele ederken, altı bölge uzun süreli kurak hava koşulları altında bulunuyor. Şimdi ise su kıtlığını hafifletmek için hükümetten vatandaşlara yönelik alışılmadık bir çağrı geldi: “eski e-postaları ve fotoğrafları silin”

Su tasarrufu için e-posta silmek

İngiltere Ulusal Kuraklık Grubu (NDG), evde su tasarrufu için çeşitli öneriler de yayımladı. Çimlerin sulanmaması, kısa duşlar, sızdıran tuvaletlerin tamiri gibi klasik önlemlerin yanı sıra daha önce hiç görülmemiş bir tavsiye de yer aldı. Bu tavsiyede eski e-postaların ve fotoğrafların silinmesi isteniyor, çünkü veri merkezleri sistemlerini soğutmak için büyük miktarda su kullanılıyor.

Öte yandan bu tavsiye bazı eleştirileri de beraberinde getirdi. Aktarılanlara göre veri merkezleri, buharlaştırma yoluyla soğutma için çok fazla su kullanıyor ve küresel çapta yıllık tüketimin yaklaşık 560 milyar litre olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre kayda değer etkisi yok

Tam Boyutta Gör Ancak uzmanlar, bireylerin e-postalarını silmesinin su tasarrufuna kayda değer bir etkisi olmayacağını belirtiyor. Çünkü veri depolama cihazları veriler saklandıktan sonra çok az ısı üretir ve eski verileri aramak kısa vadede silmekten daha fazla enerji ve su harcayabilir.

Alfa Centauri’ye 400 yıllık yolculuk için uzay gemisi tasarlandı! 2 gün önce eklendi

Su tasarrufuna daha büyük katkı sağlayabilecek bir diğer alan ise yapay zeka. Yapay zeka veri merkezleri, geleneksel veri merkezlerinden çok daha fazla enerji ve haliyle su tüketiyor. Mistral AI tarafından yayımlanan çevresel bir rapora göre, bir sayfalık (400 token) yapay zeka yanıtı yaklaşık 45 ml su tüketiyor ve 1,14 gram CO2e üretiyor. Günümüzde milyarlarca insan bir şekilde yapay zekayı kullanıyor ve çoğu ülke bu kullanımın artırılması için çaba sarf ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: