İngiltere’den “e-postalarınızı silin” çağrısı: Sebebi su tasarrufu

Su tasarrufu için e-posta silmek
İngiltere Ulusal Kuraklık Grubu (NDG), evde su tasarrufu için çeşitli öneriler de yayımladı. Çimlerin sulanmaması, kısa duşlar, sızdıran tuvaletlerin tamiri gibi klasik önlemlerin yanı sıra daha önce hiç görülmemiş bir tavsiye de yer aldı. Bu tavsiyede eski e-postaların ve fotoğrafların silinmesi isteniyor, çünkü veri merkezleri sistemlerini soğutmak için büyük miktarda su kullanılıyor.
Öte yandan bu tavsiye bazı eleştirileri de beraberinde getirdi. Aktarılanlara göre veri merkezleri, buharlaştırma yoluyla soğutma için çok fazla su kullanıyor ve küresel çapta yıllık tüketimin yaklaşık 560 milyar litre olduğu tahmin ediliyor.
Uzmanlara göre kayda değer etkisi yok
Su tasarrufuna daha büyük katkı sağlayabilecek bir diğer alan ise yapay zeka. Yapay zeka veri merkezleri, geleneksel veri merkezlerinden çok daha fazla enerji ve haliyle su tüketiyor. Mistral AI tarafından yayımlanan çevresel bir rapora göre, bir sayfalık (400 token) yapay zeka yanıtı yaklaşık 45 ml su tüketiyor ve 1,14 gram CO2e üretiyor. Günümüzde milyarlarca insan bir şekilde yapay zekayı kullanıyor ve çoğu ülke bu kullanımın artırılması için çaba sarf ediyor.