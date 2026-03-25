    İngiltere, 7.800 tonluk dev nükleer denizaltısını İran açıklarına konuşlandırdı

    İngiltere, nükleer denizaltısı HMS Anson’u Umman Denizi’ne konuşlandırarak İran açıklarında stratejik bir hamle yaptı. Denizaltıda Tomahawk füzeleri ve Spearfish torpidoları yer alıyor.

    Birleşik Krallık, Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasıyla birlikte en gelişmiş denizaltılarından birini hassas bir deniz bölgesine konuşlandırdı. İngiliz Kraliyet Donanması, nükleer enerjili saldırı denizaltısı HMS Anson’u kuzey Umman Denizi’ne sevk etti. Bu adım, özellikle Hürmüz Boğazı yakınlarındaki deniz taşımacılığı rotalarını güvence altına alma operasyonlarını destekleme kararı sonrası geldi.

    İngiltere’den stratejik hamle

    HMS Anson’un konuşlandırılması Başbakan Keir Starmer’ın İngiltere’deki askeri üslerin ABD kuvvetlerince olası İran hedeflerine yönelik operasyonlar için kullanımına onay vermesinin ardından gerçekleşti. Başlangıçta yalnızca savunma amaçlı yetkilendirilen bu izin, daha sonra deniz taşımacılığının doğrudan korunmasını içerecek şekilde genişletildi. Denizaltının bölgedeki varlığı, İngiltere’ye olası bir çatışmada hassas vuruş yapma kapasitesi kazandırıyor.

    Askeri kaynaklara göre HMS Anson, ihtiyaç halinde hızlı müdahale edebilecek şekilde konumlanmış durumda. Kuzey Umman Denizi’ndeki bu yerleşim, denizaltının gelişmiş silah sistemleriyle kritik alanları kapsamasına olanak tanıyor. Umman Denizi’ne kıyısı olan ülkeler arasında İran, Pakistan, Hindistan, Umman, BAE, Yemen ve Somali bulunuyor.

    Ağır saldırı füzelerine sahip

    Öte yandan HMS Anson, Tomahawk Block IV seyir füzeleriyle donatılmış durumda. Bu füzeler, yaklaşık 1.600 kilometre menzile sahip ve uçuş sırasında hedef değiştirebilme ile denizaltıya sahadaki görüntüleri geri iletebilme kapasitesine sahip. Füzeler, denizaltının altı adet 533 mm torpido tüpünden fırlatılabiliyor.

    Bunun yanında denizaltı, Spearfish ağır torpidolar da taşıyor. Her bir torpido yaklaşık iki ton ağırlığında olup, gelişmiş sonar sistemleri ile hem yüzey hem de su altı tehditlerine uzun menzilde karşılık verebiliyor.

    HMS Anson, İngiliz Kraliyet Donanması’nın en gelişmiş saldırı denizaltısı serisi olan Astute sınıfının bir üyesi. Nükleer denizaltı, yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve 7.800 tonluk deplasmana sahip, Rolls-Royce nükleer reaktörü sayesinde 25 yıl boyunca yakıt ikmali gerektirmeden çalışabiliyor. Astute sınıfı denizaltılar uzun süre su altında kalabiliyor; kendi oksijen ve içme suyunu üretebiliyor ve bu sayede yüzeye çıkma ihtiyacı minimuma iniyor. Geleneksel periskop yerine yüksek çözünürlüklü video sistemleri ile gözetleme yapabiliyorlar. Ayrıca çok düşük akustik imza ile tasarlandıkları için tespit edilmeleri son derece zor. Son olarak, Astute sınıfı denizaltılar nükleer silah taşımıyor. Birleşik Krallık’ın nükleer caydırıcılığı Vanguard sınıfı balistik füze denizaltıları ile sürdürülüyor

