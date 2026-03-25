İngiltere, 7.800 tonluk dev nükleer denizaltısını İran açıklarına konuşlandırdı

İngiltere’den stratejik hamle
HMS Anson’un konuşlandırılması Başbakan Keir Starmer’ın İngiltere’deki askeri üslerin ABD kuvvetlerince olası İran hedeflerine yönelik operasyonlar için kullanımına onay vermesinin ardından gerçekleşti. Başlangıçta yalnızca savunma amaçlı yetkilendirilen bu izin, daha sonra deniz taşımacılığının doğrudan korunmasını içerecek şekilde genişletildi. Denizaltının bölgedeki varlığı, İngiltere’ye olası bir çatışmada hassas vuruş yapma kapasitesi kazandırıyor.
Ağır saldırı füzelerine sahip
Bunun yanında denizaltı, Spearfish ağır torpidolar da taşıyor. Her bir torpido yaklaşık iki ton ağırlığında olup, gelişmiş sonar sistemleri ile hem yüzey hem de su altı tehditlerine uzun menzilde karşılık verebiliyor.
HMS Anson, İngiliz Kraliyet Donanması'nın en gelişmiş saldırı denizaltısı serisi olan Astute sınıfının bir üyesi. Nükleer denizaltı, yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve 7.800 tonluk deplasmana sahip, Rolls-Royce nükleer reaktörü sayesinde 25 yıl boyunca yakıt ikmali gerektirmeden çalışabiliyor. Astute sınıfı denizaltılar uzun süre su altında kalabiliyor; kendi oksijen ve içme suyunu üretebiliyor ve bu sayede yüzeye çıkma ihtiyacı minimuma iniyor. Geleneksel periskop yerine yüksek çözünürlüklü video sistemleri ile gözetleme yapabiliyorlar. Ayrıca çok düşük akustik imza ile tasarlandıkları için tespit edilmeleri son derece zor. Son olarak, Astute sınıfı denizaltılar nükleer silah taşımıyor. Birleşik Krallık'ın nükleer caydırıcılığı Vanguard sınıfı balistik füze denizaltıları ile sürdürülüyor
