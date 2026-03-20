    Tarihi adım: İngiltere, kömür santralini füzyon santraline dönüştürüyor

    İngiltere, eski kömür santralini füzyon tesisine dönüştürerek temiz enerji yarışında kritik bir adım attı. 266 milyon dolarlık proje, 8 bin kişiye istihdam ve enerji bağımsızlığı hedefliyor.

    İngiltere hükümeti ülkenin ilk füzyon enerji santralini kurmak üzere eski bir kömür tesisini dönüştürmeyi planlıyor. Yaklaşık 266 milyon dolarlık (200 milyon sterlin) proje, yalnızca temiz enerji üretimini değil, aynı zamanda binlerce kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

    Kömürden geleceğin enerjisine geçiş

    Yeni füzyon santrali, Lincolnshire bölgesinde Gainsborough yakınlarında bulunan eski West Burton kömür santralinin sahasında yükselecek. 1966 yılında devreye giren ve 2023’e kadar faaliyet gösteren tesis, yarım asrı aşan kömür bazlı üretimin ardından artık düşük karbonlu enerji dönüşümünün simgesi haline gelecek.

    Planlanan prototip tesis, füzyon teknolojisinin güvenilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak uygulanabilirliğini göstermeyi amaçlıyor.

    Proje, İngiltere’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Spherical Tokamak for Energy Production (STEP) programı için de bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Daha önce araştırma ve geliştirme aşamasında ilerleyen program, bu kararla birlikte somut inşaat ve uygulama sürecine geçmiş oldu. Bu proje için ilk etapta 1,3 milyar sterlinlik yatırım yapılacak.

    STEP programı, 2040 yılına kadar ülkede ticari füzyon enerjisi sektörünün kurulmasını hedefliyor ve bu doğrultuda küresel ölçekte rekabetçi bir altyapı oluşturmayı amaçlıyor.

    Projeyle birlikte bölgesel ekonomide de ciddi bir hareketlilik bekleniyor. İnşaat sürecinin zirve döneminde 8.000’e kadar istihdam yaratılması öngörülürken uzun vadede mühendislik, operasyon ve tedarik zinciri alanlarında kalıcı iş fırsatları oluşacak.

    Uzmanlara göre bu tür yüksek performanslı hesaplama altyapıları, füzyon teknolojisinin ticari ölçekte hayata geçirilmesinde belirleyici olacak.

    2,5 milyar sterlinlik “enerji bağımsızlığı” yatırımı

    İngiltere’nin kömür tesisini füzyona dönüştürme planı aslında 2,5 milyar sterlinlik (3.3 milyar dolar) daha kapsamlı bir programın parçası konumunda. İngiltere’nin planı yalnızca reaktör inşasıyla sınırlı değil. Program kapsamında Oxfordshire’daki Culham tesisinde trityum yakıt üretimi için 180 milyon sterlin ayrılacak. Füzyon alanında çalışacak 2.000 bilim insanı ve mühendis için 50 milyon sterlinlik eğitim bütçesi oluşturulacak.

    Hükümet ayrıca füzyon çalışmalarını hızlandırmak için 60 milyon dolarlık (45 milyon sterlin) ek yatırımı da duyurdu. Bu bütçe ile kurulacak Sunrise AI süper bilgisayarı, füzyon reaktörlerinin tasarımı, modelleme süreçleri ve operasyon planlamasında kullanılacak.

    Ülkedeki özel girişimler de füzyon ekosisteminin önemli bir parçası haline gelmiş durumda. 2009 yılında kurulan Tokamak Energy, geliştirdiği reaktörle 100 milyon santigrat derece eşiğini aşan ilk özel şirket olmuştu. Bir diğer dikkat çekici girişim olan First Light Fusion ise farklı bir yöntem olan atalet füzyonu (inertial fusion) üzerine çalışıyor. Şirket, yüksek basınç teknolojilerini uzay ve savunma sektörleriyle paylaşarak gelir elde etmeye başlamış durumda.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/fusion-power-plant-coal-site-uk https://www.independent.co.uk/tech/nuclear-fusion-energy-uk-ai-super-computer-b2939245.html
