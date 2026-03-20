Tarihi adım: İngiltere, kömür santralini füzyon santraline dönüştürüyor

Kömürden geleceğin enerjisine geçiş
Yeni füzyon santrali, Lincolnshire bölgesinde Gainsborough yakınlarında bulunan eski West Burton kömür santralinin sahasında yükselecek. 1966 yılında devreye giren ve 2023’e kadar faaliyet gösteren tesis, yarım asrı aşan kömür bazlı üretimin ardından artık düşük karbonlu enerji dönüşümünün simgesi haline gelecek.
Planlanan prototip tesis, füzyon teknolojisinin güvenilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak uygulanabilirliğini göstermeyi amaçlıyor.
Proje, İngiltere’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Spherical Tokamak for Energy Production (STEP) programı için de bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Daha önce araştırma ve geliştirme aşamasında ilerleyen program, bu kararla birlikte somut inşaat ve uygulama sürecine geçmiş oldu. Bu proje için ilk etapta 1,3 milyar sterlinlik yatırım yapılacak.
STEP programı, 2040 yılına kadar ülkede ticari füzyon enerjisi sektörünün kurulmasını hedefliyor ve bu doğrultuda küresel ölçekte rekabetçi bir altyapı oluşturmayı amaçlıyor.
Projeyle birlikte bölgesel ekonomide de ciddi bir hareketlilik bekleniyor. İnşaat sürecinin zirve döneminde 8.000’e kadar istihdam yaratılması öngörülürken uzun vadede mühendislik, operasyon ve tedarik zinciri alanlarında kalıcı iş fırsatları oluşacak.
Uzmanlara göre bu tür yüksek performanslı hesaplama altyapıları, füzyon teknolojisinin ticari ölçekte hayata geçirilmesinde belirleyici olacak.
2,5 milyar sterlinlik “enerji bağımsızlığı” yatırımı
Hükümet ayrıca füzyon çalışmalarını hızlandırmak için 60 milyon dolarlık (45 milyon sterlin) ek yatırımı da duyurdu. Bu bütçe ile kurulacak Sunrise AI süper bilgisayarı, füzyon reaktörlerinin tasarımı, modelleme süreçleri ve operasyon planlamasında kullanılacak.
Ülkedeki özel girişimler de füzyon ekosisteminin önemli bir parçası haline gelmiş durumda. 2009 yılında kurulan Tokamak Energy, geliştirdiği reaktörle 100 milyon santigrat derece eşiğini aşan ilk özel şirket olmuştu. Bir diğer dikkat çekici girişim olan First Light Fusion ise farklı bir yöntem olan atalet füzyonu (inertial fusion) üzerine çalışıyor. Şirket, yüksek basınç teknolojilerini uzay ve savunma sektörleriyle paylaşarak gelir elde etmeye başlamış durumda.
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur