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    İngiltere Kralı Charles yapay zeka konusunda uyardı: "Varoluşsal tehlikeler var"

    İngiltere Kralı Charles, yapay zekanın yanlış ellere geçmesi halinde yaratabileceği varoluşsal risklere dikkat çekerek güvenlik önlemlerinin gecikmeden alınması çağrısında bulundu.

    İngiltere Kralı Charles’tan AI uyarısı: Varoluşsal tehlikeler var Tam Boyutta Gör

    İngiltere Kralı Charles, yapay zekanın yanlış kişilerin eline geçmesi durumunda ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarıda bulundu. İskoçya'da düzenlenen toplantıda konuşan Charles, yapay zeka üzerindeki güvenlik önlemlerinin çok geç olmadan güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

    Charles’tan “çok geç olmadan” uyarısı

    Kral Charles, İskoçya'daki Dumfries House malikanesinde Nvidia, Google DeepMind, OpenAI ve Anthropic yöneticilerini bir araya getirdi. Charles, yapay zekanın özellikle yaşam bilimleri ve tıp alanlarında hayatları iyileştirme ve kurtarma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Ancak bu teknolojiyi geliştirenlerin yapay zekanın daha tehlikeli yetenekler kazanabileceği konusunda giderek daha fazla uyarıda bulunduğunu da söyledi.

    Kral Charles açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu tür teknolojilerin yanlış ellere düşmesinin ve potansiyel olarak felaketle sonuçlanabilecek şekillerde kullanılmasının yol açabileceği varoluşsal tehlikeleri yeterince değerlendirmek konusunda aciliyet var gibi görünüyor. Her şey için çok geç olmadan önce yeterli kontrol araçlarına ihtiyacımız olduğu kesin, değil mi?”

    Son haftalarda teknoloji dünyasının ana konusu yapay zeka modellerinin kontrolden çıkabileceği ve bunun radikal sonuçlar doğurabileceği etrafında toplanıyor. Bazıları acilen bir dizi kuralların getirilmesini ve çalışmaların yavaşlatılması gerektiğini savunuyor. Nvidia CEO’su Jensen Huang gibi bu pazardan doğrudan beslenen şirketler ise daha iyimserler.

    Huang, yapay zekanın "sorumlu iyimserlik" anlayışıyla geliştirilmesi gerektiğini söylüyor.  CEO, ürünlerin piyasaya sunulmadan önce yeterince kapsamlı biçimde test edilmesinin şirketlerin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Toplantı sonrasında yayın kuruluşlarına konuşan Huang, yapay zeka sistemlerinin hazır olmadığı durumlarda piyasaya sürülmemesi gerektiğini ifade etti. Huang, "Hazır değilse, onu bekletin. Elinizden geldiğince hızlı ilerlemelisiniz ama bundan daha hızlı değil." dedi.

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