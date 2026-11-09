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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat İngiltere'nin dev bankaları, yapay zekâ ajanlarının müşteri hesaplarına erişimini yasakladı. HSBC ve Barclays gibi devler, bu otonom sistemlerin kontrolden çıkarak izinsiz işlemler yapmasından endişeleniyor. ABD'deki benzer kararların ardından gelen bu sert adım, yapay zekânın kişisel finans yönetimindeki geleceğini zora sokuyor. Net kurallar belirlenene kadar bankaların bu yasağı sürdürmesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Hatırlarsanız birkaç hafta önce ABD'nin önde gelen bankaları yapay zekâ ajanlarına karşı harekete geçmiş, müşterilerin hesaplarına erişen bu otonom sistemlere belli kısıtlamalar getirmişti. Şimdi benzer bir hamle de Birleşik Krallık'tan geldi; Üstelik bu kez daha da sert bir yaptırımla. İngiltere'nin en büyük bankaları arasında yer alan HSBC, Nationwide, NatWest, Barclays ve Lloyds, yapay zekâ ajanlarının müşteri hesaplarına erişmesini engelledi.

Bankaların bu adımı atmasındaki temel endişe ise yapay zekâ ajanlarının kontrolden çıkıp müşterilerin hesaplarında istenmeyen işlemler yapmasından endişe duyulması. Böyle bir durumda ortaya çıkacak zarardan kimin sorumlu tutulacağı bile henüz net bir şekilde belirlenmediği için bankalar zararın kendilerine yüklenmesinden endişe duyuyor. Dolayısıyla bu sistemler daha güvenli ya da daha net kurallara bağlı hâle gelene kadar bankalar muhtemelen mesafesini koruyacaktır.

Aslında yapay zekâ ajanlarının kişisel finans yönetimini üstlenmesi, teknoloji şirketlerinin üzerinde çalıştığı en önemli kullanım alanlarından biri. Örneğin Meta, eylül ayında Muse adlı kişisel yapay zekâ asistanını tanıtırken, bu yapay zekânın kullanıcılar adına alışveriş yapabileceğini veya faturaları ödeyebileceğini ön plana çıkarmıştı. Ancak şimdi bankaların müşteri hesaplarına erişimi kısıtlaması, bu tarz özelliklerin istendiği şekilde çalışmasını imkânsızlaştırabilir.

Son Haftalarda Yaşanan Olaylar Bankaları Harekete Geçirdi

Bankaların yapay zekâ ajanlarına karşı temkinli yaklaşmasının arkasında yalnızca teorik riskler bulunmuyor. Finans sektörü dışında yaşanan bazı olaylarda yapay zekâ sistemlerinin yetkileri dışında hareket ederek erişmemeleri gereken sistemlere ulaştığı görüldü. Bu da hâlihazırda bu konuda endişeli olan bankaları daha somut engeller getirmeye itti.

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Bu arada İngiltere Finansal Yürütme Kurumu (FCA), finans sektöründe kullanılacak yapay zekâ ajanlarının hangi kurallara tabi olacağını belirlemek için çalışmalar yürütüyor. Düzenleyici kuruma yakın kaynaklar, bu sistemlere erişim izni verip vermeme kararının şimdilik bankalara bırakıldığını, ancak ilk araştırmaların yapay zekâ ajanlarının beklenmedik davranışlar sergileyebildiğini gösterdiğini aktarıyor.

ABD'den sonra İngiltere'de de yapay zekâ ajanlarına yönelik sınırlamalar getirilmesi, yapay zekâ ajanlarının önümüzdeki dönemde yalnızca teknoloji şirketlerinin değil, finans sektörünün de en önemli gündem maddelerinden biri olacağını gösteriyor.

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İngiltere'nin en büyük bankaları yapay zeka ajanlarını yasakladı

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