İngiltere'nin ilk otonom savaş uçağı görücüye çıktı: 2027'de uçuşlara başlayacak

Brontanax, pilotlu savaş uçaklarıyla koordineli şekilde görev yapacak
Brontanax, tamamen insansız olarak görev yapacak şekilde tasarlandı. Ancak onu geleneksel İHA'lardan ayıran en önemli özellik, tek başına hareket etmek yerine pilotlu savaş uçaklarıyla koordineli şekilde çalışacak olması. CCA konseptinde bir savaş pilotu, kendi uçağını yönetirken aynı zamanda bir veya birden fazla insansız savaş uçağını da yönlendirebiliyor. Bu araçlar keşif, elektronik harp, hedef tespiti, hava savunmasının bastırılması ya da doğrudan saldırı gibi görevleri üstlenerek pilotlu uçağın etkinliğini artırıyor. Böylece hem görev kabiliyeti genişliyor hem de yüksek riskli operasyonlarda insan pilotların tehlikeye atılması azaltılıyor.
BAE Systems, Brontanax'ın şu anda Lancashire'daki Warton tesislerinde yer testlerine hazırlandığını, daha sonra ise İngiltere hava sahasında uçuş testlerine başlanacağını açıkladı.
Geleneksel savaş uçaklarından çok daha ucuz olacak
"Sadık kanat arkadaşı" konseptinin öne çıkan avantajlarından biri de maliyet. Bu sınıftaki insansız savaş uçakları, geleneksel bir savaş uçağının yaklaşık üçte biri maliyetle üretilebilebiliyor. Ayrıca gerektiğinde kaybedilmesi göze alınabilecek bu insansız araçlar, pahalı savaş uçaklarının ve pilotların doğrudan tehlikeye girmesini de önleyebilecek.
İngiltere yeni nesil hava gücüne yatırım yapıyor
Tabii "sadık kanat arkadaşı" konsepti üzerinde çalışan tek ülke değil. ABD, Avustralya ve Çin de benzer projeler üzerinde yıllardır çalışıyor. Diğer yandan Türkiye de ANKA-3 ve KIZILELMA gibi projeleriyle insansız savaş uçağı projelerinde öncü konumda yer alıyor. Özellikle KIZILEMA, gelecekte milli muharip uçak KAAN ile koordileli görev yapabileceği için, CCA konseptine de yakın bir yerde duruyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: