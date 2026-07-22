İngiltere'nin ilk otonom savaş uçağı görücüye çıktı: 2027'de uçuşlara başlayacak

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Tam Boyutta Gör Pilotlu savaş uçaklarına eşlik edecek otonom hava araçları, yeni nesil hava gücünün temel unsurlarından biri olarak görülüyor. Öyle ki sadık kanat arkadaşı (loyal wingman) olarak tanımlanan bu konsept, son yıllarda savunma sanayisinin en önemli çalışma alanlarından biri hâline gelmiş durumda. Nitekim İngiltere de bu hafta bu alanda önemli bir adım attı. İngiliz savunma şirketi BAE Systems, ülkenin ilk otonom Refakakçi Muharebe Uçağı (Collaborative Combat Aircraft - CCA) olan Brontanax'ı tanıttı. 2027'de ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanan hava aracı, pilotlu savaş uçaklarıyla koordineli şekilde görev yapacak.

Brontanax, pilotlu savaş uçaklarıyla koordineli şekilde görev yapacak

Brontanax, tamamen insansız olarak görev yapacak şekilde tasarlandı. Ancak onu geleneksel İHA'lardan ayıran en önemli özellik, tek başına hareket etmek yerine pilotlu savaş uçaklarıyla koordineli şekilde çalışacak olması. CCA konseptinde bir savaş pilotu, kendi uçağını yönetirken aynı zamanda bir veya birden fazla insansız savaş uçağını da yönlendirebiliyor. Bu araçlar keşif, elektronik harp, hedef tespiti, hava savunmasının bastırılması ya da doğrudan saldırı gibi görevleri üstlenerek pilotlu uçağın etkinliğini artırıyor. Böylece hem görev kabiliyeti genişliyor hem de yüksek riskli operasyonlarda insan pilotların tehlikeye atılması azaltılıyor.

BAE Systems, Brontanax'ın şu anda Lancashire'daki Warton tesislerinde yer testlerine hazırlandığını, daha sonra ise İngiltere hava sahasında uçuş testlerine başlanacağını açıkladı.

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Geleneksel savaş uçaklarından çok daha ucuz olacak

"Sadık kanat arkadaşı" konseptinin öne çıkan avantajlarından biri de maliyet. Bu sınıftaki insansız savaş uçakları, geleneksel bir savaş uçağının yaklaşık üçte biri maliyetle üretilebilebiliyor. Ayrıca gerektiğinde kaybedilmesi göze alınabilecek bu insansız araçlar, pahalı savaş uçaklarının ve pilotların doğrudan tehlikeye girmesini de önleyebilecek.

İngiltere yeni nesil hava gücüne yatırım yapıyor

Tam Boyutta Gör Brontanax'ın tanıtımı, İngiltere'nin geleceğe yönelik hava gücü yatırımlarının bir parçası. Savunma Bakanı Wes Streeting, Brontanax'ın yalnızca yeni bir insansız savaş uçağı olmadığını, aynı zamanda İngiltere'nin savunma sanayisindeki üretim kapasitesini ve teknolojik yetkinliğini gösteren önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi. İngiliz hükümeti, ülke içinde geliştirilecek otonom savaş uçakları için yürütülen StormFighter programına 300 milyon sterlin yatırım yaptığını da açıkladı. Hedef, İngiltere'yi Avrupa'nın ilk altıncı nesil hava kuvvetine sahip ülkesi hâline getirmek.

Tabii "sadık kanat arkadaşı" konsepti üzerinde çalışan tek ülke değil. ABD, Avustralya ve Çin de benzer projeler üzerinde yıllardır çalışıyor. Diğer yandan Türkiye de ANKA-3 ve KIZILELMA gibi projeleriyle insansız savaş uçağı projelerinde öncü konumda yer alıyor. Özellikle KIZILEMA, gelecekte milli muharip uçak KAAN ile koordileli görev yapabileceği için, CCA konseptine de yakın bir yerde duruyor.

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