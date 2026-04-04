İngiltere’nin lazer silahı gelecek yıl hizmete girecek: Sonsuz cephanesi var

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

İngiltere Kraliyet Donanması, enerji tabanlı silah sistemlerini ön cephe platformlarına hızla entegre etme sürecini sürdürüyor. Bu çerçevede DragonFire yüksek enerjili lazer sistemi, ülkenin en gelişmiş hava savunma muhripleri olan Type 45 sınıfı gemilere 2027 yılı itibarıyla kurulacak.

Bu adım aynı zamanda deniz harp stratejilerinde önemli bir değişimin yaşandığı sinyalini de veriyor. Zira artık pahalı füzelerle karşılanan tehditler, enerji tabanlı sistemler sayesinde çok daha ekonomik ve hızlı bir şekilde etkisiz hâle getirilebilecek.

Takvim 5 yıl önce çekildi

Mart ayında yapılan açıklamada DragonFire programının planlanan takviminin beş yıl öne çekildiği duyurulmuştu. İlk kurulum, Type 45 muhriplerinden birinde gerçekleştirilecek ve devam eden erken uygulama aşamasında diğer gemiler de sisteme kavuşacak.

Tam Boyutta Gör

DragonFire, özellikle dronlar, havan topları ve küçük tekneler gibi kısa menzilli tehditler için optimize edilmiş durumda. Bu tür tehditler genellikle sayıca fazla ve düşük maliyetli olduğundan geleneksel füzelerle müdahale hem ekonomik açıdan zorlayıcı hem de sürdürülebilir değil. Çünkü her bir füze atışı yüzbinlerce dolar mal olabiliyor.

DragonFire ise enerji tabanlı çalıştığı için her atış maliyeti yalnızca yaklaşık 10 sterlin. Sistem, enerji olduğu sürece aralıksız hedefleri etkisiz hâle getirebiliyor ve mühimmat stoklarına bağımlılığı büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Bu özellik, mühendisler tarafından “sonsuz cephane” olarak nitelendiriliyor. Çünkü cephane, geminin enerji üretimi ve soğutma kapasitesiyle belirleniyor.

Type 45 muhripleri, halihazırda Sea Viper hava savunma sistemi ve Aster füzeleriyle donatılmış durumda. Gelişmiş SAMPSON ve S1850M radarları, hedef tespiti ve takibini desteklerken, yakın savunma silahları, deniz topçuları ve elektronik harp sistemleri geminin koruma katmanlarını tamamlıyor. DragonFire’ın entegrasyonu, bu mimariye yeni, kinetik olmayan bir savunma katmanı ekleyerek füze stoklarına bağımlılığı azaltıyor ve lojistik yükleri hafifletiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: