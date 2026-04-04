    İngiltere’nin lazer silahı gelecek yıl hizmete girecek: Sonsuz cephanesi var

    İngiltere, Type 45 muhriplerine 2027’de DragonFire lazerini kuracak. Her atışı sadece 10 sterlin olan sistem, dron ve kısa menzilli tehditlere karşı sonsuz cephane sunuyor.

    İngiltere Kraliyet Donanması, enerji tabanlı silah sistemlerini ön cephe platformlarına hızla entegre etme sürecini sürdürüyor. Bu çerçevede DragonFire yüksek enerjili lazer sistemi, ülkenin en gelişmiş hava savunma muhripleri olan Type 45 sınıfı gemilere 2027 yılı itibarıyla kurulacak.

    Bu adım aynı zamanda deniz harp stratejilerinde önemli bir değişimin yaşandığı sinyalini de veriyor. Zira artık pahalı füzelerle karşılanan tehditler, enerji tabanlı sistemler sayesinde çok daha ekonomik ve hızlı bir şekilde etkisiz hâle getirilebilecek.

    Takvim 5 yıl önce çekildi

    Mart ayında yapılan açıklamada DragonFire programının planlanan takviminin beş yıl öne çekildiği duyurulmuştu. İlk kurulum, Type 45 muhriplerinden birinde gerçekleştirilecek ve devam eden erken uygulama aşamasında diğer gemiler de sisteme kavuşacak.

    DragonFire, özellikle dronlar, havan topları ve küçük tekneler gibi kısa menzilli tehditler için optimize edilmiş durumda. Bu tür tehditler genellikle sayıca fazla ve düşük maliyetli olduğundan geleneksel füzelerle müdahale hem ekonomik açıdan zorlayıcı hem de sürdürülebilir değil. Çünkü her bir füze atışı yüzbinlerce dolar mal olabiliyor.

    DragonFire ise enerji tabanlı çalıştığı için her atış maliyeti yalnızca yaklaşık 10 sterlin. Sistem, enerji olduğu sürece aralıksız hedefleri etkisiz hâle getirebiliyor ve mühimmat stoklarına bağımlılığı büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Bu özellik, mühendisler tarafından “sonsuz cephane” olarak nitelendiriliyor. Çünkü cephane, geminin enerji üretimi ve soğutma kapasitesiyle belirleniyor.

    Type 45 muhripleri, halihazırda Sea Viper hava savunma sistemi ve Aster füzeleriyle donatılmış durumda. Gelişmiş SAMPSON ve S1850M radarları, hedef tespiti ve takibini desteklerken, yakın savunma silahları, deniz topçuları ve elektronik harp sistemleri geminin koruma katmanlarını tamamlıyor. DragonFire’ın entegrasyonu, bu mimariye yeni, kinetik olmayan bir savunma katmanı ekleyerek füze stoklarına bağımlılığı azaltıyor ve lojistik yükleri hafifletiyor.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    Dr.Perga 2 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A5
    OPPO A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS ExpertBook P1
    ASUS ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
