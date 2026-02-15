İngiltere’nin uzay hayalleri yıkılabilir: Bir numaralı roket üreticisi iflasın eşiğinde

İskoçya merkezli bir girişim olan Orbex, bu hafta şirkete bağımsız yöneticiler atanması için başvuruda bulundu. Birleşik Krallık hukukunda bu adım, şirketin borçlarını mevcut nakit akışıyla sürdüremeyeceğini kabul ettiği ve şirketi mahkeme gözetiminde, bağımsız yöneticiler eşliğinde yeniden yapılandırmaya açtığı anlamına geliyor. Bu süreçte alacaklıların bireysel yasal girişimleri geçici olarak durdurulurken, şirket için yeni yatırımcı bulunması ya da varlıklarının satılması gibi seçenekler değerlendirilecek.
Orbex’in yatırım turunda hedeflediği sermayeyi toplayamaması ve yürüttüğü birleşme-satın alma görüşmelerinden sonuç alamaması, şirketi yeniden yapılanma yoluna itmiş görünüyor. Bu tam anlamıyla bir havlu atma olmasa da şirketin iflasın eşiğinde olduğunun kabulü olarak görülebilir.
Orbex'in Fırlatma Aracı, Yörüngeye 200 Kg Yük Taşıyabilecek Şekilde Tasarlandı
Bir süredir su üzerinde kalmaya çalışan Orbex, Aralık ayında Danimarka’daki iştiraki Orbital Express Launch ApS'yi kapatmıştı. Geçtiğimiz ay ise olası bir satış için Fransa ve Almanya merkezli The Exploration Company ile görüşmelere başlanmıştı. Ancak bu görüşmeler sonuçsuz kalmış olacak ki şirket şimdi böyle bir başvuruda bulundu.
Birleşik Krallık'ın Uzay Macerası Krize Girmiş Durumda
Orbex'te yaşananlar münferit bir başarısızlık hikâyesi değil. Birleşik Krallık'ın bu alandaki girişimi genel anlamda sekteye uğramış durumda. Nitekim Birleşik Krallık Uzay Ajansı (UKSA) da şu sıralar bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Ajansın başında yer alan Dr. Paul Bate de kısa süre görevi bırakacağını açıkladı. Ayrıca Avrupa Uzay Ajansı'nın parçası olan ülkeler arasında bir tek Birleşik Krallık'ın ESA bütçesini azaltması da dikkat çekti..Hükümet yetkilileri uzay sektörüne destek taahhüdünün sürdüğünü söylese de, son dönemde yaşananlar bu alanda açık bir geri adıma işaret ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: