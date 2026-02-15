İngiltere’nin uzay hayalleri yıkılabilir: Bir numaralı roket üreticisi iflasın eşiğinde

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda Avrupa’da küçük uydu fırlatma pazarında dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle düşük maliyetli ve esnek görevler için tasarlanan küçük roketler, hem kamu kurumları hem de özel şirketler tarafından stratejik bir alan olarak görülüyor. Birleşik Krallık da bu yarışta “egemen” olmayı hedefliyordu ama bu hafta yaşananlar işlerin planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor. Adanın bu alandaki en iddialı girişimlerinden olan Orbex, iflasın eşiğine geldi.

İskoçya merkezli bir girişim olan Orbex, bu hafta şirkete bağımsız yöneticiler atanması için başvuruda bulundu. Birleşik Krallık hukukunda bu adım, şirketin borçlarını mevcut nakit akışıyla sürdüremeyeceğini kabul ettiği ve şirketi mahkeme gözetiminde, bağımsız yöneticiler eşliğinde yeniden yapılandırmaya açtığı anlamına geliyor. Bu süreçte alacaklıların bireysel yasal girişimleri geçici olarak durdurulurken, şirket için yeni yatırımcı bulunması ya da varlıklarının satılması gibi seçenekler değerlendirilecek.

Orbex’in yatırım turunda hedeflediği sermayeyi toplayamaması ve yürüttüğü birleşme-satın alma görüşmelerinden sonuç alamaması, şirketi yeniden yapılanma yoluna itmiş görünüyor. Bu tam anlamıyla bir havlu atma olmasa da şirketin iflasın eşiğinde olduğunun kabulü olarak görülebilir.

Orbex'in Fırlatma Aracı, Yörüngeye 200 Kg Yük Taşıyabilecek Şekilde Tasarlandı

Tam Boyutta Gör Orbex’in geliştirdiği Prime adlı küçük fırlatma aracı, alçak Dünya yörüngesine yaklaşık 200 kilograma kadar yük taşıyacak şekilde tasarlanmıştı. Birkaç kez ertelenen ilk fırlatmanın 2026 sonlarında gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Şirket, 2025 yılında Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Avrupa Fırlatma Yarışması programında seçilen beş firmadan biri olmuştu. Ancak ESA tarafından sağlanan destek, diğer dört şirkete ayrılan bütçeye kıyasla oldukça sınırlı kaldı. Diğer şirketler neredeyse 170 milyon avro alırken, Orbex bu program kapsamında 34,9 milyon avro aldı. Diğer yandan Birleşik Krallık hükümetinin programa ayırdığı 144 milyon avroluk bütçenin nasıl dağıtılacağı da bir türlü netleşmedi.

Bir süredir su üzerinde kalmaya çalışan Orbex, Aralık ayında Danimarka’daki iştiraki Orbital Express Launch ApS'yi kapatmıştı. Geçtiğimiz ay ise olası bir satış için Fransa ve Almanya merkezli The Exploration Company ile görüşmelere başlanmıştı. Ancak bu görüşmeler sonuçsuz kalmış olacak ki şirket şimdi böyle bir başvuruda bulundu.

Birleşik Krallık'ın Uzay Macerası Krize Girmiş Durumda

Orbex'te yaşananlar münferit bir başarısızlık hikâyesi değil. Birleşik Krallık'ın bu alandaki girişimi genel anlamda sekteye uğramış durumda. Nitekim Birleşik Krallık Uzay Ajansı (UKSA) da şu sıralar bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Ajansın başında yer alan Dr. Paul Bate de kısa süre görevi bırakacağını açıkladı. Ayrıca Avrupa Uzay Ajansı'nın parçası olan ülkeler arasında bir tek Birleşik Krallık'ın ESA bütçesini azaltması da dikkat çekti..Hükümet yetkilileri uzay sektörüne destek taahhüdünün sürdüğünü söylese de, son dönemde yaşananlar bu alanda açık bir geri adıma işaret ediyor.

