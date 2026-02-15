Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İngiltere’nin uzay hayalleri yıkılabilir: Bir numaralı roket üreticisi iflasın eşiğinde

    İngiltere’nin bağımsız uzay hedeflerinde kilit rol oynayan Orbex, finansman bulamayınca idari sürece girdi. Şirket için satış ya da yeniden yapılanma seçenekleri masada. 

    İngiltere’nin uzay hayalleri yıkılabilir: Roket üreticisi batıyor Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda Avrupa’da küçük uydu fırlatma pazarında dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle düşük maliyetli ve esnek görevler için tasarlanan küçük roketler, hem kamu kurumları hem de özel şirketler tarafından stratejik bir alan olarak görülüyor. Birleşik Krallık da bu yarışta “egemen” olmayı hedefliyordu ama bu hafta yaşananlar işlerin planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor. Adanın bu alandaki en iddialı girişimlerinden olan Orbex, iflasın eşiğine geldi.

    İskoçya merkezli bir girişim olan Orbex, bu hafta şirkete bağımsız yöneticiler atanması için başvuruda bulundu. Birleşik Krallık hukukunda bu adım, şirketin borçlarını mevcut nakit akışıyla sürdüremeyeceğini kabul ettiği ve şirketi mahkeme gözetiminde, bağımsız yöneticiler eşliğinde yeniden yapılandırmaya açtığı anlamına geliyor. Bu süreçte alacaklıların bireysel yasal girişimleri geçici olarak durdurulurken, şirket için yeni yatırımcı bulunması ya da varlıklarının satılması gibi seçenekler değerlendirilecek.

    Orbex’in yatırım turunda hedeflediği sermayeyi toplayamaması ve yürüttüğü birleşme-satın alma görüşmelerinden sonuç alamaması, şirketi yeniden yapılanma yoluna itmiş görünüyor. Bu tam anlamıyla bir havlu atma olmasa da şirketin iflasın eşiğinde olduğunun kabulü olarak görülebilir.

    Orbex'in Fırlatma Aracı, Yörüngeye 200 Kg Yük Taşıyabilecek Şekilde Tasarlandı

    İngiltere’nin uzay hayalleri yıkılabilir: Roket üreticisi batıyor Tam Boyutta Gör
    Orbex’in geliştirdiği Prime adlı küçük fırlatma aracı, alçak Dünya yörüngesine yaklaşık 200 kilograma kadar yük taşıyacak şekilde tasarlanmıştı. Birkaç kez ertelenen ilk fırlatmanın 2026 sonlarında gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Şirket, 2025 yılında Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Avrupa Fırlatma Yarışması programında seçilen beş firmadan biri olmuştu. Ancak ESA tarafından sağlanan destek, diğer dört şirkete ayrılan bütçeye kıyasla oldukça sınırlı kaldı. Diğer şirketler neredeyse 170 milyon avro alırken, Orbex bu program kapsamında 34,9 milyon avro aldı. Diğer yandan Birleşik Krallık hükümetinin programa ayırdığı 144 milyon avroluk bütçenin nasıl dağıtılacağı da bir türlü netleşmedi.

    Bir süredir su üzerinde kalmaya çalışan Orbex, Aralık ayında Danimarka’daki iştiraki Orbital Express Launch ApS'yi kapatmıştı. Geçtiğimiz ay ise olası bir satış için Fransa ve Almanya merkezli The Exploration Company ile görüşmelere başlanmıştı. Ancak bu görüşmeler sonuçsuz kalmış olacak ki şirket şimdi böyle bir başvuruda bulundu.

    Birleşik Krallık'ın Uzay Macerası Krize Girmiş Durumda

    Orbex'te yaşananlar münferit bir başarısızlık hikâyesi değil. Birleşik Krallık'ın bu alandaki girişimi genel anlamda sekteye uğramış durumda. Nitekim Birleşik Krallık Uzay Ajansı (UKSA) da şu sıralar bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Ajansın başında yer alan Dr. Paul Bate de kısa süre görevi bırakacağını açıkladı. Ayrıca Avrupa Uzay Ajansı'nın parçası olan ülkeler arasında bir tek Birleşik Krallık'ın ESA bütçesini azaltması da dikkat çekti..Hükümet yetkilileri uzay sektörüne destek taahhüdünün sürdüğünü söylese de, son dönemde yaşananlar bu alanda açık bir geri adıma işaret ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ojooo wad ciltte kendiliğinden oluşan çizikler belirtileri under salt marsh izle vodafone sesli mesaj kapatma kontağı çeviriyorum araba çalışmıyor ne yapmalıyım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen Max 16
    HP Omen Max 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum