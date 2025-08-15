İngiltere, suç tahmininde yapay zeka kullanacağını açıkladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İngiltere hükümeti Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla Concentration of Crime Data Challenge programını duyurdu. Bu girişimin nihai hedefi, 2030 yılına kadar İngiltere ve Galler için yapay zeka destekli, gerçek zamanlı bir suç haritası oluşturmak.

Proaktif suç haritası oluşturulacak

Hükümet, bu haritanın bıçaklı suç ve anti-sosyal davranış gibi olayların hangi bölgelerde olabileceğini tahmin etmesini ve polisin proaktif şekilde müdahale etmesini sağlamayı umuyor. Proje, toplam 500 milyon sterlinlik Ar-Ge hızlandırma programının bir parçası olacak ve prototiplerin geliştirilmesi için şimdiden 4 milyon sterlinlik ilk yatırımın yapılması planlanıyor. Hedef ise ilk prototiplerin Nisan 2026’ya kadar hazır hale getirilmesi.

Yeni teknoloji, polis, belediyeler ve sosyal hizmetler verilerini, ayrıca bilinen suçluların davranış kalıplarını ve sabıka kayıtlarını bir araya getirecek. Bu sistem, hükümetin Daha Güvenli Sokaklar Misyonu kapsamında bıçaklı suçları ve kadınlara yönelik şiddeti önümüzdeki on yılda yarı yarıya azaltma hedefi ile uyumlu çalışacak.

Teknoloji Bakanı Peter Kyle, yapay zekanın “vandalizmin kurbanları için, kanunlara uyan çoğunluk için, kanun ihlalcileri için” belirtti. Proje, Neighbourhood Watch ve The Ben Kinsella Trust gibi kuruluşlardan da destek alıyor ve bu kuruluşlar, sistemin önleyici ve güçlü bir araç olma potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor.

Haksız profilleme endişesi var

Tam Boyutta Gör Öte yandan bu projeye temkinli yaklaşanlar da bulunuyor. Projenin, bazı topluluklar haksız şekilde profilleyebileceği belirtiliyor. İlginç bir nokta ise, hükümetin bu haritayı geliştirirken profilleme veya veri kötüye kullanımını önleyecek spesifik önlemler henüz açıklamamış olması.

Geçtiğimiz nisan ayında ortaya çıkan bir haberde de Birleşik Krallık hükümetinin “cinayet tahmini” yapan bir sistem üzerinde çalıştığı gündeme taşınmıştı. İngiltere Adalet Bakanlığı, geçmişte suç işlemiş kişilere ait verileri analiz ediyor. Bu veriler arasında isim, doğum tarihi, etnik köken gibi temel bilgiler ile kişinin polisle ilk teması, aile içi şiddet geçmişi, ruh sağlığı, bağımlılık öyküsü ve kendine zarar verme eğilimleri gibi hassas bilgiler yer alıyor. Amaç, bu verilerle gelecekte kimlerin ciddi şiddet suçlarına karışabileceğini tahmin etmek.

