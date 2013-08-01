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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İngiltere, sürüş esnasında Google Glass kullanımını yasaklamayı planlıyor

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İngiltere, sürüş esnasında Google Glass kullanımını yasaklamayı planlıyor

Pek çok ülkede dikkati dağıttığı ve kazalara sebebiyet verdiği için araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak yasaklandı ve para cezaları kesiliyor. Bir akıllı telefon türevi olan Google Glass'ın yaygın kullanımla birlikte trafik kurallarına nasıl bir etkisi olduğu tartışılmaya başlamıştı.

İngiltere Ulaşım Departmanı sözcüsü, Google Glass'ın yaygın kullanıma sunulmasından endişeli olduklarını ve bu teknolojinin sürüş esnasında kullanılmaması için Polis yetkilileriyle görüşme halinde olduklarını açıkladı. 

Sözcü sürücülerin tüm dikkatini yola vermesinin hayati önem taşıdığını ve dikkati dağıtacak davranışlarda bulunmamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Google Glass'ın tabi olacağı kurallar cep telefonu ile benzer olacak. Araç sürerken Google Glass kullanımının cezası 60 pound olacak ve sürücünün ehliyetine 3 ceza puanı işlenecek. İngiltere hükümeti trafik cezalarında değişiklik yapacak bu kanunu kabul etmek üzere.

Google Glass'ı trafikte yasaklayan sadece İngiltere değil. ABD West Virginia eyaleti benzer bir kanunu yürürlüğe sokmayı planlarken, Güney Kore de benzer çalışmalar yapıyor. Ancak bununla birlikte bazı otoriteler kanunda boşluklar olduğunu ve cep telefonu ile Google Glass'ın birbirinden ayrılması gerektiğini ifade ediyor. 

http://www.stuff.tv/glass/exclusive-government-outlaw-google-glass-drivers/news Yorum Yaz
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dschannel 5 yıl
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gözlülüğün 2 yıldır haberinden başka bir şey görmüyoruz
satışa çıkacak mı süphelı
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Steve Paul Jobs 5 yıl dschannel
dschannel

BİR DAHA BU GÖZLÜĞÜN HABERİNİ GÖRÜRSEM DONANIMHABER OFİSİNİ BASICAM
gözlülüğün 2 yıldır haberinden başka bir şey görmüyoruz
satışa çıkacak mı süphelı

niye çıkmasın ki
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mertoktem 5 yıl
ne gözlükmüş arkadaş sigara bu kadar yasak değil :)
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godless turtle 5 yıl
TurboCore
Geçen hafta ben yedim . İspatlayın dedim ceza kesilemedi


Dostum; eğer bunu polisin yüzüne söylediysen, ceza yemediğin için şanslısın, dayak yemediğin için çok daha şanslısın. Arkadaşım, buna benzer bi olay yüzünden polis tarafından tartaklanmıştı.
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Drakoid 5 yıl godless turtle
godless turtle
TurboCore
Geçen hafta ben yedim . İspatlayın dedim ceza kesilemedi


Dostum; eğer bunu polisin yüzüne söylediysen, ceza yemediğin için şanslısın, dayak yemediğin için çok daha şanslısın. Arkadaşım, buna benzer bi olay yüzünden polis tarafından tartaklanmıştı.

Polis ne hakla boyle bir seyi yapar? Olayin goruntusu kaydedildiyse polisi sikayet edin + olarak polis ispatlayamadigi seye ceza kesemez. Telefonla konustugunun ispati yoksa ceza da yazamaz.
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makaramasuko 5 yıl
Katılıyorum
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escapethelife 5 yıl
darkaura
Escape595
darkaura red flag yasasindan beri hala akillanmadilar. yeni teknolojileri kisitlayacagin her yasa gelecekte teknolojide geri kalmandan baska bir seye yaramaz.
ne alaka hepten mi yasaklanmis sanki? Araba kullanirken yasaklanmis...Simdi cep telefonuyla konusmak da yasak diye, yeni telefon teknolojisi mi geri kaliyor

Asil can guvenligi acisindan, yola bakmak gerekirken, gozlugun ekranina bakmamak icin boyle bir yasak dogrudur...
niye. gozluk ekranindaki navigasyona mi bakmak dikkati yoldan daha cok alir, yoksa konsolun uzerindeki ekrana mi bakmak. neyse specific ornekler cok onemli degil. onemli olan anlayis. yeni bir teknoloji ciktiginda daha ne oldugunu nasil kullanildigini gormeden anlamadan hemen yasaklar cikarmak faydadan cok zarar getirir. keza 19.yuzyilin sonunda gene ingilterede cikarilan red flag yasalari tipki bu yasa gibi otomobillerin sadece belirli yerlerde kullanimina kisitlama getiriyordu. gene guvenlik gerekceleriyle. sonucu ingiltere otomobil endustrisi avrupanin geri kalanindan 15sene gec yola cikti. bugun bile hala ingilterenin fransa, italya ve almanya sevisinde bir otomobil endustrisi yoktur.

Dostum kusura bakma ama bahsettiğin konu çok alakasız. Bence yasaklanmalı. Gözlükte dikkati dağıtacak çok şey var. Görüntülü konuşma vs de düşünüldüğünde yola mı bakıcaksın gözlükteki ekrana mı. Kaldıki navigasyon takip ederken sokak sokak bakman gerekmiyo zaten sesli naviler mevcut göz ucuyla bakarsın doğrumu diye yoluna devam edersin. Tarih konusuna gelicek olursak her ülkenin iyi olduğu birşeyler var bizde misal hiç bişey yasak değil. Otomotiv birincisimiyiz sence. Örnek vermişsin falan peki ingilterede görsel sanatlar bahsettiğin ülkelere göre çok ileride. Sinema görsel efekt vs. Senin mantığınla bakıcak olursak italya almanya ve fransa sinemayı mı yasakladılar? Neden geride kaldılar? Otomobilin gittiği yolla otomotivin gelişmesi arasında nasıl bir bağ kurdun hala anlayabilmiş değilim.
Bu arada arabada telefon kullanmak yasak değil. Çeşitli aletler var telefon tutucağı vs. Hoparlöre verirsin konuşursun. Kulağına dayayıp konuşursan cezayıda yersin.
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Reul 5 yıl
bana iyi bir karar gibi geldi gerçekten telefondan daha dikkat dağıtıcı birşey
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matmuhendisi 5 yıl
bence serbest kalan yer kalmicak cihaz gelene kadar
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HectorBarbossa 5 yıl
Mantıklı aslında.
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12 Angry Men 5 yıl
ekrem71 yine yapmış yapacağını.
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UltraStreetFighter 5 yıl
Avusturalya var sirada yakinda haber gelir :)
dirak satisi yasaklansa daha iyi.
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darkaura 5 yıl
red flag yasasindan beri hala akillanmadilar. yeni teknolojileri kisitlayacagin her yasa gelecekte teknolojide geri kalmandan baska bir seye yaramaz.
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LasciateSperanza 5 yıl darkaura
darkaura

red flag yasasindan beri hala akillanmadilar. yeni teknolojileri kisitlayacagin her yasa gelecekte teknolojide geri kalmandan baska bir seye yaramaz.

ne alaka hepten mi yasaklanmis sanki? Araba kullanirken yasaklanmis...Simdi cep telefonuyla konusmak da yasak diye, yeni telefon teknolojisi mi geri kaliyor

Asil can guvenligi acisindan, yola bakmak gerekirken, gozlugun ekranina bakmamak icin boyle bir yasak dogrudur...
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