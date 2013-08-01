İngiltere, sürüş esnasında Google Glass kullanımını yasaklamayı planlıyor





Pek çok ülkede dikkati dağıttığı ve kazalara sebebiyet verdiği için araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak yasaklandı ve para cezaları kesiliyor. Bir akıllı telefon türevi olan Google Glass'ın yaygın kullanımla birlikte trafik kurallarına nasıl bir etkisi olduğu tartışılmaya başlamıştı.





İngiltere Ulaşım Departmanı sözcüsü, Google Glass'ın yaygın kullanıma sunulmasından endişeli olduklarını ve bu teknolojinin sürüş esnasında kullanılmaması için Polis yetkilileriyle görüşme halinde olduklarını açıkladı.





Sözcü sürücülerin tüm dikkatini yola vermesinin hayati önem taşıdığını ve dikkati dağıtacak davranışlarda bulunmamaları gerektiğini sözlerine ekledi.





Google Glass'ın tabi olacağı kurallar cep telefonu ile benzer olacak. Araç sürerken Google Glass kullanımının cezası 60 pound olacak ve sürücünün ehliyetine 3 ceza puanı işlenecek. İngiltere hükümeti trafik cezalarında değişiklik yapacak bu kanunu kabul etmek üzere.





Google Glass'ı trafikte yasaklayan sadece İngiltere değil. ABD West Virginia eyaleti benzer bir kanunu yürürlüğe sokmayı planlarken, Güney Kore de benzer çalışmalar yapıyor. Ancak bununla birlikte bazı otoriteler kanunda boşluklar olduğunu ve cep telefonu ile Google Glass'ın birbirinden ayrılması gerektiğini ifade ediyor.

http://www.stuff.tv/glass/exclusive-government-outlaw-google-glass-drivers/news