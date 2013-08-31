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İngiltere'de Samsung Galaxy Note III 16 Eylül'de, Sony Xperia Z1 24 Eylül'de piyasada

5 yıl
1,1b
1
41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İngiltere'de Samsung Galaxy Note III 16 Eylül'de, Sony Xperia Z1 24 Eylül'de piyasada
 4 Eylül tarihinde Samsung ve Sony tarafında birbirinden önemli iki etkinlik bizleri bekliyor olacak. Samsung, Note ailesinin yeni üyesi Galaxy Note 3 modelini görücüye çıkaracakken, Sony de kamera odaklı Xperia Z One modelinin lansmanını gerçekleştirecek.

Genelde mobil cihazların satış politikası lansmanlardan sonra belirlenirken, operatörlerin envanter bilgileri zaman zaman lansman öncesi de bilgi verebiliyor.

İngiliz Three operatörünün sızdırılan envanter bilgileri, iki iddialı modelin ülkedeki piyasa tarihine de ışık tutuyor. Bilgilere göre Galaxy Note 3 modeli 16 Eylül'de stoklara girecek. Samsung, amiral gemi modellerini en erken bir ay içerisinde satışa sunuyor. Lansmandan 12 gün sonra ürünün stoklara girmesi biraz sürpriz olacak. 

Bununla birlikte Samsung'un ilk 4 milyon sevkiyatı Snapdragon 800'lü versiyon ile yapacağı gündeme gelmişti. Bu bakımdan 4G altyapısına sahip ülkelerde modelin çok erken piyasaya çıkacağı anlaşılıyor. Exynos 5 Octa'lı versiyon için ise 4 milyonluk ilk üretimin sonrasını beklememiz gerekebilir.

Sony Xperia Z One modeli için ise 24 Eylül tarihi belirlenmiş. Sony'nin de çok hızlı bir dağıtım kanalı planladığı anlaşılıyor. Muhtemelen yeni iPhone modellerinin global sevkiyat süreci tamamlanmadan iki firma da modellerini piyasaya sürmüş olmak istiyor. Her iki modelin detaylı satış politikası 4 Eylül'deki lansmanda belli olacak.

http://www.phonearena.com/news/U.K.-carrier-Three-to-launch-Samsung-Galaxy-Note-III-on-Sep-16-Sony-Xperia-Z1-on-September-24th_id46925 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
uraltay85 5 yıl en beğenilen
sony gümbür gümbür gelebilir ama sony türkiye orta çağı yaşatıyor türk tüketicisine bu teknik servisle çok müşteri kaybedecekler...
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Ciginix 5 yıl
Samsung'un listesinde 2 ajan var
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mamilan 5 yıl
Note 3 ve x-i1 görmeden tel alınmaz :D
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AERN 5 yıl
Hadi hayırlısı bakalım.
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jolawe 5 yıl
samsung note3 ekimin ilk haftası Türkiyede olurda sony z1 yılbaşını bulur...
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DH Misafiri 5 yıl
Xperia z'yi yeni aldım , harika telefon z one'nın da harika olacağına eminim.
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DH Misafiri 5 yıl
Htc one max hakkında bişey yazmıyor bence ya listede bişey var yada başka bişey var
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okan_cehapelioglu 5 yıl
eyülde ortalık karışcak paso lansman ve yeni telefonlar buda tüketiciye yarıcak ama 2000 lira bi telefon için cok para
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Be All My Sins Remembered 5 yıl
One max, honami, g2 ve note 3 olarak karşımızda 4 seçenek var. Bunları görmeden telefon alanları anca tebrik edebiliriz.
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TearsForFears 5 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri

One max, honami, g2 ve note 3 olarak karşımızda 4 seçenek var. Bunları görmeden telefon alanları anca tebrik edebiliriz.


Nexus 5 fazla gecikmeyecekse ve Snapdragon 800 ile gelirse bu 4 telefonda alınmaz.
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s_mail 5 yıl
lumia 1020 25 eylül mü oda iyi. adamlar telefonu tanıttı, hatta unuttuk cihazı piyasaya ise yeni çıkacak pehhh....
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mehmedaltair 5 yıl
Samsung zaten çöp de x1 konusunda çok umutluydum. Oda note 2 boyutu ve devasa çerçeveleri yüzünden çöp oldu
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mamilan 5 yıl
Note 3 ve x-i1 görmeden tel alınmaz :D
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Hypnotica 5 yıl
nokia 1020 de 25 eylülde. bahsetmeye değer bulmamışsınız ama...
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serhat_ps3 5 yıl
Sony Xperia Z1 in bataryası değişiyor mu acaba?
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