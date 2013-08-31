İngiltere'de Samsung Galaxy Note III 16 Eylül'de, Sony Xperia Z1 24 Eylül'de piyasada

4 Eylül tarihinde Samsung ve Sony tarafında birbirinden önemli iki etkinlik bizleri bekliyor olacak. Samsung, Note ailesinin yeni üyesi Galaxy Note 3 modelini görücüye çıkaracakken, Sony de kamera odaklı Xperia Z One modelinin lansmanını gerçekleştirecek.





Genelde mobil cihazların satış politikası lansmanlardan sonra belirlenirken, operatörlerin envanter bilgileri zaman zaman lansman öncesi de bilgi verebiliyor.





İngiliz Three operatörünün sızdırılan envanter bilgileri, iki iddialı modelin ülkedeki piyasa tarihine de ışık tutuyor. Bilgilere göre Galaxy Note 3 modeli 16 Eylül'de stoklara girecek. Samsung, amiral gemi modellerini en erken bir ay içerisinde satışa sunuyor. Lansmandan 12 gün sonra ürünün stoklara girmesi biraz sürpriz olacak.





Bununla birlikte Samsung'un ilk 4 milyon sevkiyatı Snapdragon 800'lü versiyon ile yapacağı gündeme gelmişti. Bu bakımdan 4G altyapısına sahip ülkelerde modelin çok erken piyasaya çıkacağı anlaşılıyor. Exynos 5 Octa'lı versiyon için ise 4 milyonluk ilk üretimin sonrasını beklememiz gerekebilir.





Sony Xperia Z One modeli için ise 24 Eylül tarihi belirlenmiş. Sony'nin de çok hızlı bir dağıtım kanalı planladığı anlaşılıyor. Muhtemelen yeni iPhone modellerinin global sevkiyat süreci tamamlanmadan iki firma da modellerini piyasaya sürmüş olmak istiyor. Her iki modelin detaylı satış politikası 4 Eylül'deki lansmanda belli olacak.

http://www.phonearena.com/news/U.K.-carrier-Three-to-launch-Samsung-Galaxy-Note-III-on-Sep-16-Sony-Xperia-Z1-on-September-24th_id46925