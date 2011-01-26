Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İngiltere'de Sony Ericsson Xperia Arc için 460 Pound'dan ön sipariş alınıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
51,6b
1
70
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony Ericsson'un, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (MWC 2011) lanse ettiği Android işletim sistemli akıllı telefonu Xperia Arc için İngiltere'nin en önemli online satış sitelerinden Play.com ön sipariş almaya başladı. Sitede telefonun ön sipariş fiyatı 459.99 Pound olarak belirlenmiş ve ürünün tahmini stoklara giriş tarihi 1 Nisan olarak gösterilmiş.

Firmanın Android 2.3 işletim sistemini ''Gingerbread'' kullanan ilk telefonu ünvanını taşıyan Xperia Arc, 1 GHz frekansında çalışan Qualcomm MSM8255 Snapdragon işlemci, 512 MB RAM ve Adreno 205 grafik birimi gücünü arkasına almış. Sadece 8.7 mm kalınlığındaki şık tasarımıyla olduğu kadar teknik özellikleriyle adından söz ettiren akıllı telefon, dört band GSM - HSDPA (7.2 Mbps) desteği, 4.2 inç boyutlu 480 x 854 piksel dokunmatik kapasitif ekran, TimeScape arayüzü, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, yaklaşık 287 MB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 8 megapiksel kamera, 720p @ 30 FPS video kaydı, otomatik odaklama, led flaş, microHDMI portu, Wi-Fi 802.11n bağlantısı, Bluetooth, GPS alıcısı ve 1500 mAh bataryayı bünyesinde barındırıyor.

Sony Ericsson Xperia Arc tanıtım videosu


http://www.play.com/Mobiles/Mobile/-/1017/1262/-/18529446/Sony-Ericsson-Xperia-X12-Arc-Android-Sim-Free-Unlocked-Mobile-Phone/Product.html?searchtype=genre&source=9593&_$ja=tsid:11853|prd:78888# Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
evet telefon çok şık,estetik,seksi güzel bir kadın beli gibi zarif mayız 2011 de burda olur tahminim fiyatı uygun olursa almayı düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Ben verdim bile siparişini, 5 gundur DHL beklıyoruz gumrukdemı takıldı ne......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
xeperia arc kayıtlı 999 tl İletişim İçin : = 0507 305 13 59
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitkin 8 yıl
garantili mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
adanada telefoncu arkadaşım se nin distrübötürlüğünü netceel aldı yakında tüm se modelleri gelir dedi bir hafta sonra xperiax10 mini geldi arc sordum yüklü sipariş verdiğini bir hafta içinde rafta olacağını söyledi hadi hayırlısı inşallah yine hayal kırıklığına uğramayız nede olsa alıştık bu tür söylemlere
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barticli 8 yıl
arc almanyadaki fiyati 440 € htc desire hd 430 € turkiyede htc desire hd 1500 tl yani arc de tr 1500 den asagi olmaz fiyati
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ali282 8 yıl
arc mi htc desire hd mi ..hangisi alınmaya değer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
460 pound kaç Türk lirası ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
northernlights 8 yıl
Tasarımı çok güzel, o kavisler falan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahoron 8 yıl
Tasarım şu ana kadar ki en iyisi lakin cift cekirdekler geliyor lg ve motorola coktan tanıttılar. Samsung da bekleniyor sanırım samsung tasarıma agırlık vercek bu sefer. Birde iphone 5 olayı var tabi :D Bence bu telefon cift cekirdekli olsa yıl sonuna kadar king olur :D fıyatı 300 pound felan olsa garanti alınır ama 450 pounda bu dönemde alınmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anelka39 8 yıl
yahu bu telefon önceki haberde yazıldığı gibi android 2.4 ile gelmiyecekmiydi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elektroterm 8 yıl
Bende bu aptalca dayatması yüzünden yıllardır hiç bir ürününe bakmıyordum bile zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 8 yıl
şuan j105 ile 2gb sd kart kullanıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elektroterm 8 yıl
Hele şükür kendi uyuz memory stick ini dayatmaktan vaz gemiş artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 8 yıl
SONY MEMORY STİCKİ BIRAKALI YILLAR OLDU
Elektroterm

Hele şükür kendi uyuz memory stick ini dayatmaktan vaz gemiş artık.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
roox 8 yıl
Bu boyutta bi ekran için gerçekten çok hoş bir tasarım olmuş. Özellikle şu kavis olayı çok alınası bi telefon olmuş harbiden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sizler için 8 yıl
sony - lg kapışması g.kore-japon kapışması
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
51573 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, ingiltere
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl ASUS GTX560Ti TOP video inceleme [Orta Segmentte savaş yeni başlıyor!] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim