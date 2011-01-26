İngiltere'de Sony Ericsson Xperia Arc için 460 Pound'dan ön sipariş alınıyor

Sony Ericsson'un, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (MWC 2011) lanse ettiği Android işletim sistemli akıllı telefonu Xperia Arc için İngiltere'nin en önemli online satış sitelerinden Play.com ön sipariş almaya başladı. Sitede telefonun ön sipariş fiyatı 459.99 Pound olarak belirlenmiş ve ürünün tahmini stoklara giriş tarihi 1 Nisan olarak gösterilmiş.

Firmanın Android 2.3 işletim sistemini ''Gingerbread'' kullanan ilk telefonu ünvanını taşıyan Xperia Arc, 1 GHz frekansında çalışan Qualcomm MSM8255 Snapdragon işlemci, 512 MB RAM ve Adreno 205 grafik birimi gücünü arkasına almış. Sadece 8.7 mm kalınlığındaki şık tasarımıyla olduğu kadar teknik özellikleriyle adından söz ettiren akıllı telefon, dört band GSM - HSDPA (7.2 Mbps) desteği, 4.2 inç boyutlu 480 x 854 piksel dokunmatik kapasitif ekran, TimeScape arayüzü, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, yaklaşık 287 MB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 8 megapiksel kamera, 720p @ 30 FPS video kaydı, otomatik odaklama, led flaş, microHDMI portu, Wi-Fi 802.11n bağlantısı, Bluetooth, GPS alıcısı ve 1500 mAh bataryayı bünyesinde barındırıyor.

Sony Ericsson Xperia Arc tanıtım videosu