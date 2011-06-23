İngiltere'de oyun odaklı Sony Ericsson Xperia Play'in fiyatında indirime gidildi

Sony Ericsson'un PlayStation sertifikalı ve Android işletim sistemli ilk telefonu Xperia Play'in (nam-ı diğer PlayStation Phone) İngiltere'de fiyatında indirime gidildi. 460 Pound'dan (~735$) ön siparişi alınan telefonun fiyatı Play.com'da 399,99 Pound'a (~638$), Clove'da ise 390 Pound'a (~624$) indirilmiş durumda. Akıllara satışlarda bir sıkıntı yaşandığı ve bu durumun üzerine daha rekabetçi tutum için fiyatlarda indirime gidildiği ihtimali gelmiyor değil.

Sony Ericsson Xperia Play, 1 GHz frekansında çalışan Qualcomm MSM8255 Snapdragon işlemciden, Adreno 205 grafik biriminden, 512 MB RAM'den güç alan telefon; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü kullanıyor. İşletim sistemine Timescape arayüzü eşlik ediyor. Dört band GSM ve HSPA alt yapısı desteği sunan telefon, 4.0-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 5 megapiksel otomatik odaklamalı ve led flaşlı kamera, 720p video kaydı, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, GPS, 1500 mAh batarya ve oyun için konumlandırılan özel tuşlarla donatılmış.

