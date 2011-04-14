Inno3D 2GB DDR3 bellekli GeForce GT 520 modelini kullanıma sunuyor

Nvidia'nın giriş seviyesi için hazırladığı yeni ekran kartı GeForce GT 520'nin yüksek bellek kapasitesine sahip seçenekleri de çıkmaya başladı. Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan üreticilerden Inno3D, 2GB GDDR3 bellekle donattığı yeni modelini duyurdu. 40nm GF119 GPU'sundan güç alan ve düşük profilli baskılı devre kullanan DirectX 11 destekli ekran kartı ile Inno3D, medya bilgisayarlarını hedef alıyor.

GeForce 500 serisinin en ekonomik modeli olan ve 48x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 8x doku ünitesi ve 4x ROP birimi ile geliyor. Grafik işlem birimi 810MHz'de, bellekleri ise 1333MHz'de (1800MHz'de çalışan refeans bellek hızına göre %26 daha yavaş) görev yapan ekran kartı, PureVideo HD, CUDA ve PhysX teknolojilerine destek sunuyor.

GeForce GT 220'nin yerini alması ve daha çok sistem üreticileri tarafından tercih edimesi beklenen yeni modelin yakında çıkması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.