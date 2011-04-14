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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Inno3D 2GB DDR3 bellekli GeForce GT 520 modelini kullanıma sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,2b
1
6
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın giriş seviyesi için hazırladığı yeni ekran kartı GeForce GT 520'nin yüksek bellek kapasitesine sahip seçenekleri de çıkmaya başladı. Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan üreticilerden Inno3D, 2GB GDDR3 bellekle donattığı yeni modelini duyurdu. 40nm GF119 GPU'sundan güç alan ve düşük profilli baskılı devre kullanan DirectX 11 destekli ekran kartı ile Inno3D, medya bilgisayarlarını hedef alıyor.

GeForce 500 serisinin en ekonomik modeli olan ve 48x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 8x doku ünitesi ve 4x ROP birimi ile geliyor. Grafik işlem birimi 810MHz'de, bellekleri ise 1333MHz'de (1800MHz'de çalışan refeans bellek hızına göre %26 daha yavaş) görev yapan ekran kartı, PureVideo HD, CUDA ve PhysX teknolojilerine destek sunuyor.

GeForce GT 220'nin yerini alması ve daha çok sistem üreticileri tarafından tercih edimesi beklenen yeni modelin yakında çıkması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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Foxbat 8 yıl
2 gb olması akıllıca. Şimdi Ekran kartının kalitesini bellek boyutuyla doğu orantılı sana binlerce yağlı müşteri önce kartlarını alıp sonra da yeni oyunlarda çakılmanın keyfine varırlar:p
"Abi bak 1gb'lık GTX560 var burda!"
"Yaramaz o olumm. Bak burda da daha ucuzu var hemi de 2 cigabayt"
"Abovvvv!! yedim seni kraysis!!!"
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Huzur_02 8 yıl
Bitmedi ki bite şu stoktaki DD3'ler :D
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TiesTorN 8 yıl

fx57

GeForce GT 220'nin yerini alması ve daha çok sistem üreticileri tarafından tercih edimesi beklenen yeni modelin yakında çıkması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.





Casper'dan bekliyoruz hemen bu hamleyi...
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yc#1 8 yıl
GeForce GT 520 Exper Edition
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DH Misafiri 8 yıl
Vay canına 2gb he, hemde böyle ucuz bir kart'ta. (!)
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alirezzak 8 yıl
Kutunun ön yüzüne büyük harflerle 2GB yazmayı unutmuşlar.
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