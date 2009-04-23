Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Inno3D, 1.8GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 275 modelini gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,6b
1
12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Inno3D, 1.8GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 275 modelini gösterdi
Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın kısa bir süre önce AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 modeline rakip olarak duyurduğu GeForce GTX 275 için alternatif sayısı artıyor. Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Inno3D, yüksek bellek kapasitesiyle dikkat çeken GeForce GTX 275 modelini duyurdu. EVGA'dan sonra 1792MB GDDR3 bellekli modelini duyuran firmanın yeni modeli, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor ve referans tasarımda kullanılan standart soğutucu ile geliyor.

Yüksek bellek kapasiteisiyle öne çıkan ekran kartının grafik işlem birimi 633MHz'de, paralel işlem birimleri 1404MHz'de ve bellekleri de 2268MHz'de görev yapılıyor. Tasarımı gibi saat hızlarıyla da Nvidia'nın referans çizgisinde yer alan ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen ayrıca DirectX 10, CUDA, PhysX, 3DVision ve SLI desteği sunan kartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yerroner 10 yıl
Haberleri sorgulayın biraz arkadaşlar. 1.8 GHZ ekran kartı mı olur diyen arkadaş evet olmaz haklısın. 1792/1024 = 1,75 GB olur ama :)
Hard disk üreticilerinin pazarlama alışkanlıklarına mı düşüyoruz ne?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 10 yıl
1.8 gb gerçekten ilginç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
575m 10 yıl
Pazarlama kokusu mu alıyorum nedir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Source 10 yıl
Güzel kart alınabilir tabi fiyatta uçmazlarsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgaciik 10 yıl
GTX 295 i tek PCB olarak üretip fiyatınıda makul yaparsa NVIDIA yı kimse tutamaz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cool Boy 10 yıl
şu saat hızlarını da biraz daha yüksek yapsalar ne olacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamad 10 yıl
İleri de çıkacak oyunlar için mantıklı bir hareket.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toysoLdier(V) 10 yıl
Böyle güzel ve kaliteli bir markanın çıkardığı GTX275 in Türkiye'ye giriş fiyatını gerçekten çok merak ediyorum. Kısmetse Inno3D müşterisi olacağım tekrar. Fakat bu model EVGA nın GTX275 i ile kapışacak gibi duruyor.


Standart soğutucu tercih etmesini biraz garipsemedim değil Inno3D' nin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HiqhWoltage 10 yıl
1.8GB lık ekran kartı biraz garip gelio kulağa ancak alışıyoruz böyle şeylere yawaş yawaş

GTX 275 ler çeşitleniyor ama soğutucuyla da oynasalar biraz fena olmaz...Inno 3D genelde özel soğutucu kullanırdı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4561 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
geforce, Ekran Kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl SONY NWZ-W202 Ultra Kompakt MP3 Çalar 10 yıl Braid inceleme videosu 10 yıl CREA Üretim Tesisleri Gezisi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim