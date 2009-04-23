Inno3D, 1.8GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 275 modelini gösterdi

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Nvidia'nın kısa bir süre önce AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 modeline rakip olarak duyurduğu GeForce GTX 275 için alternatif sayısı artıyor. Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Inno3D, yüksek bellek kapasitesiyle dikkat çeken GeForce GTX 275 modelini duyurdu. EVGA'dan sonra 1792MB GDDR3 bellekli modelini duyuran firmanın yeni modeli, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor ve referans tasarımda kullanılan standart soğutucu ile geliyor.

Yüksek bellek kapasiteisiyle öne çıkan ekran kartının grafik işlem birimi 633MHz'de, paralel işlem birimleri 1404MHz'de ve bellekleri de 2268MHz'de görev yapılıyor. Tasarımı gibi saat hızlarıyla da Nvidia'nın referans çizgisinde yer alan ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen ayrıca DirectX 10, CUDA, PhysX, 3DVision ve SLI desteği sunan kartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.