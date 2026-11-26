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Oynat İspanyol girişim Urven, inşaat gerektirmeden kurulan güneş enerjili yeni şarjlı otopark sistemini tanıttı. Urven Charger Park adı verilen modüler yapı, prefabrik beton tabanlar üzerine lego gibi monte ediliyor. Şarj üniteleri doğrudan kolonlara entegre edilen sistem, çift yüzeyli güneş panelleriyle zeminden yansıyan ışığı da enerjiye dönüştürerek yüksek verimlilik sağlıyor. Kurulum süresi ve maliyet avantajı sunan teknolojinin İspanya sonrası Afrika ve Latin Amerika'ya açılması hedefleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör İspanyol girişim Urven, "Urven Charger Park" adını verdiği yeni bir sistem geliştirdi. Bexie Energy ile birlikte geliştirilen bu sistem, şarj istasyonlu otoparkları güneş enerjisiyle bir araya getiriyor. Sistemi benzerlerinden ayıran en önemli özelliği ise bildiğimiz anlamda bir inşaat çalışmasına ihtiyaç duymadan kurulabilmesi. Modüler bir yapıya sahip olan Urven Charger Park, adeta LEGO gibi parça parça birleştirilebiliyor.

Urven Charger Park, Kendi Kendini Taşıyabilen Bir Yapıya Sahip

Sistem, geleneksel güneş enerjili otoparklardan farklı olarak kendi kendini taşıyabilen bir yapıya sahip. Bu sayede betonarme temel ve benzeri geleneksel inşaat çalışmalarına ihtiyaç duyulmuyor. Bunun yerine zemine yerleştirilen prefabrik beton ağırlıklar kullanılıyor. Tanıtımda sergilenen iki farklı yapıda sırasıyla 2.500 ve 3.500 kilogram ağırlığında beton tabanlara yer verildi. Bununla birlikte yapıların ilgili bina yönetmeliklerine uygun olması için gerekli sabitleme noktalarının da oluşturulması gerekiyor.

Yapıyı oluşturan parçalar fabrikada önceden hazırlanıyor ve herhangi bir ek işleme ihtiyaç duyulmadan kurulum alanına gönderiliyor. Böylece sahada kesme, delme veya benzeri işlemler yapılması gerekmiyor.

Madrid'de düzenlenen Genera Fuarı'nda tanıtılan Urven Charger Park, şirketin L Series olarak adlandırdığı güneş enerjili otopark sistemleri üzerine inşa edildi. Sistemin önemli yeniliklerinden biri de elektrikli otomobil şarj ünitelerinin ayrı direkler hâlinde konumlandırılması yerine doğrudan otoparkın taşıyıcı kolonlarına entegre edilmesi. Böylece hem kurulum kolaylaşıyor hem de otopark alanı daha verimli kullanılabiliyor.

22 kW AC ve 60 kW DC Şarj Seçenekleri Sunuluyor

Urven Charger Park, farklı otopark ihtiyaçlarına yönelik dört ayrı konfigürasyonla sunuluyor. CN ve CS olarak adlandırılan tek araçlık modellerde iki adet 22 kW gücünde üç fazlı AC şarj noktası bulunuyor. Bu üniteler, elektrikli otomobillerde yaygın olarak kullanılan Type 2 bağlantı standardını destekleyen entegre şarj kablolarıyla geliyor. Ayrıca LCD ekran, LED durum göstergeleri ve Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth ile 4G bağlantı seçenekleri de sunuluyor.

AC şarj sistemleri, dinamik yük yönetimi özelliği sayesinde elektrik tüketimini mevcut güç kapasitesine göre ayarlayabiliyor. Böylece aynı elektrik altyapısına bağlı diğer cihazların tüketimi de dikkate alınarak aşırı yüklenmenin önüne geçiliyor. Bunun yanında güneş enerjisi sistemleriyle entegrasyon ve mobil uygulama üzerinden kontrol desteği de bulunuyor.

DC ve DAR olarak adlandırılan çift araçlık modellerde ise iki adet CCS2 bağlantısına sahip 60 kW gücünde DC hızlı şarj ünitesi kullanılıyor. Dokunmatik ekranla gelen bu üniteler, Wi-Fi, Ethernet ve 4G bağlantısının yanı sıra mobil uygulama ve RFID kart üzerinden kontrol edilebiliyor. Her iki şarj çözümü de şarj istasyonları ile yönetim sistemleri arasındaki iletişimi sağlayan OCPP 1.6J standardını destekliyor. Bu sayede sistemler farklı şarj ağı yönetim yazılımlarıyla da çalışabiliyor.

Çift Yüzeyli (Bifacial) Güneş Panelleriyle Uyumlu Olarak Tasarlandı

Yapılar, farklı üreticilerin ticari olarak satışa sunduğu çift yüzeyli (bifacial) güneş panellerini destekleyecek şekilde tasarlanmış. Bu paneller, geleneksel güneş panellerinden farklı olarak yalnızca üst yüzeylerinden değil, arka yüzeylerinden de ışık alarak elektrik üretebiliyor. Böylece zeminden ve çevredeki yüzeylerden yansıyan güneş ışığından da faydalanabiliyorlar.

Genera Fuarı'ndaki tanıtımda kullanılan panellerin ölçüsü 1.134 x 2.384 mm olarak açıklandı. Şirket, belirli bir panel üreticisine bağlı olmadığını ve taşıyıcı profillerini farklı panel boyutlarına uyarlayabildiğini belirtiyor.

Urven Charger Park'a ayrıca enerji depolama sistemleri, invertörler ve elektrik koruma ekipmanları da entegre edilebiliyor. Bunların yanı sıra statik veya dinamik reklam ekranları ile beyaz ya da RGB LED aydınlatma seçenekleri de sunuluyor. Şirket, tüm bu bileşenlerin müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebildiğini ifade ediyor.

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Sistem; konutlar, ticari işletmeler, sanayi tesisleri ve sağlık kuruluşları gibi farklı alanlarda kullanılabilecek şekilde geliştirildi. Modüler yapısı sayesinde büyük otoparklara da uygulanabiliyor. Şirket, her proje için kurulum yapılacak bölgenin koşullarını ve yapının gereksinimlerini dikkate alarak önceden yapısal değerlendirmeler gerçekleştiriyor.

Şirket, geliştirdiği sistemlerin ilk yatırım maliyetinin geleneksel güneş enerjili otoparklardan daha yüksek olabileceğini kabul ediyor. Ancak prefabrik yapı sayesinde kurulum süresinin kısalması, otopark faaliyetlerinin daha az kesintiye uğraması ve iş gücü ihtiyacının azalması, toplam proje maliyetini düşürebiliyor. Beton tabanların şehir mobilyalarını andıran bir görünüme sahip olması ve taşıyıcı yapıların farklı renklerde üretilebilmesi de sistemi tasarımsal olarak daha cazip kılıyor.

Urven, şu anda ürünlerini İspanya'da ticarileştiriyor. Şirketin gelecek hedefleri arasında Afrika ve Latin Amerika'da da faaliyetlerini genişletmek bulunuyor.

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