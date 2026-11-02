İnsan beyni yapay zekaya bağlandı: Neuralink'ten tarihi gösterim

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Tam Boyutta Gör Matrix ve Transcendence gibi bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, insanların düşünce gücüyle bilgisayarları ve yapay zekayı kontrol edebildiği gelecek biraz daha gerçeğe yaklaşıyor. Elon Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink, Grok yapay zekasını doğrudan insan beyniyle buluşturan yeni teknolojisini tanıttı. Şirketin gösteriminde bir katılımcı, yalnızca düşüncelerini kullanarak Grok'u etkinleştirdi ve yapay zeka ajanına bilgisayar üzerinde görevler yaptırdı.

Grok artık düşünce gücüyle kontrol edilebiliyor

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Neuralink, beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisinde önemli bir aşamaya ulaştı. Şirketin VOICE klinik araştırmasına katılan bir kişi üzerinde gerçekleştirilen testlerde, Grok yapay zeka asistanının düşünce yoluyla etkinleştirilmesi ve bilgisayar görevlerini yerine getirmesi sağlandı.

Yeni sistemde kullanıcı, zihninden "Hey Neuralink" ifadesini geçirerek Grok'u etkinleştirebiliyor. Ardından gerçekleştirmek istediği işlemi yine hayal ettiği konuşma aracılığıyla iletiyor. Yapay zeka ajanı ise aldığı komutu bilgisayar üzerinde bağımsız olarak yerine getiriyor.

Bu entegrasyon, beyin-bilgisayar arayüzlerinin yalnızca dijital cihazları kontrol etmekle kalmayıp yapay zeka sistemleriyle de doğrudan iletişim kurabileceğini gösteriyor.

Neuralink'in geliştirdiği bir diğer yenilik, sinirsel konuşma algılama sistemi oldu. Önceki sistemde kullanıcıların konuşma çözümlemesini başlatmak ve durdurmak için fiziksel bir düğmeye basması gerekiyordu. Yeni teknoloji ise kişinin konuşmayı hayal ettiği anı algılayarak bu süreci otomatik şekilde yönetebiliyor.

Bu özellik bile başlı başına devrimsel. Özellikle hareket kabiliyeti ciddi ölçüde kısıtlanmış kişiler için iletişimi büyük ölçüde kolaylaştırabilir. Sistem ayrıca implant tarafından kaydedilen sinirsel sinyallerin yoğunluğunu ve dağılımını gerçek zamanlı olarak görselleştiriyor. Böylece kullanıcılar farklı konuşma biçimlerini zihinsel olarak deneyerek daha güçlü sinyaller üreten yöntemleri belirleyebiliyor. Bunun, konuşma çözümleme performansının geliştirilmesine yardımcı olması hedefleniyor.

Neuralink ile düşünerek telefon görüşmesi yapılabiliyor

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Şirketin üzerinde çalıştığı yenilikler yalnızca yapay zeka kontrolüyle sınırlı değil. Neuralink, beyin-bilgisayar arayüzüyle oluşturulan yapay konuşmanın doğrudan iPhone telefon görüşmelerinde kullanılmasını sağlayan bir entegrasyon da geliştirdi.

Sistem, implant tarafından çözümlenen sinyallerle oluşturulan yapay sesi telefonun mikrofon ses akışına aktarıyor. Böylece karşı taraftaki kişi, kullanıcının üretilen sesi üzerinden konuşmayı duyabiliyor.

Gerçekleştirilen testte katılımcı, bu teknoloji sayesinde eşiyle telefon görüşmesi yaptı. Neuralink, çiftin ilişkilerinin ilk döneminde telefon görüşmeleriyle iletişim kurmuş olmasının bu denemeyi özel hale getirdiğini belirtti.

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Neuralink, iOS için geliştirdiği klavye entegrasyonuyla kullanıcıların sinirsel sinyaller aracılığıyla farklı uygulamalara doğrudan metin girmesini de mümkün hale getirdi. Bu özellik, özellikle ALS (amyotrofik lateral skleroz) gibi hastalıklar nedeniyle klavye kullanmakta veya sesli dikte özelliğinden yararlanmakta zorlanan kişilere yönelik geliştiriliyor.

Şirket ayrıca beyin-bilgisayar arayüzüyle konuşma iletişimi sağlayan Bloom mobil uygulamasını da güncelledi. Yeni düzenleme sistemi, yanlış çözümlenen kelimelerin daha hızlı düzeltilmesini sağlıyor. Kilit ekranından iletişim kurma özelliği ise kullanıcıların konuşma işlevini kullanmak için telefonun kilidini açma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

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