İnsan eli boyutunda yeni robot eli geliştirildi: Fiyatı 6.500 dolar

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Çinli robotik şirketi Unitree, insansı robotların nesneleri daha hassas şekilde kavramasını sağlayacak yeni robot elini tanıttı. İnsan eliyle yaklaşık aynı boyutlarda tasarlanan Dex5-S, 22 serbestlik derecesi ve darbe korumasıyla öne çıkıyor. Model, 6.500 dolardan başlayan fiyatla geliştiricilere sunuluyor.

Unitree Dex5-S özellikleri neler?

Unitree, duyurduğu Dex5-S modelini beş parmaklı ve insan eliyle 1:1 boyutlarında tasarladı. Önceki modele kıyasla yüzde 44 daha hafif olan robot elin ağırlığı 620 grama düşürüldü.

22 serbestlik derecesine sahip Dex5-S, parmakların farklı yönlerde hareket etmesine imkan tanıyor. Robotun eklemleri, dışarıdan bir kuvvet uygulandığında da hareket edebiliyor. Unitree, bu özelliğin daha esnek ve kontrollü kavrama sağladığını belirtiyor.

Her eklemde darbe torku koruması da bulunuyor. Ancak şirket, korumanın sayısal sınırlarını ve test sonuçlarını paylaşmadı. Ayrıca 22 serbestlik derecesi, tüm eklemlerin bağımsız motorlarla çalıştırıldığı anlamına gelmiyor. Aktüatör düzeni, kavrama kuvveti ve dokunsal algılama donanımı henüz açıklanmış değil.

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Bu arada insan eli 27 serbestlik derecesine sahip. Norveç-ABD merkezli robotik şirketi 1X Technologies, geçtiğimiz aylarda 25 serbestlik derecesine sahip kendi robot elini de tanıtmıştı. Bu alandaki rekabet giderek hızlanıyor.

Robot elin fiyatı 6.500 dolar

Unitree Dex5-S'nin başlangıç fiyatı 6.500 dolar olarak açıklandı. Vergi ve kargo masrafları bu fiyata dahil değil. Çin pazarında ise ürünün 39.900 yuan başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağı bildiriliyor.

Robot elin araştırmacılar ve geliştiriciler tarafından farklı robotik sistemlere entegre edilmesi hedefleniyor. Unitree, ürünün teslimat takvimi ve desteklediği robot arayüzleri hakkında henüz ayrıntılı bilgi vermedi.

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