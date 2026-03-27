Konuşması ve mimikleriyle insanı fazlasıyla andıran robot, dikkat çekmeyi başardı

Yapay zekâ ve robotik alanında eş zamanlı olarak yaşanan gelişmeler, bir dönem bilim-kurgu eserlerine özgü olan insansı robotları bugün artık gerçeğe dönüştürmüş durumda. Öyle ki artık insansı robotların üretim tesislerinde kullanılmaya başlandığı aşamaya geçmiş bulunuyoruz. Yakın dönemde ev işlerine yardım edecek hizmet robotlarının da hayatımıza girmesi bekleniyor. Teknoloji şirketleri bir yandan bu "işlevsel" dönüşüme hazırlanırken, diğer yandan robotik alanındaki bir sonraki evrime odaklanıyor. Yani robotları daha da insansı yapma gayretine.

Yapay zekâ alanında yaşanan patlamayla birlikte gerçek dünyayı kavrama ve bu çevrede hareket etme konusunda epey yol kat eden insansı robotlar, şimdi bir sonraki evrimleri için hazırlanıyor. Bu yeni evrimin asıl odak noktası ise sadece bilişsel kabiliyetleriyle değil, jest ve mimikleriyle de insanları andıran robotlar üretebilmek. Bu noktada iş artık hareket kabiliyetinin ötesine geçip, işin daha çok "taklit" kısmına geçecek. Nitekim bu konuda da dikkat çekici örnekler ortaya çıkmaya başladı. Bu hafta Çin'den gelen bir video, gerçek anlamda insansı diyebileceğimiz robotların, düşündüğümüzden bile yakın olabileceğini gösteriyor.

AheadForm Tarafından Üretilen Yeni Prototip, Mimikleri ve Konuşma Kabiliyetiyle Dikkat Çekiyor

Shouxing Technology’nin kurucusu Yuhang Hu’nun bu hafta paylaştığı bir video, sosyal medyada epey ses getirdi. Çünkü Yuhang Hu'nun prototipini gösterdiği insansı robot Origin F1, duygularını mimiklerle yansıtma konusunda oldukça etkileyici bir performans sergiliyor. AheadForm tarafından üretilen bu robotun videoda göz kırptığı, çevrede olup bitenleri gözleriyle takip ettiği ve kendisine söylenenlere doğal tepkiler verdiği görülüyor. Bu detaylar, robot ile insan arasındaki etkileşimi yeni bir seviyeye taşıyor.

AheadForm’un daha önce tanıttığı Elf V1 modeli de benzer şekilde gerçekçi yüz ifadeleriyle dikkat çekmişti. Ancak son gösterilen prototip, bu teknolojinin daha da ileri taşındığını gösteriyor. Robotun yüzünde kullanılan sentetik deri ve mikro aktüatör sistemi, insan yüzündeki kas sistemine benzer bir yapıda çalışıyor. Robotun yüzünde yer alan esnek sentetik deri katmanının altında, insan yüz kaslarını taklit edecek şekilde konumlandırılmış onlarca mikro aktüatör (bazı modellerde 25–30 arası mikro motor) bulunuyor. Bu aktüatörler yüksek serbestlik derecesine sahip bir yapı içinde birlikte çalışarak yüzeyde milimetrik gerilme ve gevşemeler oluşturuyor. Böylece gülümseme, kaş kaldırma ya da göz kırpma gibi ifadeler tek bir animasyon olarak değil, gerçek bir yüz kas sistemi gibi parça parça üretiliyor. Bu sayede robot yalnızca önceden tanımlı ifadeleri sergilemekle kalmıyor, bulunduğu bağlama göre anlık ve tutarlı tepkiler üretebiliyor.

4 gün önce eklendi

Robot, Omni AI Adlı Çok Modlu Bir Yapay Zekâ Sistemi Kullanıyor

Tabii bu sadece donanım katmanı. Bu donanımın altında robot, Omni AI olarak adlandırılan çok modlu bir yapay zekâ altyapısıyla entegre şekilde çalışıyor. Bu sistem; kameralar aracılığıyla görsel veriyi, mikrofonlarla ses verisini ve dil modeli üzerinden semantik (anlamsal) içeriği aynı anda işleyebiliyor. Elde edilen bu veriler tek bir karar mekanizmasında birleştirilerek hem robotun ne söyleyeceği hem de bunu hangi yüz ifadesiyle destekleyeceği belirleniyor. Örneğin karşısındaki kişinin bakış yönü, yüz ifadesi veya ses tonu analiz edilerek robotun göz teması kurması, başını hafifçe eğmesi ya da uygun bir mimik üretmesi sağlanıyor. Bu sayede sistem, önceden tanımlı tepkileri oynatmak yerine, gerçek zamanlı olarak “duruma uygun” davranış ve ifade üretimi yapabiliyor.

Bu tarz dikkat çekici prototiplerin giderek yaygınlaşması, insansı robotların geleceğinde önemli bir kırılma noktasına işaret ediyor. Gösterilen prototip henüz pazara sürülmeye hazır bir "ürün" olmasa da çok yakın bir gelecekte yaşanabilecek dönüşüme dair dikkat çekici bir fragman sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

İnsan gibi davranabilen insansı robot büyük ilgi görüyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: