İnsan gibi görünen "arkadaş robot" satışa çıktı: Binlerce sipariş aldı

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Tam Boyutta Gör Çin merkezli robotik şirketi UBTech, insan benzeri görünümü ve yapay zeka destekli sohbet yetenekleriyle dikkat çeken yeni "U1" adlı yardımcı robotunu tanıttı. Şirket, U1'i dünyanın seri üretime uygun ilk tam boyutlu ve ultra gerçekçi insansı robotu olarak tanımlıyor.

Şirketin Shenzhen'de düzenlediği lansmanda tanıtılan robotlar, gerçekçi cilt kaplamaları, özelleştirilebilir yüz hatları ve yapay zeka destekli konuşma özellikleriyle öne çıkıyor. Kullanıcılarla sohbet edebilen U1, zamanla sahibini tanıyabiliyor, stres veya yorgunluk belirtilerini algılayarak destekleyici konuşmalar yapabiliyor ve ilaç hatırlatmaları gibi günlük görevlerde yardımcı olabiliyor.

Fiyatı 17 bin dolardan başlıyor

U1'in temel modeli 119.800 yuan (17.600 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulurken, daha gelişmiş özelliklere sahip "Ultra" sürümünün fiyatı 990.000 yuanı (145.700 dolar) buluyor.

UBTech'e göre robotlar, kullanıcıların isteğine bağlı olarak bir aile üyesine, ünlü bir kişiye veya tamamen hayali bir karaktere benzeyecek şekilde özelleştirilebiliyor. Şirket, ürünün özellikle yalnız yaşayan bireyler ve yaşlı nüfus için geliştirildiğini belirtiyor.

Şimdiden 13 binden fazla ön sipariş aldı

Temel U1 modeli başını, gözlerini ve ağzını hareket ettirebiliyor ve dört saate kadar pil ömrü sunuyor. Ancak ev işleri yapamıyor ve yemek hazırlayamıyor, ayrıca cinsel amaçlı kullanım için tasarlanmadığı da vurgulanıyor. Bunun yerine robot, günlük konular hakkında sohbet edebiliyor, ilaç hatırlatmaları yapabiliyor, olası sağlık sorunlarına dikkat çekebiliyor ve hatta kullanıcıya birlikte Dünya Kupası maçı izlemeyi önerebiliyor.

Şirket, U1 için 13.300'den fazla ön sipariş aldığını ve teslimatların eylül ayında başlayacağını açıkladı.

Tam Boyutta Gör

Robot yardımcılar yaygınlaşıyor

Yapay zeka destekli arkadaşlık teknolojileri son yıllarda özellikle yaşlı nüfusun yalnızlık sorununa çözüm olarak öne çıkıyor. Güney Kore'de bakım evlerinde kullanılan ChatGPT destekli oyuncak bebekler ve ABD merkezli ElliQ gibi dijital arkadaş sistemleri bu alandaki örnekler arasında yer alıyor.

Araştırma şirketi Omdia analistlerinden Lian Jye Su, eşlikçi robotların yaşlı bakımı ve zihinsel sağlık gibi alanlarda belirli bir pazar bulabileceğini ancak kullanıcıların "tekinsiz vadi" (uncanny valley) olarak bilinen psikolojik eşiği aşması gerektiğini belirtti. Bu kavram, insanlara aşırı benzeyen yapay varlıkların rahatsızlık hissi yaratmasını ifade ediyor.

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Çin, insansı robot yarışında açık ara önde gidiyor

Çin, insansı robot geliştirme alanında dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri konumunda. Barclays verilerine göre geçen yıl dünya genelindeki insansı robot kurulumlarının yüzde 85'i Çin'de gerçekleşti.

Pekin yönetimi robotik sektörünü stratejik bir endüstri olarak desteklerken, ülkede 140'tan fazla şirketin 330'dan fazla insansı robot modeli geliştirdiği belirtiliyor. Şirketler aynı zamanda robotların çevrelerini algılayıp bağımsız hareket edebilmesini sağlayan "fiziksel yapay zeka" teknolojilerine de büyük yatırımlar yapıyor.

Bununla birlikte uzmanlar, günümüzde sergilenen birçok etkileyici robot gösterisinin hala önceden programlanmış veya uzaktan kontrol edilen sistemlere dayandığını ve gerçek yaşam performansının beklentilerin gerisinde kaldığını vurguluyor. Ayrıca bu tür sistemler, veri gizliliği ve kullanıcıların makinelerle duygusal bağ kurması gibi etik tartışmaları da beraberinde getiriyor.

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