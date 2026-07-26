İnsan ömrünün sınırı hesaplandı: Hastalıksız ne kadar süre yaşayabiliriz?

Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, hücrelerimiz her bölündüğünde DNA'da "somatik mutasyon" adı verilen rastgele genetik değişiklikler meydana geliyor. Hücreler bu değişikliklerin büyük bölümünü onarabilse de süreç kusursuz işlemiyor ve zamanla biriken mutasyonlar hücre ile doku işlevlerini bozuyor. Araştırmacılar, kanser gibi hastalıklar tamamen kontrol altına alınsa bile bu mutasyon birikiminin insan ömrüne teorik bir üst sınır getirebileceğini belirtiyor.
İnsan ömrünün maksimum sınırı ne?
Bilim insanları somatik DNA mutasyonlarının tek başına insan ömrünü ne ölçüde sınırlayabileceğini hesaplayan matematiksel bir model geliştirdi. Bu model insan ömrünün teorik üst sınırının yaklaşık 146 ila 194 yıl arasında olabileceğini gösterdi. Çalışmada, ölümsüzlüğün biyolojik olarak mümkün görünmediği belirtildi.
Ancak bu sonuçlar insanların yakın gelecekte bu yaşlara ulaşabileceği anlamına gelmiyor. Yalnızca somatik DNA mutasyonlarının tek başına oluşturabileceği teorik biyolojik üst sınırı ifade ediyor. Bilim insanlarına göre, yaşlanmanın diğer etkileri ortadan kaldırılsa bile DNA'da zamanla biriken somatik mutasyonlar, insan ömrünü sınırlayan kaçınılmaz biyolojik etkenlerden biri olmaya devam edecek.Kaynakça https://www.dailymail.com/sciencetech/article-15999739/Scientists-discover-ultimate-limit-lifespan.html https://www.nature.com/articles/s41514-026-00421-6 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: