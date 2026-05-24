Çin’den gövde gösterisi: İnsan ve insansız sistemler şehir savaşında birlikte görev aldı

Tam Boyutta Gör “Savaşlar sonsuza kadar değişti” dosya konumuz kapsamında ele alınan bu bölümde otonom sistemlerin bir şehir operasyonunda tüm unsurlarıyla birlikte nasıl kullanılabileceğine bakıyoruz. Bu bağlamda Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), şehir içi çatışma senaryolarına yönelik gerçekleştirdiği son tatbikatta, insan askerler ile insansız sistemlerin entegre şekilde nasıl birlikte hareket edebileceğini gözler önüne serdi. Geniş kapsamlı eğitimde dronlar, robot köpekler ve insansız kara araçları sahadaki askerlerle koordineli biçimde görev aldı.

Şehir ortamında kapsamlı senaryo

Tatbikat, çok katlı binalar, dar sokaklar, dikenli teller, beton bariyerler ve güçlendirilmiş sığınaklar gibi unsurları içeren detaylı bir şehir savaş senaryosunda gerçekleştirildi. Ortamın modern şehir savaşlarının karmaşık doğasını yansıtacak şekilde tasarlandığı bildiriliyor.

Tam Boyutta Gör Tatbikatta kullanılan küçük taktik dronlar, insansız kara araçları (UGV) ve dört ayaklı robotlar, askerlerin durumsal farkındalığını önemli ölçüde artırdı. Bu sistemler, daha önce insan keşif ekipleri için yüksek risk taşıyan bölgelerde gizli ve yakın mesafe keşif yapılmasına olanak sağladı.

Saldırıda ön safhada insansızlar var

Tatbikatın en kritik bölümlerinden biri olan yarma ve saldırı aşamasında FPV saldırı dronları ve patlayıcı yüklü insansız kara araçları öncü olarak kullanıldı. Bu sistemler, engelleri temizleyerek birliklerin ilerleyişi için güvenli koridorlar açtı.

Tam Boyutta Gör Aynı anda havada görev yapan unsular ise güçlendirilmiş hedefleri yüksek hassasiyetle vurdu. Böylece savunma hatları yukarıdan etkisiz hale getirildi.

Paletli bir keşif ve taarruz UGV’si ise şehir içindeki hareket kabiliyetiyle öne çıktı. Üzerinde bulunan makineli tüfek, taşınabilir roketatar ve tanksavar güdümlü füze sistemi sahadaki birliklere esnek ve anlık ateş desteği sağladı.

Tam Boyutta Gör Tatbikata katılan askerlerden Liang Jiaying, “Dış savunma hatlarını aşmak, saldırı operasyonlarının her zaman en zorlu ve maliyetli aşaması olmuştur. Artık, yolu açmak için maliyet etkin insansız sistemler kullanıyoruz” derken bunun hem kayıpları azalttığını hem de çok katmanlı bir yarma kabiliyeti sağladığını ifade etti.

Tam Boyutta Gör Öte yandan tatbikatın ikinci safhasında dronların sürekli gözetleme ve hedef takibi sağladığı aktarıldı. Karada ise robot köpeklerden oluşan grupların sahada manevralar yaprak bastırma ateşi görevini üstlendiği bildirildi.

Tatbikata katılan askerlere göre bu tür entegre insan-insansız operasyon modeli, artık standart prosedür haline gelmiş durumda. Bu yaklaşımın geleceğin savaş ortamına uyum sağlama sürecini hızlandırdığı belirtiliyor.

Bu içerik “Savaşlar sonsuza kadar değişti” dosya konumuzun bir parçasıdır. Bu seride bazı modern otonom çözümleri ele alacağız ve ardından savaş doktrinlerinin nasıl dönüştüğüne değineceğiz.

