Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin’den gövde gösterisi: İnsan ve insansız sistemler şehir savaşında birlikte görev aldı

    Çin, şehir savaşına yönelik tatbikatta dronlar, robot köpekler ve insansız kara araçlarını askerlerle entegre ederek kullandı. Yeni model, kayıpları azaltmayı ve operasyonel etkinliği artırıyor.

    İnsan ve insansız sistemler şehir savaşında birlikte görev aldı Tam Boyutta Gör
    Savaşlar sonsuza kadar değişti” dosya konumuz kapsamında ele alınan bu bölümde otonom sistemlerin bir şehir operasyonunda tüm unsurlarıyla birlikte nasıl kullanılabileceğine bakıyoruz. Bu bağlamda Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), şehir içi çatışma senaryolarına yönelik gerçekleştirdiği son tatbikatta, insan askerler ile insansız sistemlerin entegre şekilde nasıl birlikte hareket edebileceğini gözler önüne serdi. Geniş kapsamlı eğitimde dronlar, robot köpekler ve insansız kara araçları sahadaki askerlerle koordineli biçimde görev aldı.

    Şehir ortamında kapsamlı senaryo

    Tatbikat, çok katlı binalar, dar sokaklar, dikenli teller, beton bariyerler ve güçlendirilmiş sığınaklar gibi unsurları içeren detaylı bir şehir savaş senaryosunda gerçekleştirildi. Ortamın modern şehir savaşlarının karmaşık doğasını yansıtacak şekilde tasarlandığı bildiriliyor.

    İnsan ve insansız sistemler şehir savaşında birlikte görev aldı Tam Boyutta Gör
    Tatbikatta kullanılan küçük taktik dronlar, insansız kara araçları (UGV) ve dört ayaklı robotlar, askerlerin durumsal farkındalığını önemli ölçüde artırdı. Bu sistemler, daha önce insan keşif ekipleri için yüksek risk taşıyan bölgelerde gizli ve yakın mesafe keşif yapılmasına olanak sağladı.

    Saldırıda ön safhada insansızlar var

    Tatbikatın en kritik bölümlerinden biri olan yarma ve saldırı aşamasında FPV saldırı dronları ve patlayıcı yüklü insansız kara araçları öncü olarak kullanıldı. Bu sistemler, engelleri temizleyerek birliklerin ilerleyişi için güvenli koridorlar açtı.

    İnsan ve insansız sistemler şehir savaşında birlikte görev aldı Tam Boyutta Gör
    Aynı anda havada görev yapan unsular ise güçlendirilmiş hedefleri yüksek hassasiyetle vurdu. Böylece savunma hatları yukarıdan etkisiz hale getirildi.

    Paletli bir keşif ve taarruz UGV’si ise şehir içindeki hareket kabiliyetiyle öne çıktı. Üzerinde bulunan makineli tüfek, taşınabilir roketatar ve tanksavar güdümlü füze sistemi sahadaki birliklere esnek ve anlık ateş desteği sağladı.

    İnsan ve insansız sistemler şehir savaşında birlikte görev aldı Tam Boyutta Gör
    Tatbikata katılan askerlerden Liang Jiaying, “Dış savunma hatlarını aşmak, saldırı operasyonlarının her zaman en zorlu ve maliyetli aşaması olmuştur. Artık, yolu açmak için maliyet etkin insansız sistemler kullanıyoruz” derken bunun hem kayıpları azalttığını hem de çok katmanlı bir yarma kabiliyeti sağladığını ifade etti.
    İnsan ve insansız sistemler şehir savaşında birlikte görev aldı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan tatbikatın ikinci safhasında dronların sürekli gözetleme ve hedef takibi sağladığı aktarıldı. Karada ise robot köpeklerden oluşan grupların sahada manevralar yaprak bastırma ateşi görevini üstlendiği bildirildi.

    Tatbikata katılan askerlere göre bu tür entegre insan-insansız operasyon modeli, artık standart prosedür haline gelmiş durumda. Bu yaklaşımın geleceğin savaş ortamına uyum sağlama sürecini hızlandırdığı belirtiliyor.

    Bu içerik “Savaşlar sonsuza kadar değişti” dosya konumuzun bir parçasıdır. Bu seride bazı modern otonom çözümleri ele alacağız ve ardından savaş doktrinlerinin nasıl dönüştüğüne değineceğiz.

    Serinin diğer içerikleri;

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 6 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türksat 4a sıralı kanal listesi usb indir bebek arabası önerileri pes 13 süper lig yama merkezi kilit beynine kumanda tanitma silinen oyunda kaldığın yerden devam etme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum