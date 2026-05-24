Çin’den gövde gösterisi: İnsan ve insansız sistemler şehir savaşında birlikte görev aldı

Şehir ortamında kapsamlı senaryo
Tatbikat, çok katlı binalar, dar sokaklar, dikenli teller, beton bariyerler ve güçlendirilmiş sığınaklar gibi unsurları içeren detaylı bir şehir savaş senaryosunda gerçekleştirildi. Ortamın modern şehir savaşlarının karmaşık doğasını yansıtacak şekilde tasarlandığı bildiriliyor.
Saldırıda ön safhada insansızlar var
Tatbikatın en kritik bölümlerinden biri olan yarma ve saldırı aşamasında FPV saldırı dronları ve patlayıcı yüklü insansız kara araçları öncü olarak kullanıldı. Bu sistemler, engelleri temizleyerek birliklerin ilerleyişi için güvenli koridorlar açtı.
Paletli bir keşif ve taarruz UGV’si ise şehir içindeki hareket kabiliyetiyle öne çıktı. Üzerinde bulunan makineli tüfek, taşınabilir roketatar ve tanksavar güdümlü füze sistemi sahadaki birliklere esnek ve anlık ateş desteği sağladı.
Tatbikata katılan askerlere göre bu tür entegre insan-insansız operasyon modeli, artık standart prosedür haline gelmiş durumda. Bu yaklaşımın geleceğin savaş ortamına uyum sağlama sürecini hızlandırdığı belirtiliyor.
Bu içerik “Savaşlar sonsuza kadar değişti” dosya konumuzun bir parçasıdır. Bu seride bazı modern otonom çözümleri ele alacağız ve ardından savaş doktrinlerinin nasıl dönüştüğüne değineceğiz.
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.