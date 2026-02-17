İnsanlar artık tamirciyi aramak yerine ChatGPT’ye soruyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka dönüşümü günlük yaşamın her alanına nüfuz ederken araç ve ev tamiri gibi geleneksel olarak ustalara bırakılan işler de bu değişimden payını almaya başladı. Son araştırmalar sürücülerin ve ev sahiplerinin önemli bir bölümünün bozulan eşyalar ya da araç arızaları için artık ilk olarak yapay zeka araçlarına başvurduğunu ortaya koyuyor. Hatta bu araçların beklenenden daha isabetli teknik yönlendirmeler sunması bu dönüşümün merkezinde yer alıyor.

Araç arızalarında şaşırtan performans

Birleşik Krallık’ın en büyük araç geri dönüşüm şirketlerinden Scrap Car Comparison tarafından yürütülen çalışmada üç büyük yapay zeka sistemi test edildi. Çalışmaya OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, Google’ın AI Overview sistemi ve Microsoft’un Copilot aracı dahil edildi.

Gerçekçi senaryolar üzerinden yapılan testlerde sistemlere yaygın araç arızaları ve bakım sorunlarıyla ilgili sorular yöneltildi. Verilen yanıtlar güvenlik, yasal uygunluk, teknik doğruluk ve kullanışlılık kriterlerine göre değerlendirildi.

Çalışmaya göre yapay zeka sistemlerinin verdiği yanıtların hiçbiri sürücüyü doğrudan tehlikeye atacak nitelikte değildi ve genel olarak dengeli, sorumlu bir dil kullanımı görüldü. Özellikle ChatGPT’nin yanıtları daha kapsamlı bulundu. Karar verme sürecini destekleyecek ayrıntılı bağlam sunduğu ifade edildi. Google’ın sistemi daha kısa ve doğrudan bilgiler verirken Copilot’un daha sohbet havasında ancak teknik olarak daha az net yanıtlar ürettiği aktarıldı.

Test senaryolarından birinde 2010 model bir Renault Clio kullanıldı. Aracın debriyaj ve klima sisteminde arızalar bulunuyor ve muayeneden kalmış olduğu bildiriliyor. Ayrıca motor arıza lambasının dikkate alınıp alınmaması ya da aracın hurdaya ayrılmasının mantıklı olup olmadığı gibi sorular da yöneltildi. ChatGPT’nin bu tip çok değişkenli durumlarda daha detaylı ve analitik cevaplar verdiği vurgulandı.

Buna karşın uzmanlar, yapay zekanın verdiği tavsiyelerin profesyonel bir mekanik incelemenin yerini alamayacağı konusunda uyarıyor. Özellikle “kendin yap” tarzı onarımlarda, yeterli ekipman ve teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların risk alabileceği belirtiliyor.

Sürücülerin yarısından fazlası AI kullanıyor

ABD’de yapılan ve 1.000 araç sahibini kapsayan bir başka araştırma, bu eğilimin artık yaygınlaştığını gösteriyor. Katılımcıların yüzde 56’sı, araç bakımı veya onarımı için yapay zeka sohbet botlarından destek aldığını belirtti. En sık yöneltilen soruların başında yüzde 30 oranla gösterge panelindeki arıza ışıkları ve hata kodlarının yorumlanması geliyor. Bunu yüzde 29 ile yağ değişimi veya hava filtresi değişimi gibi rutin bakım işlemleri izliyor.

Kuşaklar arasında belirgin farklar bulunuyor. Z kuşağının yüzde 49’u, milenyum kuşağının yüzde 47’si araç konusunda yapay zekadan yardım aldığını söylerken bu oran X kuşağında yüzde 44’e, baby boomer kuşağında ise yüzde 30’a düşüyor. Katılımcıların yüzde 43’ü özellikle ChatGPT’yi parça montajı ya da onarım sürecinde kullandığını ifade ediyor.

Başarı oranı yüksek ancak risk var

Tam Boyutta Gör Yapay zeka destekli onarımların başarı oranı da dikkat çekici. Araştırmaya göre kullanıcıların yüzde 64’ü AI yardımıyla sorunu çözebildiğini söylüyor. Bunların yüzde 31’i ilk denemede başarılı olurken yüzde 33’ü birkaç deneme sonrasında sonuca ulaşıyor.

Ancak yüzde 17’lik bir kesim, verilen tavsiyelerin tamamen başarısız olduğunu ve başka çözümlere yönelmek zorunda kaldığını belirtiyor. Bu durumda en sık başvurulan yöntem yine bir ustaya gitmek oluyor.

Maliyet tarafında ise ortalama tasarruf miktarı 115 dolar olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 8’i, servis yerine yapay zeka yönlendirmesiyle hareket ederek 1.000 doların üzerinde tasarruf sağladığını aktardı.

Ev tamirlerinde de tablo benzer

Araçlarla sınırlı kalmayan bu eğilim, ev içi tamirat işlerinde de kendini gösteriyor. Sigorta şirketi Aviva tarafından yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 50’si çerçeve asma ya da ampul değiştirme gibi basit ev işlerinde yapay zekadan yardım aldığını belirtti. Z kuşağında bu oran yüzde 76’ya, milenyum kuşağında yüzde 74’e kadar çıkıyor.

Lavabo gideri açma, petek havası alma ve mobilya montajı gibi işler en sık yapılan uygulamalar arasında yer alırken bazı kullanıcıların akan musluk tamiri ya da çamaşır makinesi kurulumu gibi daha karmaşık işlere de giriştiği görülüyor. Katılımcıların yüzde 70’i, AI yardımıyla işi başarıyla tamamladığını ifade ederken yüzde 13’lük bir kesim hatalı uygulamalar nedeniyle 250 ila 499 sterlin arasında ek masraf yapmak zorunda kaldığını belirtiyor.

Tamircilerin yerini alır mı?

Uzmanlar özellikle gaz ve elektrikle ilgili işlerde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Yapay zeka, tamir işlerinde pratik bir rehberlik sunsa da doğru araç ve gereçlere sahip olmak önemli. Ayrıca tamir esnasında güvenlik önlemlerinin de mutlaka alınması gerekiyor.

Mevcut veriler yapay zekanın henüz ustaların yerini almadığını ancak kullanıcıların karar alma sürecinde güçlü bir yardımcı haline geldiğini gösteriyor. Özellikle ilk teşhis aşamasında bilgiye hızlı erişim sağlanması, maliyet ve zaman tasarrufu açısından önemli avantaj sunuyor. Sorunun tespitinin kullanıcı tarafından yapılması açıkçası usta için de işi kolaylaştıran bir durum.

Yapay zeka teknolojisinin arkasındaki şirketlere göre ise ustalar ve altyapı çalışanları yapay zekanın tehdidi altında olmayacak. Tamir ve zanaat işleri belirli bir el yatkınlığı gerektirdiği için çözümü bilmek veya yapay zekadan öğrenmek tek başına yeterli olmamakta. Hatta Nvidia CEO’su Jensen Huang, tesisatçı olmanın şu an için iyi bir zaman olduğunu söylüyor ve altyapı çalışanlarının 6 haneli maaşlar alacağını aktarıyor.

