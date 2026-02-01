İnsanlarla etkileşim için tasarlanan yeni “yumuşak” insansı robot: Sprout

Tam Boyutta Gör Robotik girişimi Fauna Robotics, yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığı yeni insansı robotu Sprout’u tanıttı. Yaklaşık 1,05 metre boyunda olan Sprout, sert metal yüzeyler yerine yumuşak köpük kaplı bir gövde, geniş bir kafa yapısı ve oldukça sevimli kaşlara sahip. Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Rob Cochran, tasarımın Baymax ve Jetgiller’in Rosie’si gibi bilim kurgunun daha “dost canlısı” robotlarından ilham aldığını belirtiyor. Bu yaklaşımın temel amacı, robotu hem fiziksel olarak güvenli hem de sosyal açıdan yaklaşılabilir kılmak.

Üstünde çalışılacak temel bir platform

Hareketli uzuvlara ve kavrayıcı ellere sahip olan Sprout, ilk bakışta bulaşık yıkamak, evi toparlamak ya da Tesla Optimus ve Boston Dynamics Atlas gibi robotlarla birlikte bir üretim hattında çalışmak için hazır görünüyor. Görünmekle kalmıyor, bu alanda önemli potansiyele de sahip. Ancak Fauna Robotics’in öncelikli hedefi bu tür doğrudan görevler değil. Sprout, esas olarak kendi insansı robot platformunu sıfırdan geliştirecek kaynağa sahip olmayan robotik geliştiriciler, araştırmacılar, üniversiteler ve meraklı mühendisler için tasarlanmış bir temel platform olarak konumlandırılıyor.

Tam Boyutta Gör Şirketin verdiği bilgiye göre Sprout, hareket, algılama, navigasyon ve yüz ifadeleri gibi temel yetenekleri “kutudan çıktığı anda” çalışır durumda sunuyor. Böylece geliştiriciler, robotu yürümeyi öğretmek gibi temel konularla uğraşmak yerine doğrudan kendi uygulamalarına ve senaryolarına odaklanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Sprout’un ilk etapta laboratuvarlar ve araştırma merkezlerinde kullanılması planlansa da, tasarım sürecinde insanlarla aynı ortamda çalışabilmesi önemli bir kriter olmuş. Robotun hafif ve sessiz olması, yapısında sıkışma noktaları veya keskin kenarlar bulunmaması özellikle güvenlik açısından öne çıkıyor. Henüz çamaşır katlayabilecek seviyede olmasa da Fauna Robotics, bu tür görevlerin ileride mümkün olabileceğini vurguluyor.

İnsansı robotların katı hal batarya talebi ciddi ölçüde artacak 3 gün önce eklendi

Sprout, tamamen yeni bir insansı robot geliştirmeye kıyasla daha erişilebilir bir seçenek sunsa da 50 bin dolarlık fiyat etiketi onu bireysel tüketiciler için ulaşılmaz kılıyor. Buna rağmen Fauna Robotics’in ilk müşterileri arasında Disney ve Boston Dynamics gibi sektörün önemli isimlerinin yer alması dikkat çekiyor. Atlas gibi gelişmiş insansı robotların maliyeti açıklanmamış olsa da Sprout’un olası bir düşme veya hasar durumunda çok daha düşük maliyetle onarılabilir olması, onu özellikle araştırma ve prototipleme aşamaları için cazip bir alternatif haline getiriyor.

İnsanlar için tasarlanan yeni insansı "yumuşak" robot: Sprout

