Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İnsanlarla etkileşim için tasarlanan yeni “yumuşak” insansı robot: Sprout

    Fauna Robotics, yumuşak gövdesi ve ifade odaklı tasarımıyla öne çıkan insansı robotu Sprout’u tanıttı. 1,05 metre boyundaki robot, geliştiriciler için güvenli bir platform sunuyor.

    İnsanlar için tasarlanan yeni insansı “yumuşak” robot: Sprout Tam Boyutta Gör
    Robotik girişimi Fauna Robotics, yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığı yeni insansı robotu Sprout’u tanıttı. Yaklaşık 1,05 metre boyunda olan Sprout, sert metal yüzeyler yerine yumuşak köpük kaplı bir gövde, geniş bir kafa yapısı ve oldukça sevimli kaşlara sahip. Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Rob Cochran, tasarımın Baymax ve Jetgiller’in Rosie’si gibi bilim kurgunun daha “dost canlısı” robotlarından ilham aldığını belirtiyor. Bu yaklaşımın temel amacı, robotu hem fiziksel olarak güvenli hem de sosyal açıdan yaklaşılabilir kılmak.

    Üstünde çalışılacak temel bir platform

    Hareketli uzuvlara ve kavrayıcı ellere sahip olan Sprout, ilk bakışta bulaşık yıkamak, evi toparlamak ya da Tesla Optimus ve Boston Dynamics Atlas gibi robotlarla birlikte bir üretim hattında çalışmak için hazır görünüyor. Görünmekle kalmıyor, bu alanda önemli potansiyele de sahip. Ancak Fauna Robotics’in öncelikli hedefi bu tür doğrudan görevler değil. Sprout, esas olarak kendi insansı robot platformunu sıfırdan geliştirecek kaynağa sahip olmayan robotik geliştiriciler, araştırmacılar, üniversiteler ve meraklı mühendisler için tasarlanmış bir temel platform olarak konumlandırılıyor.

    İnsanlar için tasarlanan yeni insansı “yumuşak” robot: Sprout Tam Boyutta Gör
    Şirketin verdiği bilgiye göre Sprout, hareket, algılama, navigasyon ve yüz ifadeleri gibi temel yetenekleri “kutudan çıktığı anda” çalışır durumda sunuyor. Böylece geliştiriciler, robotu yürümeyi öğretmek gibi temel konularla uğraşmak yerine doğrudan kendi uygulamalarına ve senaryolarına odaklanabiliyor.
    İnsanlar için tasarlanan yeni insansı “yumuşak” robot: Sprout Tam Boyutta Gör
    Sprout’un ilk etapta laboratuvarlar ve araştırma merkezlerinde kullanılması planlansa da, tasarım sürecinde insanlarla aynı ortamda çalışabilmesi önemli bir kriter olmuş. Robotun hafif ve sessiz olması, yapısında sıkışma noktaları veya keskin kenarlar bulunmaması özellikle güvenlik açısından öne çıkıyor. Henüz çamaşır katlayabilecek seviyede olmasa da Fauna Robotics, bu tür görevlerin ileride mümkün olabileceğini vurguluyor.

    Sprout, tamamen yeni bir insansı robot geliştirmeye kıyasla daha erişilebilir bir seçenek sunsa da 50 bin dolarlık fiyat etiketi onu bireysel tüketiciler için ulaşılmaz kılıyor. Buna rağmen Fauna Robotics’in ilk müşterileri arasında Disney ve Boston Dynamics gibi sektörün önemli isimlerinin yer alması dikkat çekiyor. Atlas gibi gelişmiş insansı robotların maliyeti açıklanmamış olsa da Sprout’un olası bir düşme veya hasar durumunda çok daha düşük maliyetle onarılabilir olması, onu özellikle araştırma ve prototipleme aşamaları için cazip bir alternatif haline getiriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vital 1.5 kcal kullanıcı yorumları kızdırma bujisi lambası yanmıyor araç ipotekli kredi excalibur control center silikon lekesi nasıl çıkar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CROSSHAIR 17 HX
    MSI CROSSHAIR 17 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum