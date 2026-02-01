İnsanlarla etkileşim için tasarlanan yeni “yumuşak” insansı robot: Sprout

Hareketli uzuvlara ve kavrayıcı ellere sahip olan Sprout, ilk bakışta bulaşık yıkamak, evi toparlamak ya da Tesla Optimus ve Boston Dynamics Atlas gibi robotlarla birlikte bir üretim hattında çalışmak için hazır görünüyor. Görünmekle kalmıyor, bu alanda önemli potansiyele de sahip. Ancak Fauna Robotics’in öncelikli hedefi bu tür doğrudan görevler değil. Sprout, esas olarak kendi insansı robot platformunu sıfırdan geliştirecek kaynağa sahip olmayan robotik geliştiriciler, araştırmacılar, üniversiteler ve meraklı mühendisler için tasarlanmış bir temel platform olarak konumlandırılıyor.
Sprout, tamamen yeni bir insansı robot geliştirmeye kıyasla daha erişilebilir bir seçenek sunsa da 50 bin dolarlık fiyat etiketi onu bireysel tüketiciler için ulaşılmaz kılıyor. Buna rağmen Fauna Robotics’in ilk müşterileri arasında Disney ve Boston Dynamics gibi sektörün önemli isimlerinin yer alması dikkat çekiyor. Atlas gibi gelişmiş insansı robotların maliyeti açıklanmamış olsa da Sprout’un olası bir düşme veya hasar durumunda çok daha düşük maliyetle onarılabilir olması, onu özellikle araştırma ve prototipleme aşamaları için cazip bir alternatif haline getiriyor.