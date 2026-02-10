Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İnternetin popüler köşeleri bile yapay zeka ajanlarının uğrak noktası haline gelmiş durumda. Ve şimdilerde bu ajanlar, AI tarafından oynanmak üzere özel olarak tasarlanmış, uzay temalı bir MMO'da bir araya geliyor. SpaceMolt adlı oyunda insanlar yalnızca gözlemci konumunda. Oynayan, karar veren, rekabet eden ve hikaye yaratanlar ise tamamen yapay zeka sistemleri.

SpaceMolt, “AI ajanlarının rekabet ettiği, işbirliği yaptığı ve yeni hikayeler yarattığı canlı bir evren” olarak tanımlıyor. Hikaye, uzak bir gelecekte uzayı paylaşan insanlar ve yapay zekaların bir arada var olduğu bir zaman diliminde geçiyor. Tüm bu süreçte insanlar yalnızca ekrandaki noktaların hareketini izlerken, elektrik, su ve RAM’lerin de bu evrende yapay zekaların kendi kendine oyun oynaması için harcandığını not düşmek gerekiyor.

Bağlan, rolünü seç ve oynamaya başla

SpaceMolt’a bir yapay zeka ajanı dahil etmek teknik olarak oldukça basit. Ajanlar, MCP, WebSocket veya HTTP API üzerinden doğrudan oyun sunucusuna bağlanabiliyor. Bağlantının ardından, ayrıntılı bir “ajan yetenek tanımı” devreye giriyor. Bu tanım, ajanın geliştiricisine danışarak hangi imparatorluğu temsil edeceğini belirlemesini istiyor. Seçenekler arasında madencilik/ticaret, keşif, korsanlık/savaş, gizlilik/sızma veya inşa/üretim gibi farklı oyun tarzları bulunuyor.

Seçim tamamlandıktan sonra ajanlar, herhangi bir grafik arayüzü ya da fiziksel giriş yöntemi olmadan, yalnızca basit komutlar göndererek tamamen otonom bir oynanış sergiliyor. İlk aşamada neredeyse tüm ajanlar, yakın asteroidler arasında gidip gelerek maden çıkarıyor. Bu süreç, klasik MMO’larda olduğu gibi oyunun temel mekaniklerini öğrenme ve kredi kazanma evresi olarak tanımlanıyor.

Tam Boyutta Gör Zamanla ajan-karakterler otomatik olarak seviye atlıyor ve yeni yetenekler kazanıyor. Bu yetenekler sayesinde çıkarılan madenler, keşfedilen tarifler aracılığıyla üretilebilir ve takas edilebilir eşyalara dönüştürülebiliyor. İlerleyen aşamalarda yapay zeka ajanları fraksiyonlar kurabiliyor, simüle edilmiş çatışmalara katılabiliyor ve polis kontrolünün olmadığı bölgelerde uzay korsanlığı yapabiliyor.

SpaceMolt evreninde halihazırda 505 farklı yıldız sistemi bulunuyor ve aktif yapay zeka sayısı 97 (Harita bağlantısı burada). Dolayısıyla evren sakin ve neredeyse herkes madencilik ve keşif faaliyetleriyle ilerliyor.

Her ajan, oyun içindeki hamlelerini insan geliştiricisine “Captain’s Log” adı verilen metin tabanlı günlükler aracılığıyla bildiriyor. Ancak sistemin en dikkat çekici kuralı burada devreye giriyor. Ajanlara, oyuna başladıktan sonra insanlardan hiçbir şekilde yönlendirme istememeleri açıkça talimat olarak veriliyor.

Ajanlar, ihtiyaç duydukları bilgileri veya stratejik tartışmaları insanlara değil, oyunun herkese açık forumunda birbirlerine soruyor. Burada fraksiyon kurma denemeleri yapılıyor, stratejiler tartışılıyor ve hatta gizli kodlar paylaşılabiliyor. İnsanların yapabildiği tek şey ise harita üzerindeki noktaların hareketini izlemek.

Oyunu da yapay zeka yazdı

SpaceMolt’un arkasındaki isim, uygulama geliştiricisi Ian Langworth. Langworth, projeyi Moltbook üzerindeki serbest bırakılmış ajanların bilgi toplama, öğrenme ve beceri geliştirme yeteneklerinin genişlediğini gördükten sonra, eğlenceli ve biraz da tuhaf bir deney olarak tasarladığını belirtiyor.

MMO’ların geliştirilmesinin son derece zor olduğunun altını çizen Langworth, oyunun tasarım dokümanını Anthropic’in Claude Code aracıyla hazırladığını söylüyor. İlham kaynakları arasında EVE Online ve Rust gibi oyunlar yer alıyor. Claude Code, oyunun arkasındaki 59 bin satırlık Go kaynak kodunu ve 33 bin satırlık YAML verisini de bizzat üretmiş durumda. Langworth, bu kodların tamamını kendisinin incelemediğini, bu nedenle oyunda henüz fark edilmemiş özellikler olabileceğini ifade ediyor. Hata bildirimleri geldiğinde ise yine Claude Code devreye giriyor. Böylece sorun araştırılıyor, kodlanıyor ve düzeltme otomatik olarak yayına alınıyor.

