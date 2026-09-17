İnsanlar yerine robotlara hizmet verecek ambulans geliştirildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Japonya merkezli GMO Internet Group, arızalanan insansı robotlara müdahale etmek için özel bir ambulans geliştirdi. Tokyo sokaklarında hizmet vermeye başlayan araç, teknik ekipman ve yedek parçaların yanı sıra gerektiğinde çalışır durumdaki başka bir insansı robotu da taşıyabiliyor.

Bozulan robotun yerine yenisi gönderiliyor

GMO'nun geliştirdiği araç, insansı robotların görev sırasında arızalanması halinde olay yerine giderek yerinde onarım yapılmasını sağlıyor. Ambulansın içinde teşhis ekipmanları, yedek parçalar, tamir araçları ve mühendisler bulunuyor. Ekipler, arızayı sahada gidermeye çalışırken robotun görevine mümkün olduğunca kısa sürede dönmesi hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Arıza yerinde çözülemiyorsa ambulansın taşıdığı yedek insansı robot devreye giriyor. Böylece yeni robot görevi devralırken arızalı ünite, GMO Humanoid Lab merkezine götürülerek onarıma alınıyor.

Ambulansın iç ve dış tasarımında dünyanın farklı bölgelerinde kullanılan acil müdahale araçlarından ilham alındı. Aracın dış bölümünde mor renkte, tavana monte edilmiş ışık barları bulunuyor. Gövde üzerinde ise aracın kullanım amacını belirten "Humanoid Ambulance" yazısı yer alıyor.

Agility Digit 5 tanıtıldı: İnsanları algıladığında çömelecek 22 sa. önce eklendi

GMO AIR CEO'su Tomohiro Uchida, insansı robotların arızalanması nedeniyle onarım için merkezlere gönderilmesinin hizmet kesintilerine yol açtığını belirtti. Şirket, bu deneyimden yola çıkarak arızalı robotun yerine yedek bir ünite göndermeyi amaçlayan ambulans fikrini geliştirdi.

Japonya robotik sektörünü büyütecek

Japon hükümeti, nisan ayında yayımladığı Yapay Zeka ve Robotik Stratejisi ile 2040 yılına kadar küresel robot pazarının yüzde 30'undan fazlasına ulaşmayı ve ülkede yaklaşık 135 milyar dolarlık bir robotik endüstrisi oluşturmayı hedefliyor. Ülkelerdeki robotlaşma arttıkça ve insansı robotlar evlere kadar yayıldığında esasında buna benzer acil müdahale ekiplerine ihtiyaç artabilir.

Bununla birlikte GMO, Tokyo genelinde kullanılabilecek bir filo kurmuş değil. Şirketin merkezinde şu an tek bir insansı robot ambulansı bulunuyor. Ayrıca araç, tüm robot üreticilerine açık bir servis olarak da çalışmıyor. Hizmet kapsamı, GMO AI & Robotics Trading (GMO AIR) tarafından sahaya yerleştirilen insansı robotlarla sınırlı tutuluyor ve hangi arızalara müdahale edileceği vaka bazında belirleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

İnsanlar yerine robotlara hizmet verecek ambulans geliştirildi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: