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    İnsanlar yerine robotlara hizmet verecek ambulans geliştirildi

    Japonya’da insansı robotlar için geliştirilen özel ambulans hizmete girdi. Arızalanan robotlara yerinde müdahale edilirken eğer onarım mümkün olmazsa yedek robot devreye alınıyor.

    İnsanlar yerine robotlara hizmet verecek ambulans geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Japonya merkezli GMO Internet Group, arızalanan insansı robotlara müdahale etmek için özel bir ambulans geliştirdi. Tokyo sokaklarında hizmet vermeye başlayan araç, teknik ekipman ve yedek parçaların yanı sıra gerektiğinde çalışır durumdaki başka bir insansı robotu da taşıyabiliyor.

    Bozulan robotun yerine yenisi gönderiliyor

    GMO'nun geliştirdiği araç, insansı robotların görev sırasında arızalanması halinde olay yerine giderek yerinde onarım yapılmasını sağlıyor. Ambulansın içinde teşhis ekipmanları, yedek parçalar, tamir araçları ve mühendisler bulunuyor. Ekipler, arızayı sahada gidermeye çalışırken robotun görevine mümkün olduğunca kısa sürede dönmesi hedefleniyor.

    İnsanlar yerine robotlara hizmet verecek ambulans geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Arıza yerinde çözülemiyorsa ambulansın taşıdığı yedek insansı robot devreye giriyor. Böylece yeni robot görevi devralırken arızalı ünite, GMO Humanoid Lab merkezine götürülerek onarıma alınıyor.

    Ambulansın iç ve dış tasarımında dünyanın farklı bölgelerinde kullanılan acil müdahale araçlarından ilham alındı. Aracın dış bölümünde mor renkte, tavana monte edilmiş ışık barları bulunuyor. Gövde üzerinde ise aracın kullanım amacını belirten "Humanoid Ambulance" yazısı yer alıyor.

    GMO AIR CEO'su Tomohiro Uchida, insansı robotların arızalanması nedeniyle onarım için merkezlere gönderilmesinin hizmet kesintilerine yol açtığını belirtti. Şirket, bu deneyimden yola çıkarak arızalı robotun yerine yedek bir ünite göndermeyi amaçlayan ambulans fikrini geliştirdi.

    Japonya robotik sektörünü büyütecek

    Japon hükümeti, nisan ayında yayımladığı Yapay Zeka ve Robotik Stratejisi ile 2040 yılına kadar küresel robot pazarının yüzde 30'undan fazlasına ulaşmayı ve ülkede yaklaşık 135 milyar dolarlık bir robotik endüstrisi oluşturmayı hedefliyor. Ülkelerdeki robotlaşma arttıkça ve insansı robotlar evlere kadar yayıldığında esasında buna benzer acil müdahale ekiplerine ihtiyaç artabilir.

    Bununla birlikte GMO, Tokyo genelinde kullanılabilecek bir filo kurmuş değil. Şirketin merkezinde şu an tek bir insansı robot ambulansı bulunuyor. Ayrıca araç, tüm robot üreticilerine açık bir servis olarak da çalışmıyor. Hizmet kapsamı, GMO AI & Robotics Trading (GMO AIR) tarafından sahaya yerleştirilen insansı robotlarla sınırlı tutuluyor ve hangi arızalara müdahale edileceği vaka bazında belirleniyor.

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