    İnsanların her yıl daha az konuştuğu ortaya çıktı: Bebekleri de etkiliyor

    Araştırmalar, dijitalleşme ve değişen alışkanlıklarla birlikte insanların yüz yüze iletişimde daha az konuşur hale geldiğini ve günlük konuşma miktarının yıllar içinde gerilediğini ortaya koyuyor.

    ABD’de Missouri-Kansas City Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, insanların yüz yüze kurduğu sözlü iletişimin son yıllarda belirgin biçimde azaldığını ortaya koydu. Çalışmaya göre 2005 ile 2019 yılları arasında bireylerin günlük konuşma miktarı yaklaşık yüzde 28 oranında geriledi.

    Araştırmacılar, 2005 yılında bir kişinin günde ortalama 16.632 kelime kullandığını, 2019’a gelindiğinde bu sayının 11.900 kelimeye düştüğünü tespit etti. Verilerin, 22 farklı çalışma kapsamında 2 binden fazla kişinin günlük yaşamlarının ses kaydı analiz edilerek elde edildiği belirtildi.

    Uzmanlar, özellikle pandemi sonrası dönemde bu düşüşün daha da hızlanmış olabileceğine dikkat çekiyor.

    Araştırma ekibine göre bu gerilemenin temel nedenleri arasında dijital alışkanlıkların yaygınlaşması yer alıyor. Uygulama üzerinden sipariş verme, mesajlaşmanın günlük iletişimin ana biçimi haline gelmesi ve sosyal hayatın büyük ölçüde çevrim içi platformlara taşınması, yüz yüze konuşma fırsatlarını azaltıyor.

    Çalışmayı değerlendiren uzmanlar, bu değişimin yalnızca “küçük sohbetleri” değil, genel iletişim biçimini de etkilediğini vurguluyor.

    Gençler daha az konuşuyor

    Araştırma, konuşma azalmasının tüm yaş gruplarında görüldüğünü ancak gençlerde etkisinin biraz daha belirgin olduğunu ortaya koydu. 25 yaş altındaki bireylerde her yıl günlük konuşma miktarının ortalama 451 kelime azaldığı, 25 yaş üzerindekilerde ise bu düşüşün 314 kelime seviyesinde olduğu belirlendi.

    Genel ortalamada ise günlük konuşma miktarının her yıl yaklaşık 338 kelime azaldığı hesaplandı. Bu eğilimin aynı şekilde sürmesi halinde günümüzde bazı bireylerin günlük konuşmasının 10 bin kelimenin altına inmiş olabileceği değerlendiriliyor.

    Araştırmada, iletişimdeki bu azalmanın yalnızca sosyal değil, psikolojik sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, insan etkileşiminin azalmasının yalnızlık hissini artırabileceğini ve bireylerin daha sınırlı sosyal çevrelere kapanabileceğini belirtiyor.

    Ayrıca konuşma pratiğinin azalmasının temel iletişim becerilerini de zayıflatabileceği, özellikle karşılıklı konuşmalarda söz kesmeme gibi basit görünen sosyal kuralların bile zamanla aşınabileceği vurgulanıyor.

    Konuşma sıklığındaki düşüşün etkileri yalnızca yetişkinlerle sınırlı değil. Araştırma, ebeveynlerin telefon kullanımı ile bebeklerle kurulan iletişim arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor.

    Ev ortamında yapılan ses kayıtlarının analizine göre ebeveynlerin telefonla meşgul olduğu anlarda bebeklerine yönelttikleri kelime sayısı yüzde 16 oranında azalıyor. Uzmanlar, çocukluk döneminde duyulan kelime sayısının kelime dağarcığının gelişimi ve akademik başarı üzerinde belirleyici olduğunu vurguluyor.

