İnsanlığın neden olduğu iklim değişikliği, bir memeli türünün soyunu tüketti

Avustralya hükümeti, insanların sebebiyet verdiği iklim değişikliği nedeniyle bir memeli türünün yok olduğunu duyurdu. Bu durum aynı zamanda insanlık tarihinde bir ilk olarak kabul ediliyor.

Scientific American’ın paylaştığı bilgilere göre “Bramble Cay mozaik kuyruklu sıçanı” olarak bilinen küçük bir kemirgen türü artık Dünya üzerinde yaşamıyor.

Yükselen deniz seviyesi ve gitgide şiddetlenen fırtınalar sebebiyle yaşadığı küçük adadaki tüm yiyecek kaynaklarından olan hayvan böylece yaşama şansını da kaybetti. Söz konusu durum ise insanlığın çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin ne gibi sonuçlar doğurabileceğinin küçük bir göstergesi olarak tarihteki yerini almış bulunuyor.

En son 2009 yılında görülmüş

Avustralya Çevre ve Enerji Bakanlığı’nın bu yıl yayınladığı rapor, ülkenin tehlike ve tehdit altında olan türlerini korumak için bir bilgilendirme amacı güdüyor. Aynı rapor; 2009 yılından beri görülmeyen Bramble Cay sıçanını da tehlike altında olan tür kategorisinden, soyu tükenmiş tür kategorisine yükseltmiş.

Küçük bir adada yaşamış olan bir kemirgenin yok oluşu tüm türlerin ortadan kalkacağı anlamına gelmese de söz konusu gelişme, gezegen üzerinde yarattığımız geri döndürülemez tahribatın acı bir anımsatıcısı olarak hafızalarda yer edecektir.

https://blogs.scientificamerican.com/extinction-countdown/climate-change-claims-its-first-mammal-extinction/