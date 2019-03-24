Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İnsanlığın neden olduğu iklim değişikliği, bir memeli türünün soyunu tüketti

İnsanoğlu olarak sebep olduğumuz iklim değişikliği bir türün yok olmasına neden oldu. Avustralya'da yaşayan bir kemirgen türü, suların yükselmesi ve fırtınalar nedeniyle aç kalarak yok oldu.
1 ay
5,1b
1
15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İnsanlığın neden olduğu iklim değişikliği, bir memeli türünün soyunu tüketti

Avustralya hükümeti, insanların sebebiyet verdiği iklim değişikliği nedeniyle bir memeli türünün yok olduğunu duyurdu. Bu durum aynı zamanda insanlık tarihinde bir ilk olarak kabul ediliyor.

Scientific American’ın paylaştığı bilgilere göre “Bramble Cay mozaik kuyruklu sıçanı” olarak bilinen küçük bir kemirgen türü artık Dünya üzerinde yaşamıyor.

Yükselen deniz seviyesi ve gitgide şiddetlenen fırtınalar sebebiyle yaşadığı küçük adadaki tüm yiyecek kaynaklarından olan hayvan böylece yaşama şansını da kaybetti. Söz konusu durum ise insanlığın çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin ne gibi sonuçlar doğurabileceğinin küçük bir göstergesi olarak tarihteki yerini almış bulunuyor.

En son 2009 yılında görülmüş

Avustralya Çevre ve Enerji Bakanlığı’nın bu yıl yayınladığı rapor, ülkenin tehlike ve tehdit altında olan türlerini korumak için bir bilgilendirme amacı güdüyor. Aynı rapor; 2009 yılından beri görülmeyen Bramble Cay sıçanını da tehlike altında olan tür kategorisinden, soyu tükenmiş tür kategorisine yükseltmiş.

Küçük bir adada yaşamış olan bir kemirgenin yok oluşu tüm türlerin ortadan kalkacağı anlamına gelmese de söz konusu gelişme, gezegen üzerinde yarattığımız geri döndürülemez tahribatın acı bir anımsatıcısı olarak hafızalarda yer edecektir.


https://blogs.scientificamerican.com/extinction-countdown/climate-change-claims-its-first-mammal-extinction/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Tugrul_512bit 1 ay en beğenilen
Meteor gibiyiz. Dinozoru gelse tanımayız. Her türlü içine ederiz bu dünyanın. Yeterki başa gelenler çevreyi değil parayı düşünsün.
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 1 ay
Besin zincirinden bir canlı eksildi. Dengeler ufak ufak değişebilir.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 1 ay
Biribirimizi tüketirken hayvanlar da payını alıyor.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
PeYLeR. 1 ay
Evrime ayak uyduramamış demek ki !.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nacikiyak 1 ay
insanlar bu dünyanın kanseri tümör yayılıyor kanser gibi herşeye saldırıyoruz dünya da ısınmaya başladı (vücüd ateşlendi) ya dünya kazanacak bizi yenecek , yada kanser kazanacak hem dünya hem biz kaybedeceğiz
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FONTEN LA 1 ay
Evrim, önce kendi evlatlarını yermiş !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kuruwa 1 ay
Daha kendimizi yok edeceğiz bu kafayla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kakarikikiri 1 ay
dünyayı tüketiyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 1 ay
Kim ne derse desin iklim değişikliği denen bir şey var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 ay
insanlar bir tek sorun yaratan sorunun soyunu tüketemedi gitti !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The souls migration 1 ay
ya bu minik şekerlerden bizim istanbul hadımköy' deki sanayi bölgesinde çok var. üzülmelerine gerek yok buradan transfer yaparız istiyorlarsa..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 1 ay
Ülkenin biri iklim değişikliğini ve insanın bundaki elini kabul etmez, diğeri gider bir adada türü sona eren bir hayvanı insanın neden olduğu iklim değişikliğine bağlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 1 ay
Dünyayı ekosistemi bozan biz insanlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5139 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iklim değişikliği, soyu tükenen hayvanlar ve
5 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Gökhan Gülsün MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Volkswagen Caravelle'in dört tekerlekten çekişli versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu 1 ay Microsoft’un Chromium tabanlı Edge tarayıcısı sızdırıldı 1 ay Tesla, Model 3'ü hackleyen takıma ödül olarak otomobil verdi 1 ay Gmail değişiklikleri IFTTT ayarlarını olumsuz etkiledi 1 ay PlayStation 4 için bu yıl yayınlanacak en iyi 10 oyun 1 ay Microsoft, dosya gezgininin tasarımını yenileyecek 1 ay Xiaomi Mi 9 SE yakında tüm dünyada satışa sunulabilir 1 ay BNB kripto parası müthiş bir sıçrama yaptı 1 ay 1 milyondan fazla Mac cihazı sahte Flash Player kurbanı oldu 1 ay Google, yeni oyun servisi Stadia için olması gereken internet hızı gereksinimlerini açıkladı 1 ay Netflix’in Beren Saat’li dizisinin ismi “Atiye” olarak açıklandı 1 ay Apple bugün neler tanıtacak? 1 ay Efsane Supernatural dizisi 15 sezon sonra bitiyor 1 ay Apple'ın bugün tanıtacağı yeni hizmetlerinin fiyatlandırması ortaya çıktı 1 ay Huawei MateBook X Pro (2018) Türkiye’de satışa sunuldu 1 ay NASA'nın Mars'a göndereceği helikopter büyük potansiyel taşıyor 1 ay Microsoft Telefonunuz uygulaması ile Android cihazlara link paylaşın 1 ay NASA, izleyenleri Samanyolu galaksisinin merkezine götüren 360 derecelik video yayınladı 1 ay Nokia 5.1 Plus mercek altında | Nokia yeniden Türkiye'de 1 ay Mozilla'nın ücretsiz dosya paylaşım uygulaması Firefox Send Android kullanıcıları ile buluştu 1 ay GÖRÜNTÜLENEN İnsanlığın neden olduğu iklim değişikliği, bir memeli türünün soyunu tüketti Sonraki ASELSAN, F-16'lar için AESA radarı üretecek 1 ay Bakan Turhan açıkladı: 5G 2020'de ülkemize geliyor 1 ay Tesla, ticari sırlarını çaldıkları gerekçesiyle dört eski çalışanına dava açtı 1 ay Huawei P30 Pro bu kez ürün kutusuyla birlikte ortaya çıktı 1 ay Canon'un yeni EOS R fotoğraf makineleri bu yıl piyasaya sürülmeyebilir 1 ay Motorola One Vision delikli ekran ve 3.290 mAh pille gelecek 1 ay The Division 2 İlk İzlenim 1 ay Mozilla, Firefox tarayıcısını iPad için optimize etti 1 ay iPad Pro'lara uygun fiyatlı Logitech Crayon kalem desteği geliyor 1 ay Gözleri ve bağırsakları bile korunan 518 milyon yıllık fosiller 1 ay Sikorsky ve Boeing'in yüksek hızlı, çift pervaneli helikopteri ilk kez uçtu 1 ay Yeni AirPods’un rakibi Apple’dan gelecek 1 ay Yeni bir Safari açığı tüm Mac sistemini riske sokuyor 1 ay TP-Link fiyat-performansa oynayan yeni yönlendiricisini duyurdu 1 ay Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain oyunlarının sistem gereksinimleri açıklandı 1 ay Tesla’nın araç içi internet tarayıcısı Chromium tabanlı oluyor 1 ay Hafifliğiyle iddialı Xiaomi Mi Notebook Air, 26 Mart tarihinde tanıtılacak 1 ay Xiaomi, Google Lens’i MIUI kamera uygulamasına entegre etti 1 ay PUBG mobilden günlük 6 saatlik oyun sınırı 1 ay Türk oyun firmalarında staj imkanı! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim