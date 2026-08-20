İnsansı robot pazarında tarihi sıçrama: 2026'nın ilk yarısında sevkiyatlar üçe katlandı

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ ve robotik alanında eş zamanlı olarak yaşanan gelişmeler, bir dönem bilim-kurgu eserlerine özgü olan insansı robotları bugün artık gerçeğe dönüştürmüş durumda. Öyle ki bu robotlar artık fuar alanlarının ötesine geçip, insan işçilerin yanı sıra görev alacakları üretim tesislerine transfer oluyor. Üstelik bu robot işçilere yoğun talep var. Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından yayımlanan son rapora göre, 2026'nın ilk yarısında küresel insansı robot sevkiyatları yıllık bazda yaklaşık %300 artarak 22.000 birimi geride bıraktı. Bu tablo, sektörün artık büyük ölçekli ticari dağıtıma hazır olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Pazarı Çinli Şirketler Domine Ediyor

Bu hızlı büyümenin merkezinde ise Çinli teknoloji şirketleri yer alıyor. Tesla ve Figure AI gibi batılı şirketler dikkat çekici prototipler ortaya koysa da, konu seri üretime hazır insansı robotlara gelince Çinli şirketler açık ara önde gidiyor. Nitekim küresel ölçekte en çok sevkiyat yapan ilk beş şirketin tamamını Çinli üreticiler oluşturuyor. Bu şirketler toplam küresel sevkiyatın %86'sını tek başlarına oluşturuyor.

Sevkiyat hacminde pazarın tartışmasız lideri olan AGIBOT, yılın ilk yarısında yaklaşık 9.700 birimlik sevkiyat gerçekleştirerek %43'ü aşan devasa bir pazar payına ulaştı. AGIBOT'u, 7.000'den fazla sevkiyat ile bir diğer önemli üretici Unitree takip ediyor. Listenin geri kalanını ise sırasıyla Galbot, UBTECH ve Leju Robotics oluşturuyor.

Kaliforniya merkezli araştırma şirketi Smart Analytics Global'in geçtiğimiz günlerde yayımladığı ayrı bir raporda Çinli şirketlerin pazardaki bu üstünlüğünü doğruluyor.

Çin, insansı robot pazarını ele geçirdi 1 hf. önce eklendi

Robotlar Daha Üretilmeden Satılıyor

Tam Boyutta Gör İnsansı robot sevkiyatlarındaki bu dramatik artışın arkasındaki başlıca itici güç, kullanım senaryolarının gerçek dünya endüstriyel uygulamalarına doğru evrilmesi. Sevkiyatlarda ibre hızla sanayi ve hizmet sektörüne kayıyor. Örneğin sektör lideri AGIBOT, G2 model robotlarını Longcheer Technology ve Joyson Electronics ile kurduğu ortaklıklar sayesinde doğrudan üretim hatlarında konuşlandırmaya başladı. Benzer şekilde Galbot, geçtiğimiz Mart ayında batarya devi CATL'nin üretim hatlarında başarılı testler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Üretilecek robotlar için şimdiden bu tarz anlaşmalar yapılmış olması, şirketlerin üretim hedeflerini de büyütüyor. Örneğin UBTECH, Walker S serisi robotları için 2026 yılı sevkiyat tahminini 2.000-3.000 bandından 5.000 birime yükseltti.

Counterpoint'in raporu, sektördeki bu ivmenin yılın geri kalanında da artarak devam edeceğine işaret ediyor. 2026 yılının tamamı için küresel sevkiyatların 50.000 birimi aşması ve yıllık bazda %210'luk bir büyüme kaydedilmesi öngörülüyor. Yılın ikinci yarısında, test aşamasındaki birçok pilot projenin toplu üretime geçmesi bekleniyor.

Önümüzdeki beş yıllık projeksiyonda ise endüstriyel kullanım ve hizmet alanlarının, araştırma ve eğlenceyi tamamen gölgede bırakarak birincil talep kaynağı hâline geleceği öngörülüyor. Bu dönüşüm yaşanırken, şirketler arasındaki rekabetin doğası da değişecek. Önümüzdeki dönemde pazar liderliğini belirleyecek olan şey yalnızca robotların tekil model performansı olmayacak. Başarıyı; gelişmiş modeller sunabilen, robotları belirli iş kollarına dikey olarak entegre edebilen ve bu süreçleri kusursuz bir veri sistemiyle destekleyerek "uçtan uca yetenekler" sergileyebilen markalar belirleyecek.

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İnsansı robot sevkiyatlara 2026'da üçe katlandı

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